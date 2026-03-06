Séfek Séfe: Patrik után egy másik versenyző is rosszul lett

A Séfek Séfe 7. évadában egymást érik a meglepetések, és olykor a szomorú fordulatok is. A hét elején Dénes Ádám feladta a versenyt, majd még ugyanazon a napon kizárták Princess Szabinát is. Csütörtökön pedig Mikula Patrik lett rosszul az egyéni főzés után, akihez mentőt is kellett hívni. Miután csapattársai megtudták, hogy a fiatal szakácsot kórházba kell szállítani, teljesen összeomlottak, és sírva álltak a Séfek Séfe zsűrije elé az eredményhirdetésre. És úgy tűnik, a megpróbáltatások még most sem értek véget. Mutatjuk, mi történt.

A Séfek Séfe Pirója is hasonló tünetekre panaszkodott, mint tegnap Patrik, aki mára visszatérhetett (Fotó: TV2)

Az aggasztó hírek után tegnap a csapat némileg fellélegezhetett, ugyanis végül a történtekre való tekintettel Vomberg Frigyes felvetette, hogy egy versenyző se essen ki, ezzel megmentve a fekete csapat Soviját, aki a legrosszabb ételt készítette. Ráadásul a mai adás kezdetén kiderült, Patrik is sokkal jobban van.

„Az a jó hírem, hogy itt van velünk Patrik” – jelentette be Ördög Nóra, a zöldek és Tischler Petra legnagyobb örömére.

Most már jól vagyok, ez igazából csak egy pillanatnyi állapot volt, ami rosszabbul is elsülhetett volna, de hál’ Istennek nem sült el rosszul. Úgyhogy gőzerővel robogok tovább, mert az nem én lennék, aki feladja ezt a versenyt. Köszönöm mindenkinek a segítséget, meg hogy így álltatok hozzá

– árulta el maga Patrik.

Oláh János Gellértné Piroska, azaz Piró a Séfek Séfe mai adásában lett rosszul, fel kellett adnia a főzést (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe piros csapata bajba került

De hiába a hatalmas öröm, néhány perccel később újabb aggasztó pillanatoknak lehettünk szemtanúi. Vomberg Frigyes csapatának tagja, Piró szintén rosszul lett, így kénytelen volt lemondani a mai főzésről.

„Kegyetlenül fáj a fejem, remélem, hogy lejjebb megy a vérnyomásom, nem feljebb. Négy napja már elég magas értékeket mérek” – árulta el Nórinak Piró, majd nem sokkal később a karja is elkezdett zsibbadni.

„Eleinte nem is akartam szólni, hogy mennyire rosszul vagyok, de sajnos muszáj volt, mert egyre rosszabb állapotba kerültem” – mondta a pirosak versenyzője, így megmérték a vérnyomását, aminek felső értéke csaknem 200-ra kúszott fel.

Sajnos úgy kellett döntenem, hogy nem tudok a csapatfőzésben részt venni, pedig nagyon nem szerettem volna cserben hagyni a csapatomat, de tudom, hogy milyen erősek, és meg fogják csinálni

– mondta ki szomorúan a döntést, így Vomberg Frigyes versenyzői csak hárman maradtak a feladatra.