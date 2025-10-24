BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Salamon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Már a mesterséges intelligenciát is bevetik a csalók Facebookon

csalás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 11:00
mesterséges intelligenciafacebookátverésveszély
Mesterien kidolgozott módszerrel újra támadásba lendültek a csalók az interneten. Ezúttal ismét a Facebookon üzérkednek, ám a játékszabályokat most másként írták meg. Az utóbbival ijesztgetik a felhasználókat, amihez fegyverként a mesterséges intelligenciát is bevetik. Vigyázz!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei

Társkeresőn szedték rá a magyar nyugdíjast, kódnyelvvel próbálkoztak egy másik nőnél, sőt, még Szép-kártyás csalással is átverték a bűnözők az embereket az utóbbi időben. A cél ilyenkor mindig kétféle: a pénzünk vagy személyesen adataink megszerzése. A netes bűnözők most újra szintet léptek és a Facebookon komoly veszélyt jelentenek a felhasználókra. Ráadásul a mesterséges intelligenciát (MI) is ellenük fordítják. 

facebook
Újra a Facebookon támadnak a csalók / Képünk illusztráció: Shutterstock 

Visszatértek a Facebookra

Az adathalászok folyamatosan eszelnek ki valami új kamutörténetet, amivel pénzt húzhatnak le, vagy adatokat lophatnak el a gyanútlan áldozatoktól. A Facebookon már szinte meg sem lepődünk, ha egy-egy riadóztató, kéretlen üzenet érkezik a Messengerünkre. A kibercsalók a Meta nevével élnek vissza, látszólag segíteni akarnak, hogy aztán megszerezzék az adatainkat. A közösségi oldal csalókat leleplező csoportjaiban egymást figyelmeztetik az emberek: adathalászok veszélyes és riasztó trükkel törik fel és lopják el a Facebook-profilokat.

A trükk pofon egyszerű, és rémisztő: egy MI-generált üzenetet küldenek a Messengerünkre, hogy azonnal ellenőrizni kell a fiókunkat. Ráadásul ehhez az átveréshez még a mesterséges intelligenciát is bevetik!

A sablonszövegük olyan, mintha a Meta chatbotja írná, ez a következő:

Fiókodat ellenőrizni kell! A mesterséges intelligencia-rendszerünk a közelmúltban szokatlan viselkedést észlelt az oldaladon a tartalommal, képekkel és IP-címmel kapcsolatban

– olvasható a csoportokban keringő üzenet.

A korlátozást még néhány okkal is megindokolják, hogy a sztorit biztosan elhiggyük:

  • az általad használd IP-cím nem egyezik meg a szokásossal, 
  • a kezdőlapodon közzétett tartalom olyan nevet tartalmaz, amely sérti a Facebook közösségi irányelveit, 
  • a képed rosszindulatú sütit tartalmaz, 
  • a fenti okok és indokok miatt 12 óra elteltével felfüggesztjük a Facebook-fiókodat, ha nem ellenőrized.

– írják a kiberbűnözők, majd a lényegre is térnek. Kattintanod kell, két link közül választhatsz: ellenőrzés és a biztonsági mentés opciókból.

Örök harc a csalók ellen

Az átverésben már a mesterséges intelligenciát is használják a csalók, legenerálják a kitalált szöveget és chatbotot használva próbálnak átverni vele. Keleti Arthur, kibervédelmi szakértő rámutatott, hogy az MI szövegalkotásban már szinte tökéletes, a világ legtöbb nyelvén jól ír. Különösen az olyan hivatalos helyzetekben, amikor nincs szükség kreativitásra – például figyelmeztetésekkor.

- A kiberbűnözők ezt kihasználva nagyon kis energiaráfordítással végtelen mennyiségben tudnak készíteni csaló üzeneteket. Sőt, ezeket testre is tudják szabni, mindezt automatizáltan és 0-24 órában. Az ilyen trendek miatt az ehhez hasonló kiberbiztonsági incidensekben és fenyegetésekben nagyjából a tízszeres növekedés a jellemző. Sajnos sokszor a fogadó oldalon még emberek vannak, tehát a csalók az MI-val automatizált üzeneteire lassú és hiszékeny emberi válaszokat tudunk csak adni – mutatott rá az Informatikai Biztonság Napja alapítója a Borsnak, kiemelve: bár a csalók jól kezelik a MI-t és a chatbotokat, hamarosan az áldozatok hatékonyan tudnak védekezni ellenük.

Az áldozatok oldalán is feltűnnek a digitális asszisztensek, akik könnyedén el fognak bánni az ilyen kéretlen, rosszindulatú MI-kel, ahogy már kéretlen levelekből is egyre kevesebb megy át a szűrökön. Erre még speciálisabb és profibb automatikus támadások lesz a válasz és ez a macska-egér harc így megy már hosszú évtizedek óta a kiberbiztonságban

– zárta szavait a jövőkutató. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu