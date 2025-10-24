Már a mesterséges intelligenciát is bevetik a csalók Facebookon

Társkeresőn szedték rá a magyar nyugdíjast, kódnyelvvel próbálkoztak egy másik nőnél, sőt, még Szép-kártyás csalással is átverték a bűnözők az embereket az utóbbi időben. A cél ilyenkor mindig kétféle: a pénzünk vagy személyesen adataink megszerzése. A netes bűnözők most újra szintet léptek és a Facebookon komoly veszélyt jelentenek a felhasználókra. Ráadásul a mesterséges intelligenciát (MI) is ellenük fordítják.
Az adathalászok folyamatosan eszelnek ki valami új kamutörténetet, amivel pénzt húzhatnak le, vagy adatokat lophatnak el a gyanútlan áldozatoktól. A Facebookon már szinte meg sem lepődünk, ha egy-egy riadóztató, kéretlen üzenet érkezik a Messengerünkre. A kibercsalók a Meta nevével élnek vissza, látszólag segíteni akarnak, hogy aztán megszerezzék az adatainkat. A közösségi oldal csalókat leleplező csoportjaiban egymást figyelmeztetik az emberek: adathalászok veszélyes és riasztó trükkel törik fel és lopják el a Facebook-profilokat.
A trükk pofon egyszerű, és rémisztő: egy MI-generált üzenetet küldenek a Messengerünkre, hogy azonnal ellenőrizni kell a fiókunkat. Ráadásul ehhez az átveréshez még a mesterséges intelligenciát is bevetik!
A sablonszövegük olyan, mintha a Meta chatbotja írná, ez a következő:
Fiókodat ellenőrizni kell! A mesterséges intelligencia-rendszerünk a közelmúltban szokatlan viselkedést észlelt az oldaladon a tartalommal, képekkel és IP-címmel kapcsolatban
– olvasható a csoportokban keringő üzenet.
A korlátozást még néhány okkal is megindokolják, hogy a sztorit biztosan elhiggyük:
– írják a kiberbűnözők, majd a lényegre is térnek. Kattintanod kell, két link közül választhatsz: ellenőrzés és a biztonsági mentés opciókból.
Az átverésben már a mesterséges intelligenciát is használják a csalók, legenerálják a kitalált szöveget és chatbotot használva próbálnak átverni vele. Keleti Arthur, kibervédelmi szakértő rámutatott, hogy az MI szövegalkotásban már szinte tökéletes, a világ legtöbb nyelvén jól ír. Különösen az olyan hivatalos helyzetekben, amikor nincs szükség kreativitásra – például figyelmeztetésekkor.
- A kiberbűnözők ezt kihasználva nagyon kis energiaráfordítással végtelen mennyiségben tudnak készíteni csaló üzeneteket. Sőt, ezeket testre is tudják szabni, mindezt automatizáltan és 0-24 órában. Az ilyen trendek miatt az ehhez hasonló kiberbiztonsági incidensekben és fenyegetésekben nagyjából a tízszeres növekedés a jellemző. Sajnos sokszor a fogadó oldalon még emberek vannak, tehát a csalók az MI-val automatizált üzeneteire lassú és hiszékeny emberi válaszokat tudunk csak adni – mutatott rá az Informatikai Biztonság Napja alapítója a Borsnak, kiemelve: bár a csalók jól kezelik a MI-t és a chatbotokat, hamarosan az áldozatok hatékonyan tudnak védekezni ellenük.
Az áldozatok oldalán is feltűnnek a digitális asszisztensek, akik könnyedén el fognak bánni az ilyen kéretlen, rosszindulatú MI-kel, ahogy már kéretlen levelekből is egyre kevesebb megy át a szűrökön. Erre még speciálisabb és profibb automatikus támadások lesz a válasz és ez a macska-egér harc így megy már hosszú évtizedek óta a kiberbiztonságban
– zárta szavait a jövőkutató.
