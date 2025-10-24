Már a mesterséges intelligenciát is bevetik a csalók Facebookon

Társkeresőn szedték rá a magyar nyugdíjast, kódnyelvvel próbálkoztak egy másik nőnél, sőt, még Szép-kártyás csalással is átverték a bűnözők az embereket az utóbbi időben. A cél ilyenkor mindig kétféle: a pénzünk vagy személyesen adataink megszerzése. A netes bűnözők most újra szintet léptek és a Facebookon komoly veszélyt jelentenek a felhasználókra. Ráadásul a mesterséges intelligenciát (MI) is ellenük fordítják.

Újra a Facebookon támadnak a csalók / Képünk illusztráció: Shutterstock

Visszatértek a Facebookra

Az adathalászok folyamatosan eszelnek ki valami új kamutörténetet, amivel pénzt húzhatnak le, vagy adatokat lophatnak el a gyanútlan áldozatoktól. A Facebookon már szinte meg sem lepődünk, ha egy-egy riadóztató, kéretlen üzenet érkezik a Messengerünkre. A kibercsalók a Meta nevével élnek vissza, látszólag segíteni akarnak, hogy aztán megszerezzék az adatainkat. A közösségi oldal csalókat leleplező csoportjaiban egymást figyelmeztetik az emberek: adathalászok veszélyes és riasztó trükkel törik fel és lopják el a Facebook-profilokat.

A trükk pofon egyszerű, és rémisztő: egy MI-generált üzenetet küldenek a Messengerünkre, hogy azonnal ellenőrizni kell a fiókunkat. Ráadásul ehhez az átveréshez még a mesterséges intelligenciát is bevetik!

A sablonszövegük olyan, mintha a Meta chatbotja írná, ez a következő:

Fiókodat ellenőrizni kell! A mesterséges intelligencia-rendszerünk a közelmúltban szokatlan viselkedést észlelt az oldaladon a tartalommal, képekkel és IP-címmel kapcsolatban

– olvasható a csoportokban keringő üzenet.

A korlátozást még néhány okkal is megindokolják, hogy a sztorit biztosan elhiggyük:

az általad használd IP-cím nem egyezik meg a szokásossal,

a kezdőlapodon közzétett tartalom olyan nevet tartalmaz, amely sérti a Facebook közösségi irányelveit,

a képed rosszindulatú sütit tartalmaz,

a fenti okok és indokok miatt 12 óra elteltével felfüggesztjük a Facebook-fiókodat, ha nem ellenőrized.

– írják a kiberbűnözők, majd a lényegre is térnek. Kattintanod kell, két link közül választhatsz: ellenőrzés és a biztonsági mentés opciókból.

Örök harc a csalók ellen

Az átverésben már a mesterséges intelligenciát is használják a csalók, legenerálják a kitalált szöveget és chatbotot használva próbálnak átverni vele. Keleti Arthur, kibervédelmi szakértő rámutatott, hogy az MI szövegalkotásban már szinte tökéletes, a világ legtöbb nyelvén jól ír. Különösen az olyan hivatalos helyzetekben, amikor nincs szükség kreativitásra – például figyelmeztetésekkor.