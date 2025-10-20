Tízmillió forint és teljes brandépítés vár a streetwear-úttörőkre

A Size-Up három éve indult útjára Trunk Tamás, a hazai sneakerkultúra egyik legismertebb alakjának kezdeményezésére, azzal a céllal, hogy teret adjon a feltörekvő sneaker- és streetwear-márkáknak, és segítse őket a fejlődésben. Azóta a program a hazai közösség egyik legfontosabb szakmai platformjává nőtte ki magát, és idén a Lounge Grouppal közösen hirdetik meg a 2025-ös kiírást.

Trunk Tamás nevéhez fűződik a Sneakerness Budapest is, Közép-Európa egyik legnagyobb sneaker- és streetwear-eseménye, amelyet idén november 8–9-én rendeznek meg az MTK Sportparkban. Itt kerül sor a Size-Up powered by Lounge Group döntőjére is.

A verseny fődíja egy 10 millió forintos befektetési lehetőség a Startup Campus részéről, amely ugródeszkát adhat a vállalkozás következő szintre emeléséhez. Emellett a Lounge Group komplex brandépítő csomaggal támogatja a győztest, hogy márkája karakteres, felismerhető és nemzetközileg is versenyképes legyen.

A DHL különdíja egy limitált kiadású DHL x Adidas Adventure 2.0 sneaker és egy személyre szabott logisztikai tanácsadás, a Power Up Your Potential program keretében. A kezdeményezés célja, hogy segítse a hazai kis- és középvállalkozásokat mind a magyar, mind a nemzetközi piacra lépésben.

Kik pályázhatnak?

A Size-Up a 18–35 év közötti fiatal vállalkozókat, tervezőket és kreatívokat várja, akik a sneaker és streetwear világában alkotnak valami újat.

Nevezhetnek többek között:

sneaker- és streetwear márkák alapítói,

3D sneaker-innovátorok,

applikációfejlesztők és digitális megoldások megalkotói,

sneaker protectorok, shieldek fejlesztői,

a vintage divat és a körforgásos gazdaság úttörői.

A jelentkezéshez mindössze egy kétperces videó, egy rövid leírás és néhány vizuális anyag feltöltése szükséges.

Fontos dátumok

Jelentkezési határidő: 2025. október 31.

Shortlist kihirdetése: 2025. november 3.

Döntő: 2025. november 8., Sneakerness Budapest – Culture Street színpad

A döntősök kétperces pitchben mutathatják be ötleteiket a nagyközönség előtt.

A Size-Up nem pusztán megmérettetés, hanem valódi lehetőség arra, hogy a sneaker- vagy streetwear-koncepcióból igazi márka szülessen. A győztes nemcsak tőkét, hanem szakmai támogatást is kap ahhoz, hogy ötlete eljusson a közönséghez, és akár a nemzetközi színtérre is kiléphessen.