Átverik a magyar rajongókat: Keanu Reeves személyes találkozót ígérnek a csalók

Durva átverés terjed a közösségi médiában: gátlástalan csalók százezreket próbálnak kicsalni a gyanútlan magyar rajongókból egy nem valós eseményre, egy Keanu Reeves személyes találkozóra hivatkozva. A hirdetés profi, a csapdába könnyű lenne belesétálni. De van egy- két árulkodó pont benne, így ha valaki szemfülesebb, akkor bizony időben rájön arra, hogy ez egy átverés.

Átverés a neten: Ez az a hirdetés, amit a csalók kiraktak Forrás: internet

Vigyázat, átverés! Aljas módszerrel verik át a magyar rajongókat Keanu Reeves nevében

Kész átverés! Sokak álma válna valóra, ha találkozhatnának Hollywood egyik legnagyobb sztárjával, a Mátrix és a John Wick hősével. Ezt a rajongói vágyat használják ki most azok a kiberbűnözők, akik „exkluzív közönségtalálkozó turnét” kínálnak Magyarországra. A hirdetés első ránézésre rendkívül hitelesnek tűnik, de a Bors utánajárt: az egész egy hatalmas átverés, a hirdetés bizony kamu!

Így csalják tőrbe az áldozatokat

A csalók nem bízták a véletlenre, hogy elnyerjék a bizalmat, még a színész korábbi ügynökének, Meredith Wechternek a nevét is bevetették. Van azonban egy bökkenő: a szakember és a világsztár útjai már 2025 júliusában hivatalosan elváltak. Aki tehát az ő nevében hirdet, az biztosan hazudik.

A legnagyobb buktató azonban a naptár: a hirdetés szerint Keanu hét különböző magyar várost látogatna végig március 5. és 11. között. Egy ilyen kaliberű világsztár soha nem tartana vidéki roadshow-t, pláne nem ilyen sűrű beosztással.

A bűvös dátum: Itt a fő bizonyíték a csalásra!

A hirdetésben szereplő márciusi időpont egyértelmű hazugság. Az igazság az, hogy Keanu Reeves valóban tiszteletét teszi nálunk, csak éppen nem most, hanem nyáron: a színész 2026. július 18-án érkezik Budapestre a Dogstar nevű zenekarával, hogy az Akvárium Klubban adjon koncertet.

A színész júliusban lép fel Magyarországon a Dogstar nevű együttesével Fotó: Zuma/ Northfoto

Ez az egyetlen hivatalos és megerősített alkalom, amikor a sztárral találkozhat a magyar közönség. Minden más „privát beszélgetés” és „személyes találkozó” átverés.

Ne kattintson a „Foglalás” gombra!

A hirdetés alján lévő gomb egy adathalász oldalra vezet. Aki megadja a bankkártyaadatait a „belépőért”, az nem a sztárral fog találkozni, hanem bottal ütheti a pénze nyomát, sőt, a teljes bankszámláját kifoszthatják.