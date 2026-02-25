Átverik a magyar rajongókat: Keanu Reeves személyes találkozót ígérnek a csalók

Durva átverés terjed a közösségi médiában: gátlástalan csalók százezreket próbálnak kicsalni a gyanútlan magyar rajongókból egy nem valós eseményre, egy Keanu Reeves személyes találkozóra hivatkozva. A hirdetés profi, a csapdába könnyű lenne belesétálni. De van egy- két árulkodó pont benne, így ha valaki szemfülesebb, akkor bizony időben rájön arra, hogy ez egy átverés.
Kész átverés! Sokak álma válna valóra, ha találkozhatnának Hollywood egyik legnagyobb sztárjával, a Mátrix és a John Wick hősével. Ezt a rajongói vágyat használják ki most azok a kiberbűnözők, akik „exkluzív közönségtalálkozó turnét” kínálnak Magyarországra. A hirdetés első ránézésre rendkívül hitelesnek tűnik, de a Bors utánajárt: az egész egy hatalmas átverés, a hirdetés bizony kamu!
A csalók nem bízták a véletlenre, hogy elnyerjék a bizalmat, még a színész korábbi ügynökének, Meredith Wechternek a nevét is bevetették. Van azonban egy bökkenő: a szakember és a világsztár útjai már 2025 júliusában hivatalosan elváltak. Aki tehát az ő nevében hirdet, az biztosan hazudik.
A legnagyobb buktató azonban a naptár: a hirdetés szerint Keanu hét különböző magyar várost látogatna végig március 5. és 11. között. Egy ilyen kaliberű világsztár soha nem tartana vidéki roadshow-t, pláne nem ilyen sűrű beosztással.
A hirdetésben szereplő márciusi időpont egyértelmű hazugság. Az igazság az, hogy Keanu Reeves valóban tiszteletét teszi nálunk, csak éppen nem most, hanem nyáron: a színész 2026. július 18-án érkezik Budapestre a Dogstar nevű zenekarával, hogy az Akvárium Klubban adjon koncertet.
Ez az egyetlen hivatalos és megerősített alkalom, amikor a sztárral találkozhat a magyar közönség. Minden más „privát beszélgetés” és „személyes találkozó” átverés.
A hirdetés alján lévő gomb egy adathalász oldalra vezet. Aki megadja a bankkártyaadatait a „belépőért”, az nem a sztárral fog találkozni, hanem bottal ütheti a pénze nyomát, sőt, a teljes bankszámláját kifoszthatják.
Keanu Reeves-nek soha nem volt hivatalos közösségi média profilja. Sem Facebookon, sem Instagramon, sem TikTokon, de még a korábbi Twitteren sem találod meg a világsztárt. Ez nem csupán egy pletyka, hanem egy tudatos döntés a részéről, amit az évek során több interjúban is megerősített.
Mivel Keanu „rejtőzködő” típus, a csalók pont ezt használják ki. Azt gondolják -és sajnos sokszor igazuk is van- hogy a rajongók annyira vágynak a kapcsolatra a sztárral, hogy elhiszik: végre rátaláltak a titkos profiljára.
Amire érdemes figyelni: „Official” jelzések: Sokan odaírják a nevük mellé, hogy „Official” vagy „Private Account”, de ezek mind hamisítványok.
Olyannyira elfajult a helyzet, hogy Keanu Reeves jelenleg havi több ezer dollárt fizet egy kiberbiztonsági cégnek, hogy vadásszák le és töröltessék a nevével visszaélő profilokat a közösségi oldalakról. Csak az elmúlt évben több mint 40 000 ilyen kamu fiókot kellett eltávolítaniuk!
Ha bárki jegyeket árul egy márciusi kamu találkozóra, az biztosan nem ő, de nem is a volt menedzsere. Az egyetlen hely, ahol Keanu "hivatalosan" jelen van, az az őt képviselő ügynökség vagy a zenekara, a Dogstar hivatalos weboldala.
Ami a legszomorúbb az átverésben, hogy a csalók épp egy olyan sztár nevével élnek vissza, aki a hírnevét sosem váltotta aprópénzre. Keanu Reeves híres arról, hogy bár dollárszázmilliókon ül, a mai napig felszáll a New York-i metróra – ráadásul testőrök és kíséret nélkül. Többször videóra vették már, ahogy átadja a helyét az idősebbeknek vagy a csomaggal közlekedőknek, mintha csak egy átlagos civil lenne.
A színész nagylelkűsége nem ismer határokat: milliókat adományozott titokban gyermekkórházaknak és rákkutatásra, miután testvére leukémiával küzdött, de nevét sosem adta a támogatásokhoz, mert nem akarja, hogy ez a PR-ról szóljon. Volt, hogy a Mátrix stábjának tagjait drága motorokkal ajándékozta meg, vagy lemondott a gázsija egy részéről, hogy jusson pénz a háttérmunkások fizetésére. Egy ilyen ember soha nem kérne százezreket egy „gyors találkozóért”. Ő az, akibe bárki belefuthat a metrón, vagy egy parkban, ahol éppen egy padon ülve eszi a szendvicsét, és szívesen vált pár szót a rajongóival, teljesen ingyen.
