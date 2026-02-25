Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Átverik a magyar rajongókat: Keanu Reeves személyes találkozót ígérnek a csalók

átverés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 18:45
hollywoodi sztárnetes csalóinternetes csalás
Sokak álma válna valóra, ha találkozhatnának Hollywood egyik legszerényebb sztárjával, a Mátrix és a John Wick hősével. Sajnos az aljas átverés pont ezt a rajongói vágyat használja ki: gátlástalan csalók egy nem létező, márciusi magyarországi turné ígéretével próbálnak százezreket kicsalni a gyanútlan áldozatokból.

Durva átverés terjed a közösségi médiában: gátlástalan csalók százezreket próbálnak kicsalni a gyanútlan magyar rajongókból egy nem valós eseményre, egy Keanu Reeves személyes találkozóra hivatkozva. A hirdetés profi, a csapdába könnyű lenne belesétálni. De van egy- két árulkodó pont benne, így ha valaki szemfülesebb, akkor bizony időben rájön arra, hogy ez egy átverés.

Átverés a neten: Ez az a hirdetés, amit a csalók kiraktak
Átverés a neten: Ez az a hirdetés, amit a csalók kiraktak  Forrás: internet

Vigyázat, átverés! Aljas módszerrel verik át a magyar rajongókat Keanu Reeves nevében

Kész átverés! Sokak álma válna valóra, ha találkozhatnának Hollywood egyik legnagyobb sztárjával, a Mátrix és a John Wick hősével. Ezt a rajongói  vágyat használják ki most azok a kiberbűnözők, akik „exkluzív közönségtalálkozó turnét” kínálnak Magyarországra. A hirdetés első ránézésre rendkívül hitelesnek tűnik, de a Bors utánajárt: az egész egy hatalmas átverés, a hirdetés bizony kamu!

Így csalják tőrbe az áldozatokat

A csalók nem bízták a véletlenre, hogy elnyerjék a bizalmat, még a színész korábbi ügynökének, Meredith Wechternek a nevét is bevetették. Van azonban egy bökkenő: a szakember és a világsztár útjai már 2025 júliusában hivatalosan elváltak. Aki tehát az ő nevében hirdet, az biztosan hazudik.

A legnagyobb buktató azonban a naptár: a hirdetés szerint Keanu hét különböző magyar várost látogatna végig március 5. és 11. között. Egy ilyen kaliberű világsztár soha nem tartana vidéki roadshow-t, pláne nem ilyen sűrű beosztással.

A bűvös dátum: Itt a fő bizonyíték a csalásra!

A hirdetésben szereplő márciusi időpont egyértelmű hazugság. Az igazság az, hogy Keanu Reeves valóban tiszteletét teszi nálunk, csak éppen nem most, hanem nyáron: a színész 2026. július 18-án érkezik Budapestre a Dogstar nevű zenekarával, hogy az Akvárium Klubban adjon koncertet.

A színész júliusban lép fel Magyarországon a Dogstar nevű együttesével
A színész júliusban lép fel Magyarországon a Dogstar nevű együttesével    Fotó: Zuma/ Northfoto

Ez az egyetlen hivatalos és megerősített alkalom, amikor a sztárral találkozhat a magyar közönség. Minden más „privát beszélgetés” és „személyes találkozó” átverés.

Ne kattintson a „Foglalás” gombra!

A hirdetés alján lévő gomb egy adathalász oldalra vezet. Aki megadja a bankkártyaadatait a „belépőért”, az nem a sztárral fog találkozni, hanem bottal ütheti a pénze nyomát, sőt, a teljes bankszámláját kifoszthatják.

Miért marad távol a digitális zajtól?

Keanu Reeves-nek  soha nem volt hivatalos közösségi média profilja. Sem Facebookon, sem Instagramon, sem TikTokon, de még a korábbi Twitteren sem találod meg a világsztárt. Ez nem csupán egy pletyka, hanem egy tudatos döntés a részéről, amit az évek során több interjúban is megerősített.

 

  • Szigorúan óvja a magánéletét. Egy korábbi interjúban kifejtette, hogy fontos számára a privát szféra: Úgy érzi, nincs szüksége arra, hogy idegenekkel ossza meg a mindennapjait.
  • Nincs mondanivalója a platformokon: Szerényen csak annyit mondott, hogy „nincs mit üzennie” ezeken a felületeken keresztül, ő inkább a személyes kapcsolatokban hisz.

 

Keanu Reeves a lesifotósokért sincs oda
Keanu Reeves a lesifotósokért sincs oda   Fotó: TheImageDirect.com / TheImageDirect.com

A csalók paradicsoma

Mivel Keanu „rejtőzködő” típus, a csalók pont ezt használják ki. Azt gondolják -és sajnos sokszor igazuk is van- hogy a rajongók annyira vágynak a kapcsolatra a sztárral, hogy elhiszik: végre rátaláltak a titkos profiljára.

Amire érdemes figyelni: „Official” jelzések: Sokan odaírják a nevük mellé, hogy „Official” vagy „Private Account”, de ezek mind hamisítványok.

Olyannyira elfajult a helyzet, hogy Keanu Reeves jelenleg havi több ezer dollárt fizet egy kiberbiztonsági cégnek, hogy vadásszák le és töröltessék a nevével visszaélő profilokat a közösségi oldalakról. Csak az elmúlt évben több mint 40 000 ilyen kamu fiókot kellett eltávolítaniuk!

Ha bárki  jegyeket árul egy márciusi kamu találkozóra, az biztosan nem ő,  de nem is a volt menedzsere. Az egyetlen hely, ahol Keanu "hivatalosan" jelen van, az az őt képviselő ügynökség vagy a zenekara, a Dogstar hivatalos weboldala.

Keanu Reeves valójában kerüli a luxust

Ami a legszomorúbb az átverésben, hogy a csalók épp egy olyan sztár nevével élnek vissza, aki a hírnevét sosem váltotta aprópénzre. Keanu Reeves híres arról, hogy bár dollárszázmilliókon ül, a mai napig felszáll a New York-i metróra – ráadásul testőrök és kíséret nélkül. Többször videóra vették már, ahogy átadja a helyét az idősebbeknek vagy a csomaggal közlekedőknek, mintha csak egy átlagos civil lenne.

A színész nagylelkűsége nem ismer határokat: milliókat adományozott titokban gyermekkórházaknak és rákkutatásra, miután testvére leukémiával küzdött, de nevét sosem adta a támogatásokhoz, mert nem akarja, hogy ez a PR-ról szóljon. Volt, hogy a Mátrix stábjának tagjait drága motorokkal ajándékozta meg, vagy lemondott a gázsija egy részéről, hogy jusson pénz a háttérmunkások fizetésére. Egy ilyen ember soha nem kérne százezreket egy „gyors találkozóért”. Ő az, akibe bárki belefuthat a metrón, vagy egy parkban, ahol éppen egy padon ülve eszi a szendvicsét, és szívesen vált pár szót a rajongóival, teljesen ingyen.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu