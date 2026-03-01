Hatalmas változás jön az iPhone-oknál, tényleg ellophatatlan lesz – hacsak…

Érthetetlen, miért várt eddig az Apple, most azonban végre meglépik, amire sok iPhone-os oly régóta várt. Hogy miről is van szó? Mutatjuk!
Az Apple jó ideje kifejlesztett egy funkciót, amely gyakorlatilag ellophatatlanná teszi a készülékeiket: az Ellopott eszköz védelme (Stolen Device Protection) ugyanis azt biztosítja, hogy hiába veszítjük el a mobilunkat, vagy nyúlja le tőlünk valaki, senki se legyen képes hozzáférni az adatainkhoz, a fiókunkhoz még akkor sem, ha esetleg a készüléket lezáró jelszót ismeri. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor egy ellopott iPhone nem más, mint egy formatervezett levélnehezék. HA be van kapcsolva…
A hírek szerint ugyanis az Apple iOS 26.4-es operációs rendszerében ez a funkció már alapból be lesz kapcsolva. A legfrissebb operációs rendszer 1-es béta verziója még most került a tesztelőkhöz, azaz még garantáltan várni kell arra, hogy a nagyközönség számára is elérhető legyen, azonban ha ez megtörténik, akkor már csak ezért az újításért is érdemes letölteni.
Persze az újítás erősen idézőjeles: a nagyszámú amerikai és brit iPhone-lopásokra válaszul ugyanis egyszer már alapértelmezetté tette ezt a funkciót az Apple, méghozzá az iOS 17.3-ban, de aztán mégis úgy döntött a későbbi rendszerek esetében, hogy inkább a felhasználó maga döntsön arról, hogy él-e ezzel a védelmi rendszerrel vagy sem.
