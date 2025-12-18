Figyelem! Nagy veszélyben vagy, ha ilyen értesítést kapsz Gmailen

Napjainkban, amikor a kibertámadások majdhogynem mindennaposnak számítanak, sosem lehet elég óvatosnak lenni - kivált, mivel a csalók és hackerek módszerei is egyre kifinomultabbak és összetettebbek, mialatt folyamatosan új trükkökkel próbálják meg átverni a gyanútlan felhasználókat. Olyannyira, hogy a Google, a Microsoft és az Apple felhasználóknak is most azt javasolják, változtassák meg a jelszavakat, távolítsák el az SMS kétfaktoros hitelesítést, és adjanak hozzá inkább azonosítókulcsokat. A hackerek ugyanis már arra is képesek, hogy automatikus biztonsági üzeneteket küldjenek ki olyan cégektől, mint a Gmail, mialatt az ügyfélszolgálatnak kiadva magukat kapcsolatba lépnek a felhasználóval.

Innen tudhatod, hogy épp feltörik a Gmail-fiókod

Erre azután derült fény, miután Redditen egy felhasználó azzal a kérdéssel állt elő, hogyan képesek a hackerek közvetlenül a telefonjára is kiküldeni a Google biztonsági értesítését, és amire az a válasz érkezett, hogy könnyedén. Onnantól fogva ugyanis, hogy valaki tudja az e-mail címedet, kezdeményezhet fiók-helyreállítási folyamatot, ezért a biztonsági szakemberek arra figyelmeztetnek, amennyiben nem mi kértük, hagyjuk figyelmen kívül ezeket az értesítéseket - ez ugyanis arra utalhat, hogy valaki megpróbál hozzáférni a fiókhoz.

A hackertámadás lényege ebben az esetben az volt, hogy az áldozat az email mellett - amelyben azt állították, hogy megpróbálták megváltoztatni a Gmail elsődleges telefonszámát -, kapott egy telefonhívást is a "Google biztonsági csapatától", amelytől visszahívást kért.

A másik oldalon lévő személy egy „Google” alkalmazottnak adta ki magát. Nagyon professzionálisan beszélt, mire megerősítettem, hogy nem próbáltam megváltoztatni az elsődleges telefonszámot. Ekkor elmondta, hogy a rendszer a kísérlet miatt „ideiglenes zárolást” hajtott végre az e-mail fiókomon, amit vissza kell állítanunk

- számolt be a vele történtekről a Reddit-felhasználó, aki eleinte úgy gondolta, a hívás valós, miután egy Google.com-os e-mail címről kapott üzenetet. Amikor azonban a hívó fél megkérte, hogy olvassa be a kiküldött biztonsági kódját telefonon, már tudta, valójában adathalász átverésről van szó.