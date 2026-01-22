Óriási Gmail-átverés: egyetlen kattintás és oda a fizetésed, a fotóid vagy a teljes életed!

Sosem látott méretű adathalász hullám borzolja a kedélyeket 2026 elején. A netes csalók szintet léptek: most nem nigériai hercegek írnak tört magyarsággal, hanem a Google hivatalos dizájnját ellopva küldenek riasztást a gyanútlan áldozatoknak egy teljesen új Gmail-átverés részeként. A trükk: „Módosult az e-mail címe!”

Újabb Gmail-átverés terjed, amely a címváltoztatás lehetőségét használja ki a gyanútlan áldozatok becserkészésére / Fotó: Firmbee.com / Pexels (illusztráció)

A csalás lényege egy megtévesztésig valódi e-mail, amely azt állítja, hogy fiókodhoz egy új biztonsági vagy címváltoztatási kérelmet nyújtottak be. Az üzenetben egy feltűnő gomb szerepel: „Nem én voltam, a kérelem elutasítása” vagy „Beállítások ellenőrzése”.

Mivel az ember megijed, hogy valaki feltörte a fiókját, reflexből kattint – és ezzel máris beleszalad a késbe.

A kattintás után egy olyan bejelentkező oldalra kerülsz, ami pixelpontosan úgy néz ki, mint a Google sajátja, de valójában a bűnözők szerverén fut.

Amint beírod a jelszavadat, az már náluk is van, ahogy minden más érzékeny adat is, ami ezzel jár.

Hogyan ismerd fel a Gmail-átverést? – Figyelj a jelekre!

Mielőtt pánikba esnél, ellenőrizd ezeket a gyanús jeleket:

A feladó címe: A név lehet „Google Security”, de ha rákattintasz a feladóra, gyakran egy értelmetlen karaktersort vagy egy idegen domaint látsz (pl. [email protected]). Sürgető hangnem: Gyakori ezek közül az „azonnal cselekedjen”, vagy a „24 órán belül töröljük a fiókját” – ugyanakkor a hivatalos szervek sosem fenyegetnek így. Link ellenőrzése: Ha asztali gépen vagy, húzd az egeret a gomb fölé (ne kattints!). A böngésző bal alsó sarkában megjelenik a valódi célállomás. Ha nem google.com-mal kezdődik, azonnal töröld!

Mit tehetsz a megelőzésért?

Ne várj, amíg késő lesz! Tedd meg ezeket a lépéseket most: