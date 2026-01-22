Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Óriási Gmail-átverés: egyetlen kattintás és oda a fizetésed, a fotóid vagy a teljes életed!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 11:00
Googleadathalászat
Azonnal nézd meg a postaládád, de ne kattints semmire! Profi kiberbűnözők találtak rést a pajzson: a Gmail-átverés keretében a Google hivatalos rendszerüzeneteit lemásolva próbálják ellopni az életedet. A trükk a „címváltoztatásra” épít, és olyan meggyőző, hogy még a rutinos netezők is belesétálnak a csapdába!
Sosem látott méretű adathalász hullám borzolja a kedélyeket 2026 elején. A netes csalók szintet léptek: most nem nigériai hercegek írnak tört magyarsággal, hanem a Google hivatalos dizájnját ellopva küldenek riasztást a gyanútlan áldozatoknak egy teljesen új Gmail-átverés részeként. A trükk: „Módosult az e-mail címe!”

Újabb Gmail-átverés terjed, amely a címváltoztatás lehetőségét használja ki a gyanútlan áldozatok becserkészésére / Fotó: Firmbee.com / Pexels (illusztráció)

 

A csalás lényege egy megtévesztésig valódi e-mail, amely azt állítja, hogy fiókodhoz egy új biztonsági vagy címváltoztatási kérelmet nyújtottak be. Az üzenetben egy feltűnő gomb szerepel: „Nem én voltam, a kérelem elutasítása” vagy „Beállítások ellenőrzése”

Mivel az ember megijed, hogy valaki feltörte a fiókját, reflexből kattint – és ezzel máris beleszalad a késbe.

A kattintás után egy olyan bejelentkező oldalra kerülsz, ami pixelpontosan úgy néz ki, mint a Google sajátja, de valójában a bűnözők szerverén fut. 

Amint beírod a jelszavadat, az már náluk is van, ahogy minden más érzékeny adat is, ami ezzel jár.

 

Hogyan ismerd fel a Gmail-átverést? – Figyelj a jelekre!

Mielőtt pánikba esnél, ellenőrizd ezeket a gyanús jeleket:

  1. A feladó címe: A név lehet „Google Security”, de ha rákattintasz a feladóra, gyakran egy értelmetlen karaktersort vagy egy idegen domaint látsz (pl. [email protected]).
  2. Sürgető hangnem: Gyakori ezek közül az „azonnal cselekedjen”, vagy a „24 órán belül töröljük a fiókját” – ugyanakkor a hivatalos szervek sosem fenyegetnek így.
  3. Link ellenőrzése: Ha asztali gépen vagy, húzd az egeret a gomb fölé (ne kattints!). A böngésző bal alsó sarkában megjelenik a valódi célállomás. Ha nem google.com-mal kezdődik, azonnal töröld!

 

Mit tehetsz a megelőzésért?

Ne várj, amíg késő lesz! Tedd meg ezeket a lépéseket most:

  • Kétlépcsős azonosítás (2FA): Ez a legfontosabb! Még ha meg is szerzik a jelszavadat, a telefonod nélkül nem tudnak belépni. Használd a Google Hitelesítőt vagy SMS-kódot.
  • Soha ne kattints e-mailből: Ha gyanús üzenetet kapsz, zárd be az e-mailt, és a böngészőbe kézzel beírva a myaccount.google.com címen nézd meg a biztonsági eseményeket.
  • Jelszókezelő: Használj biztonságos jelszókezelőt, ami felismeri a valódi oldalakat, és nem tölti ki az adatokat a hamis felületeken.

 

Ha mégis bedőltél, azonnal válts jelszót mindenhol, és jelezd a bankodnak a lehetséges adatszivárgást! Ne feledd: a Google sosem kéri el a jelszavadat e-mailben!

 


