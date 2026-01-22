Óriási Gmail-átverés: egyetlen kattintás és oda a fizetésed, a fotóid vagy a teljes életed!

Sosem látott méretű adathalász hullám borzolja a kedélyeket 2026 elején. A netes csalók szintet léptek: most nem nigériai hercegek írnak tört magyarsággal, hanem a Google hivatalos dizájnját ellopva küldenek riasztást a gyanútlan áldozatoknak egy teljesen új Gmail-átverés részeként. A trükk: „Módosult az e-mail címe!”
A csalás lényege egy megtévesztésig valódi e-mail, amely azt állítja, hogy fiókodhoz egy új biztonsági vagy címváltoztatási kérelmet nyújtottak be. Az üzenetben egy feltűnő gomb szerepel: „Nem én voltam, a kérelem elutasítása” vagy „Beállítások ellenőrzése”.
Mivel az ember megijed, hogy valaki feltörte a fiókját, reflexből kattint – és ezzel máris beleszalad a késbe.
A kattintás után egy olyan bejelentkező oldalra kerülsz, ami pixelpontosan úgy néz ki, mint a Google sajátja, de valójában a bűnözők szerverén fut.
Amint beírod a jelszavadat, az már náluk is van, ahogy minden más érzékeny adat is, ami ezzel jár.
Mielőtt pánikba esnél, ellenőrizd ezeket a gyanús jeleket:
Ne várj, amíg késő lesz! Tedd meg ezeket a lépéseket most:
Ha mégis bedőltél, azonnal válts jelszót mindenhol, és jelezd a bankodnak a lehetséges adatszivárgást! Ne feledd: a Google sosem kéri el a jelszavadat e-mailben!
