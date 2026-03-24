Visszajelölsz Facebookon? Mindent elveszíthetsz!

A digitális térben sajnos folyamatos harc zajlik a biztonsági szakemberek, fejlesztők, valamint a hackerek, kiberbűnözők, online csalók között. Természetesen mi vagyunk a célpont minden esetben: a felhasználók. A végső cél pedig a pénztárcánk, a bankszámlánk. Még a Facebookon vagy a Messengeren sem vagyunk biztonságban...
Sajnos az online tér azt is jelenti, hogy elég egyetlen meggondolatlan mozdulat, és máris egy idegennél landol a megtakarított pénzünk. Ráadásul kifosztónk lehet, hogy épp a világ másik végén ül… Épp ezért rettentő fontos, hogy a virtuális térben mindig tudatosak legyünk.
Persze a nagy cégek mind igyekeznek újabb és újabb védelmi módokat kitalálni. Most épp a Meta vezetett be pár újítást, nem is véletlenül. A cég olyan, összesen milliárdokat elérő felületeket tart fenn, mint a Facebook, a Messenger vagy épp a WhatsApp, amiket a nagy számok törvénye alapján a bűnözők is előszeretettel támadnak.
Az egyik újítás a WhatAppot érinti: a csevegőprogram innentől ugyanis jelezni fogja, ha az általunk használt profilt valaki egy eszközhöz szereté kötni – korábban ugyanis sokan ezzel trükköztek –, míg a Facebook innentől a gyanús barátnak jelölésekre figyelmeztet majd minket, ami ugyancsak gyakran alkalmazott módszer volt, mivel sokan egyszerűen nem is figyelték, kit jelölnek vissza, csak reflexből kattintottak. A hackerek ezt követően pedig a már meglévő “ismerettséget” kihasználva lendültek támadásba. A Messenger esetében pedig az AI alapú átverésfelismerésen fejlesztettek: gyakorlatilag megoszthatjuk majd a mesterséges intelligenciával a gyanúsnak vélt üzenetváltásokat, ami majd tanácsot ad, hogy tényleg átveréssel állunk-e szemben vagy sem.
