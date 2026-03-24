Visszajelölsz Facebookon? Mindent elveszíthetsz!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 17:30
Egyre több pofátlan trükkel próbálkoznak a hackerek. Már egy Facebook-ismerősnek jelölés is veszélyes lehet.
A digitális térben sajnos folyamatos harc zajlik a biztonsági szakemberek, fejlesztők, valamint a hackerek, kiberbűnözők, online csalók között. Természetesen mi vagyunk a célpont minden esetben: a felhasználók. A végső cél pedig a pénztárcánk, a bankszámlánk. Még a Facebookon vagy a Messengeren sem vagyunk biztonságban...

A hackerek számtalan pofátlan trükkel próbálkoznak. A Meta most több újítást vezet be ellenük a Facebookon, a Messengeren és a WhatsAppon  Fotó: DC Studio /  Shutterstock 

Sajnos az online tér azt is jelenti, hogy elég egyetlen meggondolatlan mozdulat, és máris egy idegennél landol a megtakarított pénzünk. Ráadásul kifosztónk lehet, hogy épp a világ másik végén ül… Épp ezért rettentő fontos, hogy a virtuális térben mindig tudatosak legyünk.

Új fejlesztés küzd a hackerek ellen a Facebookon is

Persze a nagy cégek mind igyekeznek újabb és újabb védelmi módokat kitalálni. Most épp a Meta vezetett be pár újítást, nem is véletlenül. A cég olyan, összesen milliárdokat elérő felületeket tart fenn, mint a Facebook, a Messenger vagy épp a WhatsApp, amiket a nagy számok törvénye alapján a bűnözők is előszeretettel támadnak.

Az egyik újítás a WhatAppot érinti: a csevegőprogram innentől ugyanis jelezni fogja, ha az általunk használt profilt valaki egy eszközhöz szereté kötni – korábban ugyanis sokan ezzel trükköztek –, míg a Facebook innentől a gyanús barátnak jelölésekre figyelmeztet majd minket, ami ugyancsak gyakran alkalmazott módszer volt, mivel sokan egyszerűen nem is figyelték, kit jelölnek vissza, csak reflexből kattintottak. A hackerek ezt követően pedig a már meglévő “ismerettséget” kihasználva lendültek támadásba. A Messenger esetében pedig az AI alapú átverésfelismerésen fejlesztettek: gyakorlatilag megoszthatjuk majd a mesterséges intelligenciával a gyanúsnak vélt üzenetváltásokat, ami majd tanácsot ad, hogy tényleg átveréssel állunk-e szemben vagy sem.
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
