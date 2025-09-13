AirPods Pro 3: a jövő fülhallgatója képes élőben tolmácsolni

Szeptember 9-én az Apple bemutatta az AirPods Pro 3‑at, amely nemcsak hangzásban fejlődött, hanem teljesen új funkciókkal bővült. A legfontosabb újdonságok közé tartozik az, hogy a füles képes valós időben fordítani a hangosan kimondott idegen nyelvű szöveget – írta meg a Daily Mail.
Az AirPods Pro 3 legizgalmasabb újítása a valós idejű élő fordítás funkció. Egy Apple Intelligence-kompatibilis iPhone-nal a fülhallgató automatikusan fordítja a körülöttünk hallható idegen nyelvű beszédet, és a Siri a fülünkre mondja az általunk beszélt nyelven. Ha valaki idegen nyelven beszél hozzánk, és neki is van ilyen AirPod a fülében, akkor mindkét fél hallhatja a fordítást, így gyakorlatilag tolmácsgéppé válik a rendszer. Ezzel az eszközzel úgy lehet társalgást folytatni, mintha egy nyelvet beszélnének, miközben lehet, egy szót sem ismerünk a másik anyanyelvéből.
Azonban, ha csak egyik félnél van ilyen füles, akkor sincs gond. Mert például, ha angolul beszélünk, a beszélgetőpartnerünk pedig spanyol ajkú, akkor miután meghallgattuk a fülesünkön, hogy mit mondott, a mobilunkba tudjuk mondani a válaszunkat angolul. A telefon pedig ezután kiírja a képernyőjére a választ spanyolul. Így máris tudunk kommunikálni nyelvismeret nélkül.
Jelenleg az AirPods angol, német, spanyol, francia és portugál nyelveket támogat, a magyar még nem érhető el.
Fontos megjegyezni, az Apple folyamatosan bővíteni akarja az elérhető nyelvek sorát.
