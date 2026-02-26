Világraszóló dobás a csoda telefontok, amivel bárhol használható a mobil

Sokszor érezted már úgy egy nagyobb erdei túra során vagy egy eldugott fesztiválon szórakozva, hogy a méregdrága okostelefonod pont annyit ér a zsebedben térerő hiányában, mint egy darab tégla? Az Apple-nél úgy döntöttek, elég az efféle bosszankodásból. A cupertinói vállalat ügyeiben jól értesült Apple Insider egy szabadalmi kérelemről számolt be, amely szerint a vállalat egy olyan speciális telefontokon dolgozik, amely beépített antennákkal segíti a műholdas kapcsolódást.

A mai szilikon telefontokok még csak biztonsági és esztétikai funkciókat látnak el. Ezen változtatna az Apple Fotó: Pexels (illusztráció)

Ez a telefontok nem csak dísz: antenna van benne

Az almás cég szabadalma alapján

a tok nem csupán egy csicsás és passzív szilikondarab, hanem egy aktív technikai eszköz. A belsejébe rejtett speciális antennarendszer felerősíti az iPhone jelét, így a telefon sokkal könnyebben és stabilabban képes kapcsolódni a Föld körül keringő műholdakhoz.

A teljes kép kedvéért: a jelenlegi modellek gyakorlatilag csak segélykérésre használják ezt a technológiát.

Hasznos lehet?

Az iparági szakemberek szerint gyártói és fogyasztói oldalról is lenne igény a forradalmi újításra.

hatalmas belső antennákkal, hiszen a „piszkos munkát” így elvégzi a tok. A gyenge térerővel lefedett településeken élők, a rendszeresen túrázók, valamint a különböző speciális mentőegységek számára is vonzó lehet egy ilyen kiegészítő.

A műholdas antennával ellátott telefontok mágnesesen, valószínűleg a MagSafe továbbfejlesztett változatával kapcsolódik a mobilhoz, és azonnal extra vételi erőt biztosít. Hogy mikortól, az egyelőre még kérdéses, mert ugyan a szabadalmi kérelem már 2024-ben be lett adva, de ez nem garancia semmire.

A tech-guruk szerint akár már a következő iPhone érkezésével, azaz jövő ősszel kipróbálhatjuk a „csodatokot”.

Mások szerint, ez még a távolabbi jövő zenéje.