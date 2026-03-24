Vége a trükközésnek: a Google döntése minden androidos mobilt érint!

Nagy lépésre szánta el magát a Google. A technológiai óriáscég olyan döntést hozott meg, amely alapjaiban változtatja meg az androidos mobilok eddig ismert világát. Hivatalosan is véget ér az a korszak, amikor nem a Google Play Áruházból, hanem külső weboldalakról, vagy kétes eredetű APK fájlokból telepítettünk szoftvereket.
A Google hivatalos indoklása szerint a felhasználók védelme az első. A statisztikák ijesztőek:
90%-a a nem hivatalos forrásból származó alkalmazásokkal érkezik a telefonokra.
Eddig is kaptunk figyelmeztetéseket, ha külső forrást használtunk, de egy-két kattintással bárki átsiklott rajtuk. Mostantól azonban a Google Play Protect már nem csak „szólni” fog.
Az új, mesterséges intelligenciával támogatott védelmi rendszer valós időben elemzi a telepíteni kívánt fájlokat, és ha a legkisebb gyanú is felmerül, kíméletlenül blokkolja a folyamatot.
Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy az app veszélyes, az egyszerűen nem fog felkerülni a mobilodra.
Kár lenne tagadni, hogy a legtöbben azért használnak külső áruházakat, hogy ingyen jussanak hozzá különböző, egyébként fizetős appokhoz. A Google új szigorítása pont ezeket a kiskapukat zárja be. A fejlesztőknek mostantól sokkal szigorúbb igazolási folyamaton kell átesniük, és az Android operációs rendszer mélyebb szintjein is figyelni fogják, hogy az adott kód rendelkezik-e digitális aláírással.
Más kérdés, hogy miként fogadják mindezt azok, akik éppen az Android nyitott rendszere miatt tették le a voksukat emellett az operációs rendszer mellett.
A frissítés fokozatosan gördül ki, először a legújabb Android verziót használókat érinti, de a Play Protect frissítésével a régebbi mobilokra is megérkezik a digitális korlát. A cél egyértelmű: az Androidot olyan zárt és biztonságos ökoszisztémává akarják tenni, mint amilyen az Apple iOS rendszere – még ha ezzel sok felhasználó szabadságérzetét csökkentik is.
