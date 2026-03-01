Ha androidos vagy, akkor erről tudnod kell: itt a Google lenyűgöző AI-csomagja!

A Google a héten számos olyan funkciót jelentett és mutatott is be, amelyek a Gemini mesterséges intelligencia erejét használják majd az androidos készülékeken. Ezzel – a Google szerint – lényegében a teendőik listáját teljesen át lehet hárítani a Geminire. De hogyan is néz ez ki a gyakorlatban és miért teszi ez könnyebbé az Android felhasználóinak életét?
A TechCrunch beszámolója szerint a vállalat által bejelentett frissítések új szintre emelik majd az Android-élményt.
A felhasználóknak nem kell többé percekig görgetniük a csevegéseket, nem kell manuálisan szerkeszteniük a dokumentumokat. A telefon egy digitális asszisztensként működik, aki elvégzi a munkát. Ez az asszisztens pedig kontextusában érti, hogy mire van szüksége a felhasználónak.
A frissítések egy része már debütált a bejelentett Samsung Galaxy S26 szériával és a legújabb Pixel 10 modellekkel.
Pixel-tulajdonosok: A márciusi „Feature Drop” keretében már megkezdődik a funkciók egy részének kiadása.
Android 17 béta: Az Android 17 Beta 2 telepítésével a felhasználók már most belekóstolhatnak az új adatvédelmi és AI-funkciókba.
Mindenki más: A régebbi modellekre és más márkákra (pl. Xiaomi, korábbi Samsungok) a tavasz folyamán a Google Play szolgáltatásokon keresztül érkeznek meg a frissítések.
