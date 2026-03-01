Ha androidos vagy, akkor erről tudnod kell: itt a Google lenyűgöző AI-csomagja!

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Android
A Google bejelentette a Gemini mesterséges intelligenciával vezérelt funkcióinak egy sor frissítését. A mesterséges intelligenciát az Android operációs rendszeren ezzel többlépéses feladatok elvégzéséhez is hozzákapcsolhatják majd a felhasználók. De mit is jelent ez pontosan? Mutatjuk!
A Google a héten számos olyan funkciót jelentett és mutatott is be, amelyek a Gemini mesterséges intelligencia erejét használják majd az androidos készülékeken. Ezzel – a Google szerint – lényegében a teendőik listáját teljesen át lehet hárítani a Geminire. De hogyan is néz ez ki a gyakorlatban és miért teszi ez könnyebbé az Android felhasználóinak életét?

Android
A Google minden Androidot futtató készülékből személyi asszisztenst farag. Fotó: Richard L /  Pexels

Ezek az újdonságok érkeznek Androidra

A TechCrunch beszámolója szerint a vállalat által bejelentett frissítések új szintre emelik majd az Android-élményt.

  • Továbbfejlesztett Circle to Search: A felhasználók már a kijelzőn lévő több dologra is rákereshetnek. Mostantól jön a többszörös karikázás: egyszerre lehet keresni egy képen a cipőre, a nadrágra és a pólóra, sőt, komplett szobabelsőket is lehet elemezni.
  • Az értesítési káosz vége: Az AI mostantól képes összegezni a bejövő üzeneteket. Egy csoportos beszélgetésben a telefon a lényegre törő összefoglalót készít.
  • AI-vezérelt hívásszűrés: A Gemini azonosítja az ismeretlen hívókat, és összefoglalja a hívás lehetséges okát, így a felhasználók eldönthetik, hogy felveszik-e a telefont.
  • Dokumentum-varázslat: Az új, AI-alapú szkenner automatikusan eltünteti a gyűrődéseket vagy az ujjat a lefotózott papírokról, és tökéletes PDF-et készít belőlük.

A felhasználóknak nem kell többé percekig görgetniük a csevegéseket, nem kell manuálisan szerkeszteniük a dokumentumokat. A telefon egy digitális asszisztensként működik, aki elvégzi a munkát. Ez az asszisztens pedig kontextusában érti, hogy mire van szüksége a felhasználónak.

Ekkor érkezik a személyi asszisztensed

A frissítések egy része már debütált a bejelentett Samsung Galaxy S26 szériával és a legújabb Pixel 10 modellekkel.

A szélesebb körű elérhetőség szakaszosan történik:

Pixel-tulajdonosok: A márciusi „Feature Drop” keretében már megkezdődik a funkciók egy részének kiadása.

Android 17 béta: Az Android 17 Beta 2 telepítésével a felhasználók már most belekóstolhatnak az új adatvédelmi és AI-funkciókba.

Mindenki más: A régebbi modellekre és más márkákra (pl. Xiaomi, korábbi Samsungok) a tavasz folyamán a Google Play szolgáltatásokon keresztül érkeznek meg a frissítések.

