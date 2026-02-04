Aljas trükkel támadnak a hackerek: ha ezt látod a böngészőben, mindent elveszíthetsz

Ha egy olyan weboldalon találjuk magunkat, amit a hackerek üzemeltetnek, és nem kapcsolunk időben, sajnos pillanatok alatt mindent elveszíthetünk.
Manapság egy profi hacker pillanatok alatt összerak egy olyan adathalász honlapot, ami bármely böngészőből megnyitva megszólalásig hasonlít az eredetire. A gyanútlan netező itt aztán megadja az adatait a bejelentkezéshez – hogy aztán azok az adatok rögtön a rossz kezekben landoljanak. Természetesen ez akkor tud a legnagyobb kárt okozni nekünk, ha netbankunk adatait vesztjük el, vagy olyan, mindent átfogó profilok kerülnek a kiberbűnözőkhöz, mint mondjuk a Google-, a Facebook- vagy épp a Microsoft-profilunk.
Noha a szakértők úton-útfélen figyelmeztetnek minket arra, hogy az URL árulkodó lehet, sajnos egy mobilról megnyitott Chrome- vagy Safari-böngészőben ritkán ellenőrizzük a címsort, így azonnal áldozattá válhatunk. Ráadásul ha ellenőrizzük is, akkor sem biztos, hogy ki tudjuk védeni a hackerek régi-új trükkjét. Nem mai ötlet, de az utóbbi időben ismét nagy mértékben élnek az úgynevezett "r+n" csellel. Ennek a lényege, hogy a kis r és n betűk egymás mellé téve megtévesztésig hasonlítanak egy m betűre. Ezt követően nincs más dolguk a csalóknak, mint mondjuk regisztrálnak "RNICROSOFT" néven valamelyik tárhelyszolgáltatónál, a gyanútlan felhasználó pedig máris azt hiszi, hogy a MICROSOFT-nak adja meg az adatait. (Természetesen az átverést bármely más, m betűt tartalmazó honlap meghamisítására is használhatják.)
A szakértők szerint továbbra is az a legbiztosabb védekezési mód, ha semmilyen felületre, ahol adatokat kellene megadni vagy be kellene jelentkezni, nem navigálunk el linkeken keresztül, hanem vagy mi magunk írjuk be a böngészőbe a címet, vagy az adott szolgáltatás appját, alkalmazását használjuk – így könnyedén távol tarthatjuk magunkat az eredetire megszólalásig hasonlító adathalász oldalaktól.
