Ezt látni kell: ilyen a Magyar népmesék és a Mortal Kombat találkozása

Aligha kell bárkinek is bemutatni a Mortal Kombat nevű, klasszikus verekedős videójátékot, amelyről elég sok bőrt lehúztak már a jogtulajdonosok, de még a mai napig is töretlen népszerűségnek örvend a játékosok körében. A Fodorsson Games magyar fejlesztője Fodor Dávid ezen a régi és a mai napig jól működő alapkoncepción csavart egyet azzal, hogy a Magyar népmesék karaktereit ereszti össze a küzdőtéren, így aztán a Legény vagy a Királykisasszony hamarosan nemcsak a képernyőkön, de a monitorokon is elláthatja az Ördög baját!

A Magyar népmesékből jól ismert karakterek küzdenek egymással a Folktale Fury nevű, verekedős játékban, autentikus környezetben / Fotó: Steam

Magyar népmesék Mortal Kombat-stílusban

Az ízig-vérig magyar verekedős játék a Folktale Fury, azaz szabad fordításban „népmese harag” nevet kapta és már a Steamen is felbukkant. A koncepció nincs különösebben túlgondolva: az ember azt kapja, amire egy 1v1-es verekedős játéktól számít. Ami azonban a Folktale Furyt megkülönbözteti az olyan hasonló verekedős játékoktól, mint a Tekken, a Street Fighter vagy a címet is ihlető japán Fatal Fury az az, hogy itt a klasszikus magyar népmesék figurái verik laposra egymást – mégpedig a tervek szerint úgy, hogy minden egyes karakternek sajátos technikája van a harc közben: a királykisasszony tánccal aláz, a legény pedig a fuvola mellett bárányokat is bevet. Ráadásul az egyes karaktereknek személyre szabott kombinációi is vannak, azaz olyan mozdulatsorok, amelyre csak az adott karakter képes. Mindezt ráadásul hamisítatlan magyar folklór környezeteben teszik, azaz szürke marhákkal, szénaboglyákkal, gémeskúttal, parasztházzal vagy éppen szekérrel a háttérben.

Megjelenhet-e a Folktale Fury?

Habár a Folktale Fury grafikája az első hivatalosan közzétett képek alapján igen kezdetleges, valószínűleg nem ez zavarja most leginkább azokat, akik az első bejelentés óta tűkön ülve várják a játék megjelenését. Az elmúlt néhány napban ugyanis a játék előzetese elérhetetlenné vált, a Steam oldalról pedig eltűnt minden kép, valamint a projekt leírása is egy sokkal rövidebb, tömörebb változatra cserélődött. Ebből arra lehet következtetni, hogy jogi problémák késleltethetik a játék megjelenését. A magyar gamer közösség most valami olyan karácsonyi csodában bízik, hogy elhárulnak az aggályok és 2026-ban talán megérkezik a Folktale Fury, amivel a magyar fejlesztők alaposan felcsigázták a honi játékosokat.