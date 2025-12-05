Elhunyt a Mortal Kombat sztárja: Ezeket a Cary-Hiroyuki Tagawa-filmeket nem szabad kihagyni!

Ahogy azt a Bors korábban megírta, 75 éves korában, sztrók szövődményei miatt meghalt Cary-Hiroyuki Tagawa. A Japánban született, de szinte egész életét a Csendes-óceán másik partján, Amerikában leélő színészt elsősorban harcművészeti mozikból ismerte a nagyérdemű, ő alakította például Shang Tsungot a Mortal Kombatban, ezzel pedig nemcsak a filmkedvelők, hanem a videójátékok szerelmeseinek körében is legendává tudott válni.
Tagawa mindig ott volt, ha Hollywoodnak egy távol-keleti karakterre volt szüksége, vagy valakinek ki kellett osztani egy jókora pörgőrúgást, megfordult Kurt Russell mellett a Nagy zűr kis Kínában című akcióalkotásban, feltűnt Arnold Schwarzenegger és Danny DeVito páros vígjátékéban, az Ikrekben, és ő is részese volt a Szemtől szemben sztárparádéjának. A rábízott feladatokat pedig minden egyes alkalommal a rá jellemző alapossággal és pontossággal végezte el. Noha a többség a Tekkenből vagy a korábban is említett Mortal Kombatból ismerte, a Cary-Hiroyuki Tagawa-filmek ettől jóval rétegeltebbek és sokszínűbbek, cikkünkben csokorba gyűjtöttük az elhunyt sztár legemlékezetesebb alakításait.
Sean Connery és Wesley Snipes közös neo-noir krimijében Cary-Hiroyuki Tagawának nem a pofonok pontosságára kellett koncentrálnia, hanem sokkal inkább a drámai alakításra. A kórházsorozatok balhéját kirobbantó Michael Crichton regénye alapján készült moziban egy Japánban zajló gyilkossági ügy felgöngyölítését követhetjük nyomon, melyben Tagawa az első számú gyanúsított.
Senki sem olyan eszement, hogy ujjat húzzon a Cary-Hiroyuki Tagawa által játszott jakuza főnökkel. Vagy mégis? A Leszámolás Kis-Tokióban című akciómoziban a rákkal leszámoló Doplh Lundgren és a tragikusan fiatalon elhunyt Brandon Lee duója megpróbálkozik ezzel az őrült feladattal, az eredmény pedig a zsáner egyik kultklasszikja és a rendőrpáros-filmek egyik gyöngyszeme.
Akinek fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy a kutya valóban az ember legjobb barátja, az mindenképp nézze meg a Hacsi, a leghűségesebb barát című drámát. A Richard Gere-filmek talán legszívszaggatóbb darabjában bár egyértelműen a címszereplő kutyáé és a Micsoda nő! sztárjáé a főszerep, Tagawa is nagyban hozzájárult fontos mellékszerepével ahhoz, hogy ezt a mozit lehetetlen legyen patakokban áramló könnyek nélkül végignézni.
Ki mondta, hogy az animációs filmek csak gyerekeknek szólnak? Ezt a tézist már több remek alkotás is megcáfolta, és ezek közé tartozik a 2016-ban megjelent Kubo és a varázshúrok is, mely méltánytalanul megrekedt a Kung Fu Panda és társai árnyékban, pedig kevés mű tud úgy lavírozni a szórakoztatás és az életről való filozofálás közös mezsgyéjén, mint Charlize Theron, Matthew McConaughey és Cary-Hiroyuki Tagawa közös meséjében.
Cary-Hiroyuki Tagawa szempontjából akár úgy is jellemezhetnénk Rob Marshall romantikus történelmi drámáját, mint egyfajta korszakváltás. A legendás japán színész itt adta át a stafétát utódjának, Ken Watanabének (Eredet, Az utolsó szamuráj), aki átvette Tagawa örökét, és máig a legmeghatározóbb távol-keleti színész Hollywoodban.
