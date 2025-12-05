Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Vilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elhunyt a Mortal Kombat sztárja: Ezeket a Cary-Hiroyuki Tagawa-filmeket nem szabad kihagyni!

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 20:45
Egy gésa emlékirataiMortal Kombat
Ismét gyászol a filmvilág, egy csillaggal több lett megint Hollywood egén. Elhunyt Cary-Hiroyuki Tagawa, a Mortal Kombat-filmek sztárja, a harcművészeti zseni, akinek rúgásait minden tini le akarta utánozni a ’90-es években.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Ahogy azt a Bors korábban megírta, 75 éves korában, sztrók szövődményei miatt meghalt Cary-Hiroyuki Tagawa. A Japánban született, de szinte egész életét a Csendes-óceán másik partján, Amerikában leélő színészt elsősorban harcművészeti mozikból ismerte a nagyérdemű, ő alakította például Shang Tsungot a Mortal Kombatban, ezzel pedig nemcsak a filmkedvelők, hanem a videójátékok szerelmeseinek körében is legendává tudott válni.

Archival Filmstills Cary-Hiroyuki Tagawa Mortal Kombat
Cary-Hiroyuki Tagawa Mortal Kombatban látott rúgásaival és ütéseivel több szubkultúrában is kiérdemelte a legenda rangot (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

Tagawa mindig ott volt, ha Hollywoodnak egy távol-keleti karakterre volt szüksége, vagy valakinek ki kellett osztani egy jókora pörgőrúgást, megfordult Kurt Russell mellett a Nagy zűr kis Kínában című akcióalkotásban, feltűnt Arnold Schwarzenegger és Danny DeVito páros vígjátékéban, az Ikrekben, és ő is részese volt a Szemtől szemben sztárparádéjának. A rábízott feladatokat pedig minden egyes alkalommal a rá jellemző alapossággal és pontossággal végezte el. Noha a többség a Tekkenből vagy a korábban is említett Mortal Kombatból ismerte, a Cary-Hiroyuki Tagawa-filmek ettől jóval rétegeltebbek és sokszínűbbek, cikkünkben csokorba gyűjtöttük az elhunyt sztár legemlékezetesebb alakításait.

A Mortal Kombaton túl: Cary-Hiroyuki Tagawa legjobb filmjei

Gyilkos nap

Sean Connery és Wesley Snipes közös neo-noir krimijében Cary-Hiroyuki Tagawának nem a pofonok pontosságára kellett koncentrálnia, hanem sokkal inkább a drámai alakításra. A kórházsorozatok balhéját kirobbantó Michael Crichton regénye alapján készült moziban egy Japánban zajló gyilkossági ügy felgöngyölítését követhetjük nyomon, melyben Tagawa az első számú gyanúsított.

Leszámolás Kis-Tokióban

Senki sem olyan eszement, hogy ujjat húzzon a Cary-Hiroyuki Tagawa által játszott jakuza főnökkel. Vagy mégis? A Leszámolás Kis-Tokióban című akciómoziban a rákkal leszámoló Doplh Lundgren és a tragikusan fiatalon elhunyt Brandon Lee duója megpróbálkozik ezzel az őrült feladattal, az eredmény pedig a zsáner egyik kultklasszikja és a rendőrpáros-filmek egyik gyöngyszeme.

Cary-Hiroyuki Tagawa arrives at 'The Man In The High Castle' Premiere
Cary-Hiroyuki Tagawa meghalt, de filmjei által örökké él rajongói szívében (Fotó: UPI Photo/eyevine)

Hacsi, a leghűségesebb barát

Akinek fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy a kutya valóban az ember legjobb barátja, az mindenképp nézze meg a Hacsi, a leghűségesebb barát című drámát. A Richard Gere-filmek talán legszívszaggatóbb darabjában bár egyértelműen a címszereplő kutyáé és a Micsoda nő! sztárjáé a főszerep, Tagawa is nagyban hozzájárult fontos mellékszerepével ahhoz, hogy ezt a mozit lehetetlen legyen patakokban áramló könnyek nélkül végignézni.

Kubo és a varázshúrok

Ki mondta, hogy az animációs filmek csak gyerekeknek szólnak? Ezt a tézist már több remek alkotás is megcáfolta, és ezek közé tartozik a 2016-ban megjelent Kubo és a varázshúrok is, mely méltánytalanul megrekedt a Kung Fu Panda és társai árnyékban, pedig kevés mű tud úgy lavírozni a szórakoztatás és az életről való filozofálás közös mezsgyéjén, mint Charlize Theron, Matthew McConaughey és Cary-Hiroyuki Tagawa közös meséjében.

Egy gésa emlékiratai

Cary-Hiroyuki Tagawa szempontjából akár úgy is jellemezhetnénk Rob Marshall romantikus történelmi drámáját, mint egyfajta korszakváltás. A legendás japán színész itt adta át a stafétát utódjának, Ken Watanabének (Eredet, Az utolsó szamuráj), aki átvette Tagawa örökét, és máig a legmeghatározóbb távol-keleti színész Hollywoodban.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu