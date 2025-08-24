Sihell Ferry és felesége az El Camino után újabb mérföldkőhöz ért

Az elmúlt években igazi kalandorrá vált Sihell Ferry és felesége, Cseke Viki. Az énekes nemcsak a színpadon, hanem a magánéletében is újabb és újabb kihívásokat keres házastársa oldalán. Ha éppen nem koncertre sietnek, akkor kerékpárral vagy gyalog járják a világot, életre szóló élményeket gyűjtve – nemcsak maguknak, hanem rajongóiknak is, akik közösségi oldalaikon keresztül szinte velük együtt élhetik át a kalandokat.

Sihell Ferry és felesége az El Camino után 360 kilométert tekert Toszkánában (Fotó: Sihell Ferry)

Sihell Ferry karrierje még mindig hasít

„Az El Camino óta volt egy újabb utunk, letekertünk Toszkánában 360 kilométert. Jelenleg pedig fellépések hada van, annak ellenére, hogy azt tapasztaljuk, hogy a piac nagyon pangó” – mesélte Viki, aki szerint a közönség szeretete az, ami minden nehézség ellenére lendületben tartja őket.

A mulatós világ most különösen nehéz időszakot él át, és ezt Viki sem tagadja: „Feri szerencsés, mert 5 bulija volt hétvégén is, de nagyon sok zenész ül otthon a felkérésekre várva. A top 10-15 előadó jól megy, de a többieknek nem igazán fut a szekere…” – árulta el őszintén.

A 2025-ös év számukra a kihívások éve:

Megcsináltuk az El Caminót, azóta körbetekertük a Balatont is és a Velencei-tavat, megcsináltuk Toszkánát, és szeptember hatodikán indulunk neki a magyar El Caminónak…

– mondta lelkesen Viki, aki szerint minden egyes megtett kilométer újabb erőt és tapasztalatot ad nekik.

Sihell Ferry és Cseke Viki hatására indultak el a rajongóik is az úton... (Fotó: Sihell Ferry)

Életre szóló élmény volt az El Camino

Sokan úgy gondolják, hogy csak az számít, ha valaki a teljes zarándokutat végigjárja, de Viki ezt másképp látja: „Teljesen mindegy, hogy végigmegy-e valaki az egész úton, ha 100 kilométert tesz meg, az is nagy teljesítmény és óriási változásokat idézhet elő a lelkében” – fogalmazta meg.

A házaspár útjai ráadásul nemcsak nekik jelentenek életre szóló élményeket, hanem rajongóiknak is inspirációul szolgál: „A minap írták nekünk, hogy a mi videóinknak hála indultak el az El Caminón, és életre szóló élményt okoztunk nekik ezzel” – mesélte meghatódva Viki. Sokan követik őket a közösségi médiában, ahol igyekeznek őszintén és nyíltan megosztani mindennapjaikat: