Borzalmas időszak van Sihell Ferry és felesége, Cseke Viki mögött. Az énekes-producer kálváriája két hónappal ezelőtt kezdődött, amikor egy fellépés közben rosszul lett. Akkor csupán egy kis megfázásra gyanakodott, de a tünetei nem enyhültek, sőt, egyre rosszabbul érezte magát. A legrosszabb is megfordult a fejében, még az is, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd.

Sihell Ferry heteken át egyik vizsgálatról a másikra járt (Fotó: Sihell Ferry)

Sihell Ferry betegségére nincs gyógymód

Végül orvoshoz fordult, vizsgálatról vizsgálatra járt, majd sokkolta, amikor közölték az orvosok, hogy minden eredmény arra utal, szamárköhögése van.

– Egy szeptember 23-ai fellépésen kezdődött minden, sosem felejtem el azt a napot. Akkor azt gondoltuk, hogy csak megfáztam. A háziorvos antibiotikumot írt fel. Épp a spanyolországi El Camino előtt álltunk, a feleségem könyörgött, hogy előtte menjek el a kórházba is, hogy vizsgáljanak ki, de nem tettem meg, azt gondoltam, majd elmúlik a köhögésem a gyógyszertől. Nem így történt. Kint egyre rosszabb lettem.

Külföldön voltunk, féltünk, mi lesz, ha olyan állapotba kerülök, hogy orvosi segítsége szorulok.

– Viki azt akarta, hogy félúton hagyjuk abba, de ez volt az álma, nem akartam meghiúsítani – mesélte a történteket az énekes.

Október 21-én, hazaérkezésük után azonban szinte az első útja a kórházba vezetett. Rengeteg kivizsgáláson esett át, akkor derült fény a betegségére.

– Sajnos erre semmilyen gyógymód nincs. Talán a nehezén már túl vagyok, de férfiasan bevallom, rettegtem, hogy egyik alkalommal megfulladok.

Amikor már vért köptem, meggyőződésem volt, hogy súlyos, halálos beteg vagyok.

– Viki éjszakára nyugtatót adott, hogy valamennyit tudjak aludni. Sajnos édesanyám tüdőrákban hunyt el, így érthető, hogy egyből erre gondoltam. Az újabb vizsgálatok azonban nem mutattak ki olyan elváltozást, ami ezt alátámasztaná. Elmúlt hatvan nap az első tünetek óta, most már érzem, hogy kezdek belefáradni testileg és lelkileg is. Picit talán jobban vagyok, de minden éjszaka felriadunk, még akkor is, amikor csak egyet köhintek. Az elmúlt harminc évben nem szedtem be annyi gyógyszert, mint az egy hónap alatt – árulta el érdeklődésünkre Feri.