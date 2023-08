Tóth Gabi és Krausz Gábor: A válás igazi okai

Valószínűleg a legtöbb ember leesett állal olvasta Krausz Gábor közleményét, amelyben az áll, hogy külön utakon folytatják egykori szerelmével, feleségével, a gyermeke édesanyjával, Tóth Gabival. Senki nem hitte volna, hogy éppen az ő gyönyörűnek tűnő kapcsolatuk veszik oda olyan hirtelen, mindössze néhány hónappal azután, hogy – elérve az álmukat – beköltözhettek abba az otthonba, amelyre már régóta vágytak. Hogyan sejthette volna bárki, hogy mindössze hetek telnek el úgy az új életükben, amikor hárman vannak... A kívülállók számára minden csodásnak tűnt, így a séf mondatai villámcsapásként érték a rajongókat.

A válásról való közleményt először Krausz Gábor tette közzé (Fotó: Trenka Attila / hot! magazin)

−Szeretném mindenkivel tudatni, hogy hat év után, sajnos a kapcsolatunk Gabival véget ért. Időnként furcsa meglepetéseket, kellemetlen fricskákat tartogat az élet. Hannaróza felügyeletét, nevelését továbbra is közösen tervezzük, szeretetben, békében. Az ő biztonsága a legfontosabb számomra. Ar­ra kérem a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket, ennél többet nem kívánok megosztani a nyilvánossággal. Kérem, hogy legyenek tekintettel kislányunk, Hannaróza érdekeire! Megértésüket köszönöm! – szólt a bejegyzés.

Az okok? Nos, azóta is számos pletyka kering, többek között azt beszélik, hogy Gabi már tovább is lépett, újra szerelmes, ám a valóságra minden bizonnyal csak akkor derül fény, ha valamelyik fél előáll a farbával a nagyközönség előtt, és kitárulkozik. Addig marad a találgatás – és az, hogy odafigyeljenek a kislányra, aki mindennél fontosabb számukra: Han­na­ró­zá­ra. Ő az, aki a legerősebb támaszt nyújthatja most a szüleinek.

– Ha fáradtabb vagyok, azonnal elkezd másként reagálni. Őszinte vagyok vele, ilyenkor elmondom, hogy hosszú, nehéz napom volt, nem vele van baj, tündéri kislány. Mint minden apróság, ő is magára veszi a dolgokat, éppen ezért én azonnal jelzem neki: ez nem az ő hibája. És olyan édes: odajön, és megnyugtat, hogy feküdjek le, megsimogatja a fejemet... Mindezt háromévesen! Neki is köszönhető, hogy mindig túl tudtam lendülni a nehezebb időszakokon: lekötötte a figyelmemet, szeretetet adott, békességet. Az a fontos, hogy elhiggye nekem: a világ jó – árulta el korábban a hot! magazinnak az énekesnő.

Tóth Gabi és Krausz Gábor lakva ismerte meg egymást

Sokáig úgy tűnt, hogy ez a frigy a legmagasabb szinteken köttetett. Mindig olyan szépen, elkötelezetten beszéltek egymásról a szerelmesek, hogy kétsége sem nagyon lehetett senkinek afelől, hogy igazán mély érzelmek kötik össze őket. Annyira sokat adtak egymásnak, hogy Gábor a hot! korábbi mélyinterjújában azt is elárulta, hogy mennyi mindent köszönhet Gabinak.

– A Gabival való kapcsolatom hatására rendeződött a viszonyom apámmal, aki addig azt gondolta, hogy sosem fogok megállapodni, de erről a szerelemről az elejétől fogva látta, hogy komoly. Aztán amikor megszületett a lányom, megértettem az ő fájdalmát: miután meghalt anyukám, neki kellett gondoskodnia rólam és a húgomról, miközben elvesztette a szerelmét – ecsetelte a séf, majd hozzátette, hogy a felesége mérhetetlen türelemmel fordul felé. – Nyilván ez mindkettőnkre igaz, de neki sokkal több türelemre van szüksége.

Három év alatt olyan mélységeket és magasságokat éltünk át, mintha húsz éve házasok lennénk. Gabival lakva ismertük meg egymást, hiszen az első perctől fogva együtt élünk

– tette hozzá.

Még pszichológushoz is a neje tanácsára, biztatására fordult Gábor, aki folyamatosan dolgozik magán – alighanem most is szükséges átbeszélnie a történteket. Ez a helyzet ugyanis mindenki számára nehéz – megsínyli a nő, a férfi és a gyermek egyaránt –, és csak egyetlen lehetőségük van: minél kevesebb sérüléssel túlélni a mindennapokat.

Azt beszélik, Gabi azóta már tovább is lépett, újra szerelmes (Fotó: Kállai Márton)

„Nagy szükségünk van a másikra”

Hogy mi vezetett idáig? Nagy kérdés, már csak azért is, mert egészen a közelmúltig még úgy meséltek egymásról, mint akik között csupán apróságokon zajlanak viták. Igaz, az építkezésről már maguk sem titkolták, hogy nem ment könnyedén.

– Egy költözés, lakásfelújítás a legjobb kapcsolatokba is feszültséget hoz. Nálunk is voltak viták, hogy ki miből milyet szeretne. A kanapé volt a legsarkalatosabb pont. Egy rossz kanapé házasságokat tud tönkretenni. Az albérletünkbe vettem egyet, amit én szerettem, de Gabi szerint az én helyemen kívül a többi része nem volt kényelmes. Ezért kijelentette, hogy újat kell venni. Végül a régit is feltettük a kocsira, és arra vár, hogy ha majd az alagsorban kialakítom a videojátékos dühöngőmet, ott kap helyet – mesélte idén májusban a hot! magazinnak a séf, aki ezután érzelmes vallomást tett a feleségének, mindössze három hónappal ezelőtt! – Nagy szükségünk van a másikra, ez öt év után is szerelem, sosem érzem azt, hogy szeretnék elmenekülni vagy egyedül lenni. Megvan a kölcsönös tisztelet, megértjük és elfogadjuk egymás munkáját és azt, hogy az mivel jár. A legtöbb házasságot a veszekedések teszik tönkre. Mi is veszekszünk, de nincs olyan, hogy haraggal fekszünk le. Megpróbáljuk megbeszélni. Én ugyan antiszociális vagyok, a beszélgetésünk abból áll, hogy végighallgatom, bólogatok, néha reagálok. Gabi tüzes, de van értelme annak, amit mond, nem üvölt hülyeségeket a vakvilágba. Én pedig felfogom, megértem. Vannak viták, de nagyon jól megvagyunk, vettünk közösen egy házat, tehát nagy baj nincs – tette hozzá, azt sem rejtve véka alá, hogy milyen különbségek vannak közöttük. – Nehezen nyílok meg, ebből van a legtöbb nézeteltérésünk. Hiszen Gabi művészlélek, nem szégyelli az érzéseit. Introvertált, befelé örülő ember vagyok. Ebben a tekintetben tűz és víz vagyunk, de ezért működik.

„Káromkodni is szoktunk, mint a kocsis”

Még júliusban, alig egy hónappal ezelőtt is arról meséltek, hogy mennyire imádják az életüket, hogy milyen jót tett nekik a költözés. Akkor még szóba sem került, hogy Gábor valamikor majd otthagy csapot-papot, és új otthonban hajtja álomra a fejét. Gabi akkor a csalad.hu-n írt az érzéseiről.

− Őszinte leszek, mivel mi a Krauszommal imádunk itthon lenni, a Dunakanyarban kirándulni vagy a Balaton-felvidéken tanyázni, valószínűleg nem Hanni lesz az első, aki a tengerparti élményeiről tart majd beszámolót az oviban, de persze soha nem mondom, hogy soha – fogalmazott az énekesnő, aki a nehéz költözés kapcsán arról beszélt, hogy próbálja összerakni az életük szétesett mozaikdarabjait.

Az sem volt régen – mindössze fél éve –, amikor Gabi azt állította, hogy olyan erős szövetség van köztük, amit egy hurrikán sem tépne szét. Akkor még úgy tűnt, hogy sziklaszilárd alapokra épült a kapcsolat – ám a vitákat, a nézeteltéréseket sem titkolták.

− Baromi jókat szoktunk veszekedni, és elárulok egy titkot, káromkodni is szoktunk, mint a kocsis, amolyan olaszos/magyaros virtussal, de pont ilyenkor fontos, hogy milyen alapokra épül egy kapcsolat.

Ha minden alkalommal megsértődnénk egymásra, amikor veszekszünk, akkor már biztosan nem lennénk együtt. De mi jól kiüvöltözzük magunkat, aztán duzzogunk pár órát, majd minden megy tovább. És ezt meg tudjuk ismételni többször is egy héten, de a lényegen nem változtat, a szövetségen, aminek igenis van jelentősége. Igenis fontos, hogy felvettem a nevét, és a mai napig el tudok érzékenyülni, ha a gyűrűmre nézek.

Szeretem, hogy részese lehetek, ahogy férjjé válik. Mert nem leszünk attól azonnal jó házastársak, hogy aláírjuk a papírokat. Senki nem tudja, hogyan kell jó férjnek vagy feleségnek lenni, azt idővel megtanuljuk. Jó társakká válni idő kell, jó apává válni pedig még több idő és odafigyelés – írta a blogjában az énekesnő.

Nos, ma már mind tudjuk, hogy végül nem tudtak a végére érni a tanulási folyamatnak. A jelek arra mutatnak, hogy még őket is meglepte az, hogy elmentek egymás mellett, olyannyira tévúton járva, hogy onnan már nincs visszaút. Azonban a legfontosabb, amit szem előtt kell tartaniuk, amiről ők is tudják, hogy abban nincs helye hibázásnak: a gyereknevelés. Han­na­ró­zá­nak ugyanis éppolyan boldogan kell felnőnie, ahogyan eddig élt – igaz, egy másfajta családban, de sérülés nélkül, egészséges felnőtté válva. Ennek érdekében pedig mindent meg is tesznek a szülei.