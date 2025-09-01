Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Brutál szexi: bikinire vetkőzött a Dancing with the Stars sztárja, káprázatos a látvány

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 13:40
A közösségi oldalán mutatta meg a képeket.
Tóth Katica neve sokak számára a TV2 táncos showműsorából, a Dancing with the Starsból lehet ismerős. A legutóbbi évadban a csinos táncosnő WhisperTon-nal szerepelt a produkcióban, amelyet meg is nyertek.

Bikiniben mutatta meg tökéletes alakját Tóth Katica Fotó: TV2

Tóth Katica a közösségi oldalán is igen aktív, ahol most egy friss fotósorozattal jelentkezett a rajongóinak, méghozzá nem is akármilyennel. A csinos táncosnő a tengerparton mutatta meg hibátlan alakját.

Nincs szükség filterre

- írta posztjában Tóth Katica.

Ebben pedig a rajongók is egyetértettek, ugyanis a táncosnő bejegyzése már meghaladta az 1700 kedvelést.

Íme a lélegzetelállító fotósorozat Tóth Katicáról:

 

