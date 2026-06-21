Tudja, hogy ez helytelen, és nem is büszke magára, de úgy érzi ez az egyetlen alkalom, amikor ő tud irányítani. Elmondása szerint a feleségével a negyvenes éveik végén járnak, és két gyermekük van, akik mindketten autisták. Így jutott el a szexmunkásokkal való kapcsolatokig.

„A hideg és elutasító feleségem miatt már csak szexmunkásokkal fekszem le, de...” Fotó: Tero Vesalainen / Shutterstock

„A hideg és elutasító feleségem miatt már csak szexmunkásokkal fekszem le… de most mocskosnak és bűnösnek érzem magam”

Az elmúlt pár évben úgy érzem, hogy összeomlott az életem. Először nem kaptam meg egy beígért előléptetést, aztán valamivel több mint egy éve elvesztettem az édesapámat, akit még mindig gyászolok. A házasságom érzelmileg rideggé vált, és teljesen elszakadtnak érzem magam a feleségemtől

– fogalmazott a tanácskérő.

Hozzátette, hogy emellett állandóan vitatkoznak, gyakran aláássa a tekintélyét és tiszteletlen vele, néha a gyerekek előtt is. Egyáltalán nem hallgatnak rá, és nem tudom fegyelmezni őket. Úgy érzi, nincs semmi tekintélye a saját otthonában.

Ezért néhány hónappal ezelőtt, miután nagyon magányosnak és frusztráltnak érezte magát, elkezdett társkereső alkalmazásokat nézegetni.

Beszélgettem néhány nővel, de hamarosan pénzt kezdtek kérni tőlem, és rájöttem, hogy valójában nem érdeklődnek irántam, amitől még rosszabbul éreztem magam. Egyik este felmentem egy oldalra, és megbeszéltem egy találkozót egy nővel szex céljából. Amikor vele voltam, meghallgatott, és jól éreztem magam – úgy éreztem, hogy én irányítok, és nem vesznek semmibe. Utána azonban mocskosnak és bűnösnek éreztem magam.

A férj szerint azóta már többször is fizetett szexért. Tudja, hogy nem ez a megoldás, és abban sem segít, hogy jobban érezze magát az otthoni életével kapcsolatban. Egy része úgy gondolja, hogy el kellene hagynia a feleségét, de aggódik amiatt, hogy ez milyen hatással lenne a kamasz gyermekeikre, akik még a legkisebb változásokkal sem tudnak megbirkózni.

Mit tegyek?

– tetette fel végül a kérdést.

A segélykiáltásra a The Sun szakértője, Deidre sietett, aki elmondta, hogy valóban rengeteg nehézséggel kell egyszerre megküzdenie – a gyásszal, a különleges szükségletű gyerekek nevelésével és még egy boldogtalan házassággal is.

Jó, hogy felismerted: az, hogy szexért fizetsz, sem nem jó, sem nem egészséges megoldás. Hozz egy döntést, és hagyj fel ezzel most. Már maga ez a döntés is azt jelenti, hogy visszaveszed az irányítást. Ha nem vagy elégedett azzal, ahogyan a feleséged bánik veled, mondd el neki, hogy szeretnéd, ha változnának a dolgok, és hogy szeretnél dolgozni a házasságotokon

– fogalmazott Deidre, majd hozzátette, hogy ebben a helyzetben a párterápia is nagyon jó ötlet lehet, illetve az is sokat segítene, ha beszélne valakivel a gyászáról – írja a The Sun.