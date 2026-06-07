„A családomban már vicc a szerelmi életem” – negyedszer megy férjhez a 35 éves nő

„A családomban már vicc a szerelmi életem” – mondja Sarah Edery, aki 35 évesen negyedszer készül férjhez menni.

Szerelmi élete kész útvesztő, de még így is hisz az igaziban

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A nő története azért keltett figyelmet, mert már 26 éves korára három házasság és három válás állt mögötte. Most azonban úgy érzi, a negyedik kapcsolata végre más, mint az előzőek. Jelenlegi párjával, Kevinnel idén mondják ki az igent, és a menyasszony szerint ezúttal valóban hosszú távra tervez.

Most végre révbe ér a szerelmi élete?

Sarah elmondása szerint most először érzi, hogy stabil és biztonságos kapcsolatban él.

Végre biztonságban érzem magam

– fogalmazott a menyasszony, aki nem is titkolja, hogy múltját nem szégyelli, Instagram-profiljában például „háromszoros elváltként” hivatkozik magára.

Első házasságát még 19 évesen kötötte. Akkor még iskolai szerelmével házasodott össze, miután partnere katonai szolgálat miatt Dél-Koreába került. A döntést azonban a családja nem támogatta, édesapja például nem vett részt a szűk körű ceremónián. A kapcsolat rövid időn belül megromlott, Sarah pedig 10 hónap után visszaköltözött az Egyesült Államokba.

Második házastársát egy ismerősön keresztül ismerte meg, mindössze néhány hónappal az első válása után. Elmondása szerint ekkor részben praktikus okokból ment újra férjhez, többek között egészségbiztosítási és lakhatási lehetőségek miatt.

Nem igazán ismertem őt

– vallotta be később, hozzátéve, hogy a kapcsolatot rövid idő után már hibának érezte.

Harmadik férjével egy online társkeresőn ismerkedett meg. Esküvőjük már nagyobb, mintegy 100 fős esemény volt, egy Versailles-tematikájú helyszínen. Ez a házasság azonban szintén nem bizonyult tartósnak: egy év után megromlott a kapcsolat, amelyben Sarah szerint féltékenység és kontrolláló viselkedés is megjelent.

Most minden másképp lehet

A nő később TikTokon is beszélt arról, hogy nehezen dolgozta fel a több válást, és sokáig kudarcként élte meg a történteket. Jelenlegi vőlegényével 2023-ban találkozott egy esküvőn, ahol koszorúslányként és vőlegényként vettek részt egy baráti pár mellett. A kapcsolatuk egy évvel később fordult komolyabbra, és 2025 augusztusában meg is történt az eljegyzés.