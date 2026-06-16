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Feketébe borult a mentőszolgálat oldala, felfoghatatlan veszteség érte őket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mentőszolgálat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 15:45
gyászbejelentés
Szomorú bejelentést tettek a közösségi oldalukon.
Bors
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Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán rendszeresen osztanak meg emlékezetes, vicces, vagy éppen felháborító esetekről szóló beszámolókat, amelyekkel a munkájuk során találkoznak az életmentők. Időnként azonban személyesebb bejelentésekkel is jelentkeznek: így például a minap megrendülten tudatták, hogy életének 85. évében elhunyt egy korábbi bajtársuk, Gordán Sándor.

Szomorú bejelentést tettek a mentők / Fotó: Gé

Szomorú bejelentést tettek a mentők

Gordán bajtárs 1974-ben a Debreceni Mentőállomáson kezdett vonulni, majd 1996-tól nyugdíjba vonulásáig a Létavértesi Mentőállomáson, mint mentőápoló teljesített szolgálatot. Két évtizeddel ezelőtt, életkorból adódóan nyugdíjba vonult, azonban továbbra is az Országos Mentőszolgálat kötelékében maradt: kivonuló munkáját folytatta, miközben a szolgálatvezetésben vállalt feladatokat

- írták a bejegyzésükben, kiemelve, hogy egykori bajtársuk munkáját a türelem, a nyugalom és az empátia jellemezte. A mentőállomásra újonnan érkező bajtársakat mindig aktívan segítette, melynek során a munka hivatássá vált bennük. 2006-ban végleg nyugdíjba vonult, nyugdíjas éveit pedig aktívan, boldogan töltötte.

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a családnak, a hozzátartozóknak és minden gyászoló bajtársnak

- zárták a megemlékezésüket.

 

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