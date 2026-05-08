KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezek a legszebb templomromok a Balaton-felvidéken.

Különleges romtemplomok – Itt találod a Balaton-felvidék legszebb kincseit

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 15:45
kirándulásbalaton-felvidéktemplomrom
A tavaszi napsütés tökéletes alkalmat kínál arra, hogy felfedezd a magyar tenger északi partjának rejtett kincseit. A Balaton-felvidék ilyenkor mutatja legszebb arcát, hiszen a zöldellő tájban csendben bújnak meg az évszázados falmaradványok.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Balaton-felvidék dombjai között túrázva lépten-nyomon a magyar múlt megkopott, de büszke emlékeibe botlunk. E romok hiteles tanúi a középkori magyar állam és egyházi élet virágzásának, majd a török pusztítás tragédiájának. E különleges, történelmi helyszíneket még a nyári hőség beállta előtt a legélvezetesebb végigjárni, amikor a friss zöld környezet és a tiszta levegő tökéletes úti céllá teszi őket. Minden egyes helyszín egyedi históriáról mesél: arról, hogy milyen volt a hajdani falvak élete és építészeti kultúrája évszázadokkal ezelőtt.

A Balaton-felvidék egyik legszeb templomromja a dörgicsei.
A Balaton-felvidék számos különleges templomrommal csalogat kirándulásra a tavaszi időszakban, ahonnan lenyűgöző panoráma tárulhat az ember szeme elé
Fotó: rezirezi / Wikipédia
  • Változatos romok: Taliándörögdtől Dörgicséig számos korszak (román, gótika) emlékei várnak.
  • Pazar panoráma: a templomkertek többségéből (pl. Szentantalfa) belátni az egész Balatont.
  • Kulturális helyszínek: több rom ma már koncertek és misék különleges helyszíne.

Középkori templomromok a Balaton-felvidék lankái között

Szent András templomrom, Taliándörögd

A Veszprémtől félórányi autóútra fekvő település, Taliándörögd határában egy XIV. század eleji kora gótikus templom maradványai állnak. Az épület sorsát az 1578-as török támadás, majd egy 1840-es robbantás pecsételte meg végleg. A megmaradt falrészletek ma is különleges, filmszerű hangulatot árasztanak a látogatók számára.

Árpád-kori emlékek, Dörgicse

A Dörgicsei-medence három különálló templomromot is őriz, amelyek a környék hajdani jelentőségét igazolják. Az alsódörgicsei Boldogasszony-templom 22 méter magas fala és eredeti ikerablakai a Balatontól alig négy kilométerre láthatóak. A felsődörgicsei Szent Péter-templom két korszak építészetét egyesíti, míg a kisdörgicsei Szent Miklós-templom a Bere-patak partján álló szerényebb méretű falmaradvány.

Szent Mihály-kolostor, Nagyvázsony

A késő gótikus stílusú kolostort az 1480-as években alapították, és falai között egykor jelentős kódexmásoló munka zajlott. Bár a török idők viszontagságait csak kevés írásos emlék élte túl, az épület monumentális romjai ma is lenyűgöző látványt nyújtanak. A feltárt falak között sétálva a pálos szerzetesek egykori csendes világa elevenedik meg.

Apáti templom, Tihany

A Tihanyi-félszigeten található XII-XIII. századi épület sorsa szorosan összefonódott az elpusztult Apát településsel. A templomromokat 1942-ben kezdték megmenteni, a teljes körű helyreállítás pedig 1999-ben fejeződött be. Napjainkban a szépen karbantartott falak miséknek és koncerteknek adnak otthont a kirándulók örömére.

Szent Balázs templomrom, Szentantalfa

A román és gótikus jegyeket is hordozó templom egy korábbi faépítmény helyén épült fel a középkorban. A török pusztítás után évszázadokig gazdátlanul állt, mígnem a 2000-es évek elején sor került a részleges konzerválására. A romoktól nyíló panoráma a Badacsonyra és a tóra az egyik legszebb kilátópont a térségben.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu