Különleges romtemplomok – Itt találod a Balaton-felvidék legszebb kincseit

A Balaton-felvidék dombjai között túrázva lépten-nyomon a magyar múlt megkopott, de büszke emlékeibe botlunk. E romok hiteles tanúi a középkori magyar állam és egyházi élet virágzásának, majd a török pusztítás tragédiájának. E különleges, történelmi helyszíneket még a nyári hőség beállta előtt a legélvezetesebb végigjárni, amikor a friss zöld környezet és a tiszta levegő tökéletes úti céllá teszi őket. Minden egyes helyszín egyedi históriáról mesél: arról, hogy milyen volt a hajdani falvak élete és építészeti kultúrája évszázadokkal ezelőtt.

A Balaton-felvidék számos különleges templomrommal csalogat kirándulásra a tavaszi időszakban, ahonnan lenyűgöző panoráma tárulhat az ember szeme elé

Változatos romok: Taliándörögdtől Dörgicséig számos korszak (román, gótika) emlékei várnak.

Pazar panoráma: a templomkertek többségéből (pl. Szentantalfa) belátni az egész Balatont.

a templomkertek többségéből (pl. Szentantalfa) belátni az egész Balatont. Kulturális helyszínek: több rom ma már koncertek és misék különleges helyszíne.

Középkori templomromok a Balaton-felvidék lankái között

Szent András templomrom, Taliándörögd

A Veszprémtől félórányi autóútra fekvő település, Taliándörögd határában egy XIV. század eleji kora gótikus templom maradványai állnak. Az épület sorsát az 1578-as török támadás, majd egy 1840-es robbantás pecsételte meg végleg. A megmaradt falrészletek ma is különleges, filmszerű hangulatot árasztanak a látogatók számára.

Árpád-kori emlékek, Dörgicse

A Dörgicsei-medence három különálló templomromot is őriz, amelyek a környék hajdani jelentőségét igazolják. Az alsódörgicsei Boldogasszony-templom 22 méter magas fala és eredeti ikerablakai a Balatontól alig négy kilométerre láthatóak. A felsődörgicsei Szent Péter-templom két korszak építészetét egyesíti, míg a kisdörgicsei Szent Miklós-templom a Bere-patak partján álló szerényebb méretű falmaradvány.

Szent Mihály-kolostor, Nagyvázsony

A késő gótikus stílusú kolostort az 1480-as években alapították, és falai között egykor jelentős kódexmásoló munka zajlott. Bár a török idők viszontagságait csak kevés írásos emlék élte túl, az épület monumentális romjai ma is lenyűgöző látványt nyújtanak. A feltárt falak között sétálva a pálos szerzetesek egykori csendes világa elevenedik meg.