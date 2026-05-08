Különleges romtemplomok – Itt találod a Balaton-felvidék legszebb kincseit

A Balaton-felvidék dombjai között túrázva lépten-nyomon a magyar múlt megkopott, de büszke emlékeibe botlunk. E romok hiteles tanúi a középkori magyar állam és egyházi élet virágzásának, majd a török pusztítás tragédiájának. E különleges, történelmi helyszíneket még a nyári hőség beállta előtt a legélvezetesebb végigjárni, amikor a friss zöld környezet és a tiszta levegő tökéletes úti céllá teszi őket. Minden egyes helyszín egyedi históriáról mesél: arról, hogy milyen volt a hajdani falvak élete és építészeti kultúrája évszázadokkal ezelőtt.
A Veszprémtől félórányi autóútra fekvő település, Taliándörögd határában egy XIV. század eleji kora gótikus templom maradványai állnak. Az épület sorsát az 1578-as török támadás, majd egy 1840-es robbantás pecsételte meg végleg. A megmaradt falrészletek ma is különleges, filmszerű hangulatot árasztanak a látogatók számára.
A Dörgicsei-medence három különálló templomromot is őriz, amelyek a környék hajdani jelentőségét igazolják. Az alsódörgicsei Boldogasszony-templom 22 méter magas fala és eredeti ikerablakai a Balatontól alig négy kilométerre láthatóak. A felsődörgicsei Szent Péter-templom két korszak építészetét egyesíti, míg a kisdörgicsei Szent Miklós-templom a Bere-patak partján álló szerényebb méretű falmaradvány.
A késő gótikus stílusú kolostort az 1480-as években alapították, és falai között egykor jelentős kódexmásoló munka zajlott. Bár a török idők viszontagságait csak kevés írásos emlék élte túl, az épület monumentális romjai ma is lenyűgöző látványt nyújtanak. A feltárt falak között sétálva a pálos szerzetesek egykori csendes világa elevenedik meg.
A Tihanyi-félszigeten található XII-XIII. századi épület sorsa szorosan összefonódott az elpusztult Apát településsel. A templomromokat 1942-ben kezdték megmenteni, a teljes körű helyreállítás pedig 1999-ben fejeződött be. Napjainkban a szépen karbantartott falak miséknek és koncerteknek adnak otthont a kirándulók örömére.
A román és gótikus jegyeket is hordozó templom egy korábbi faépítmény helyén épült fel a középkorban. A török pusztítás után évszázadokig gazdátlanul állt, mígnem a 2000-es évek elején sor került a részleges konzerválására. A romoktól nyíló panoráma a Badacsonyra és a tóra az egyik legszebb kilátópont a térségben.
