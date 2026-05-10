Félrement a budapesti legénybúcsú, megcsalta barátnőjét

Élete legnagyobb hibájának nevezte egy brit férfi azt, ami egy budapesti legénybúcsún történt vele. A 28 éves férfi azért fordult tanácsadóhoz, mert képtelen feldolgozni, hogy megcsalta a barátnőjét egy sztriptízbárban.

Még most is bánja, de megcsalta barátnőjét

A férfi egy régi iskolai barátja esküvőjére készül, ahol ő lesz a tanú, ezért a társaság Budapestre utazott legénybúcsúzni. Az este azonban teljesen elszabadult.

Az egész este kicsúszott az irányítás alól, mindenki részeg volt

– vallotta be.

A társaság végül egy lapdance bárban kötött ki, ahol barátai folyamatosan noszogatták, hogy fizessen egy privát táncért. A férfi azt mondja, sokkal többet ivott a szokásosnál, és végül engedett a nyomásnak.

Nem tudja feldolgozni, hogy megcsalta

A helyzet ezután gyorsan elfajult.

A táncos egyre közelebb került hozzám, amíg fizettem

– írta.

A férfi szerint teljesen elveszítette az önkontrollját, és a nő végül orális szexet végzett rajta.

Valami olyasmi történt, amit mélységesen megbántam. A bűntudat és a szégyen teljesen felemészt

– fogalmazott.

A férfi három éve él kapcsolatban a barátnőjével, aki korábban több hűtlen partnerrel is rossz tapasztalatokat szerzett. Elmondása szerint hetekig kellett bizonygatnia a nőnek, hogy ő más.

Megígértem neki, hogy hűséges férfi vagyok

– írta.

A történtek után annyit már bevallott a barátnőjének, hogy sztriptízbárban jártak, de a megcsalás részleteit nem mondta el. A nő állítólag nyugodtan reagált, és csak annyit mondott: „az ilyen dolgok előfordulnak”. A férfi azonban képtelen együtt élni a titokkal. Elmondása szerint azóta szorongással és pánikrohamokkal küzd, egy alkalommal vezetés közben kellett félreállnia az autóval.

A tanácsadó szerint bár a történtek nem elfogadhatóak, a férfi láthatóan őszintén megbánta a dolgot, és nem tűnik sorozatos megcsalónak. Szerinte a szégyen feldolgozásában inkább egy terapeuta segíthet, mint egy teljes vallomás, ami akár a hároméves kapcsolat végét is jelenthetné – írja a The Sun.