Az Exatlon Bajnokai: „Csapatként még nem ért véget itt az utunk”

Valkusz Máté vezényletével a Bajnokok kieszelték a mestertervet arra, hogy mind a négyen bejuthassanak az Exatlon Hungary 2026-os évadának egyéni szakaszába. Ez sikerült is nekik, így Ekler Luca, Karvalics Eszter, Lencse László és Valkusz Máté mind küzdhetnek az Exatlon győztese címért. Ráadásul a labdarúgó a Borsnak azt is elárulta, egyéni verseny ide vagy oda, a pirosak továbbra is támogatni fogják majd egymást.

Az Exatlon versenyzői hamarosan magukra maradnak, de Lencse Laci labdarúgó ezt nem veszi túl komolyan (Fotó: TV2)

A Bajnokok tegnap este megnyerték az utolsó végjátékot, így ahogy a két lány, úgy a két fiú is egyenes ágon jutott tovább az Exatlon döntő hetére. Így gyakorlatilag tét nélkül nézhették végig a Kihívók párbaját, ahol végül Nagy Beni esett ki. Lencse Laci azonban ehelyett sokkal előbbre gondolkodik, ugyanis már a kékekkel való összeköltözés, na meg az egyéni futamok foglalkoztatják.

Azt gondolom, hogy csapatként még nem ért véget itt az utunk. Ugyanúgy számíthatunk egymásra majd az egyéni szakaszban is. A cél az változatlan, aki velünk szembe jön, vagyis, aki mellettünk áll majd a start vonalnál, azt le kell győzni. És hogyha minden futamhoz így állunk oda, akkor nagyon szép eredményeket tudunk elérni. Ugyanaz lesz a hozzáállásom, mint eddig. A motivációm is ugyanaz, úgyhogy egyszerű a képlet. Több pontot kell szerezni, mint az ellenfél

– mondta ki Laci.

„Viszont, megmondom őszintén, nagyon tartok az összeköltözéstől. Négyen már megszoktuk a kis nyugalmunkat, és attól félek egy kicsit, hogy ez fel fog borulni a többiek miatt, de nyilván jöjjön, aminek jönnie kell” – tette még hozzá belegondolva, hogy jövő héten már egy fedél alatt fognak élni a Kihívókkal.

Az Exatlon Hungary versenyzői a medencében ünnepeltek négyesben, miután továbbjutottak és mielőtt összeköltöznek a kékekkel (Fotó: TV2)

Az Exatlon Koplányi Gáborától Lencse Laci is tart

Nem csak saját csapattársai, a Bajnokok is pontosan látják, hogy a Kihívók Kopija mennyire erős versenyző. Ezek után pedig nem meglepő, hogy nemcsak a Bajnokok Valkusz Mátéja, hanem Lencse Laci is tart tőle.

Mindegyik fiú bombaerős. Gábor ugye bizonyította majdnem mindegyik héten, hogy vele nagyon komolyan kell számolni, de nem szeretnék senkit kiemelni. Szerintem itt, ebben a szakaszban már mindenki ugyanolyan erős, és úgy érzem, hogy apró dolgok fognak dönteni

– árulta el a véleményét a focista közvetlenül az Exatlon 2026-os évadának döntő hete előtt.