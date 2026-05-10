Felhőszakadás és jégeső: ekkor érkezik a legnagyobb vihar

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 06:30
Nem fog kegyelmezni az időjárás. Felhőszakadás, sőt még jégeső is jöhet ekkor.
K. C.
Vasárnap még szép napsütéses időre van kilátás, ám a jövőhéten nem fog kegyelmezni az időjárás. Több napon várható csapadék. Sőt a hét elején felhőszakadás és jégeső is érkezhet. 

Felhőszakadást és jégesőt is hozhat a jövőhét / Fotó:  Pexels

Vasárnap: Sok napsütés várható délnyugat felől lassú felhősödéssel. Estig nem fordul elő sehol sem csapadék. Kissé tovább melegszik az idő: délután már 23-28 fok valószínű.

Hétfő: A többórás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar. Felhőszakadás és jégeső is lehet. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg. Zivatarok környezetében viharos kifutószél is lehet. 20 és 28 fok között mozog a hőmérséklet.

Kedd: Kora délutánig borongós időre van kilátás sokfelé esővel, záporral. Kiadós esőre is van esély. Délután aztán csökken a felhőzet. Sokfelé lesz erős, olykor viharos az ÉNy-i szél. 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szerda: Sok napsütés ígérkezik, délután gomolyfelhőkkel. Kicsi az esély záporra. Lassan mérséklődi a szél. Jócskán lehűl az idő: délután csak 15-20 fok esélyes - írja a Köpönyeg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
