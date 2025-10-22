Ez a daganattípus érinti a legtöbb fiatal férfit – ne vedd félvállról

A hererák jellemzően a 20 és 40 év közötti férfiaknál fordul elő, és bár ritka, a korosztályban kiemelt figyelmet érdemel. A pontos okát a mai napig nem ismeri az orvostudomány, de a hajlamosító tényezők között szerepel a rejtettheréjűség (ha a here nem szállt le a születés után), a családi előfordulás, valamint bizonyos genetikai eltérések. A jó hír, hogy a hererák korai stádiumban szinte mindig sikeresen kezelhető, 95% feletti gyógyulási aránnyal.

A hererák a leggyakoribb daganattípus a fiatal férfiak körében.

Fotó: Amnaj Khetsamtip / Shutterstock

A hererák tünetei

A szakértők szerint a hererák legtöbbször fájdalmatlan csomó vagy duzzanat formájában jelentkezik az egyik herében. Előfordulhat, hogy a here megkeményedik, megduzzad vagy nehezebbnek érződik, mint korábban. Egyes esetekben tompa húzó érzés, ritkábban enyhe fájdalom is kísérheti, de a legtöbb beteg nem tapasztal semmilyen kellemetlenséget.

Fontos figyelmeztető jel lehet továbbá a mellkasban vagy a hát alsó részén jelentkező fájdalom, ami áttétre utalhat. A nőgyógyászati mintára működő urológiai irányelvek alapján a havonta végzett önvizsgálat az egyik leghatékonyabb megelőző lépés.

A herék önvizsgálatát legkönnyebb meleg zuhany alatt elvégezni, amikor a herezacskó izomzata ellazul. A heréket két ujjal és a hüvelykujjal érdemes óvatosan végiggörgetni, és keresni bármilyen eltérést – csomót, megkeményedést vagy aszimmetriát.

Hogyan diagnosztizálható és kezelhető?

A diagnózis első lépése a tapintásos vizsgálat és az ultrahang, amely megmutatja, van-e kóros elváltozás a herében. Vérvétellel tumormarkerek (AFP, hCG, LDH) is kimutathatók, amelyek segítenek a daganat típusának és előrehaladottságának megállapításában.

Ha a hererák gyanúja beigazolódik, az érintett herét sebészi úton eltávolítják. A legtöbb esetben a műtét önmagában is elegendő, de szükség esetén kemoterápia vagy sugárkezelés egészíti ki a terápiát. A modern kezeléseknek köszönhetően a betegek túlnyomó többsége teljes gyógyulást ér el, és később is képes gyermeknemzésre.

A szakértők hangsúlyozzák: a hererák nem tabu, és nem a férfiasság elvesztését jelenti. Az időben felismert eseteknél a kezelés hatékony, a mellékhatások minimálisak, és a betegek életminősége teljes mértékben visszaállítható.