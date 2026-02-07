BPA-mentes férfiak, avagy műanyag származékok és terméketlenség

Ez a kérdés ugyanis nem csak egy marketingfogás vagy ideológiai vita — mögötte komoly tudományos és biológiai alapok vannak, melyeket felelős módon érdemes megérteni, nemcsak a gyereket tervező pároknak.

Kata naplója

„Ma már két kisfiú boldog szülei vagyunk, de volt egy időszakunk, amikor a babaprojekt során már nem is számoltam, hányadik hónapnál tartunk. Nem azért, mert nem érdekelt, hanem mert túl fájdalmas volt újra és újra beírni a naptárba a várva várt termékenységi napokat, majd kihúzni azokat hó végén.

A vizsgálatok jöttek, mentek, minden „majdnem jó” volt, minden eredmény egy kicsit reménykeltő, egy kicsit boldogító. A testem viszont lassan egy projekt lett, a kapcsolatunk pedig egy folyamatos egyeztetés: mikor mit lehet, mit kell, mit bírunk még.

Egy ponton már nem az volt a kérdés, mi a baj, hanem az, hogy mi maradt még, amire nem gondoltunk. Nem dohányzunk. Nem iszunk. Figyelünk. Mégis, minden kudarc után egyre több apróság kezdett zavarni. A műanyag kulacs a táskámban. A mikróban melegített étel a műanyag dobozban. A „BPA-mentes” felirat, amit addig észre sem vettem, hirtelen ott villogott minden polcon. Nem tudom megmondani, mikor csúszott be a gondolat: mi van, ha nem csak rajtam múlik? Mi van, ha nem csak rajtunk?

Nem lettünk megszállottak - szerintem képtelenség is lenne úgy élni manapság - nem dobtunk ki mindent egyik napról a másikra, csak elkezdtünk figyelni. Kérdezni. Tudni akartuk, hogy van-e még mozgásterünk. Hogy a történetünk nem zárult le annyival, hogy „nem tudni, miért nem sikerült a baba”. És talán ez volt a legnehezebb része: elfogadni, hogy a válaszok néha nem egy nagy drámában, hanem egészen hétköznapi, kézzelfogható dolgok mögött rejtőznek.

Mi az a BPA és miért beszélünk róla ennyit?

A BPA, vagyis biszfenol A, egy gyakran használt vegyület a műanyagok világában — például műanyag palackokban, konzervdobozok belső bevonatában és egyéb élelmiszerrel érintkező anyagokban találkozhatunk vele. Bár egyre több termék „BPA-mentes” jelöléssel jelenik meg, a vegyület túlél a környezetben, és gyakran kimutatható az emberi szervezetben is.