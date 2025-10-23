Merevedési zavarral küzdesz? Nem tart örökké, ha így jársz el

A merevedési zavar (erektilis diszfunkció) azt jelenti, hogy a férfi tartósan képtelen elérni vagy megtartani a szexuális együttléthez szükséges merevedést. Ez nem azonos az alkalmi „kudarcokkal”, amelyek stressz vagy fáradtság miatt bárkinél előfordulhatnak. A különbség az állandóságban rejlik: ha a probléma három hónapnál tovább fennáll, mindenképpen orvosi vizsgálat javasolt.

A merevedési zavar kezelhető, visszafordítható.

Fotó: HenadziPechan / Shutterstock

Mi állhat a merevedési zavar hátterében?

Az impotencia hátterében a szakértők szerint az esetek mintegy 70 százalékában fizikai ok áll. A leggyakoribb tényezők közé tartozik a keringési zavar, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, illetve az érelmeszesedés. Ezek mind befolyásolják a pénisz vérellátását, így akadályozzák a megfelelő merevedést.

A hormonális eltérések – például az alacsony tesztoszteronszint –, illetve a prosztatabetegségek szintén gyakran közrejátszanak. A dohányzás, az alkoholfogyasztás és a mozgásszegény életmód hosszú távon mind rontják az érrendszer állapotát, így közvetve a szexuális teljesítményt is.

A fennmaradó esetekben pszichés tényezők – stressz, szorongás, párkapcsolati problémák vagy teljesítménykényszer – állnak a háttérben. A szakértők szerint különösen fiatalabb férfiaknál jellemző, hogy a lelki okok okozzák vagy súlyosbítják a tüneteket.

Mikor forduljunk orvoshoz, és hogyan kezelhető?

A merevedési zavar kezelésében a legfontosabb lépés az ok felderítése. Urológiai, endokrinológiai és kardiológiai vizsgálat is indokolt lehet, hiszen a probléma gyakran a szív- és érrendszeri betegségek korai jele. A szakértők hangsúlyozzák: az impotencia sok esetben nem önálló betegség, hanem figyelmeztető tünet, amely a szervezet általános állapotromlására utal.

A kezelés ma már többféle lehetőséget kínál. Enyhébb esetekben életmódbeli változtatások – rendszeres mozgás, kiegyensúlyozott étrend, dohányzás elhagyása – önmagukban is látványos javulást hozhatnak. Orvosi javaslatra szájon át szedhető gyógyszerek (pl. PDE5-gátlók) segítik a véráramlást a péniszben, de léteznek helyi készítmények és injekciós terápiák is.

Amennyiben a pszichés tényezők dominálnak, a pszichoterápia vagy a párterápia is hatékony kiegészítés lehet.