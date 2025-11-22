Merevedési zavar? Így nyerheted vissza a fiatalkori potenciádat

Sok férfi küzd merevedési zavarral, pedig a legtöbb esetben orvosolható a probléma. Mutatjuk, hogyan fordítható vissza a potenciazavar, hogy újra ifjonti hévvel élvezhesd az intim pillanatokat.

Fotó: Shutterstock

Mik a potenciazavar okai.

Milyen módszerekkel fordítható vissza a merevedési zavar.

Gyógyszerek, pszichológiai segítség, természetes - és mechanikai módszerek a kezelés során.

Visszafordítható a merevedési zavar?

Sok esetben igen! A Journal of Sexual Medicine című szaklap egyik tanulmánya szerint a potenciazavarok 29 százalékában teljes javulás következett be 5 év alatt. Ám ha a merevedési zavar nem is fordítható vissza teljesen, megfelelő kezeléssel csökkenthetjük a tüneteket.

Az orvosok kétféle erekciós zavart különböztetnek meg:

Elsődleges: amikor valaki soha nem volt képes erekcióra. Ez ritka jelenség.

Másodlagos: amikor korábban volt normális merevedési képessége, de az valamilyen okból romlott. Ez a leggyakoribb típus, és általában visszafordítható.

Az erekciós problémák legtöbbször gyógyszerrel vagy sebészeti beavatkozással kezelhetők, de sok esetben az alapvető ok megszüntetése is elegendő lehet.

Nézzük, milyen módszerek segíthetnek!

Módszerek a merevedési zavar visszafordítására

Több lehetőségünk van a fiatalkori potencia visszanyerésére, természetes megoldások és orvosi segítséget is igénybe vehetünk.

1. Életmódbeli változtatások

Ha az erekciós zavart például elzáródott erek okozzák, életmódbeli változtatásokkal, például rendszeres testmozgással vagy egészséges táplálkozással javíthatunk ezen az állapoton. Ez hosszú távon akár teljesen megszüntetheti a potenciazavart. Az életmódváltás segíthet, hiszen ezáltal rendezhető például a magas vérnyomás. Konzultáljunk orvossal, hogy milyen változtatások lehetnek a legmegfelelőbbek.

A következő módszerek segíthetnek:

relaxációs technikák alkalmazása a stressz és a vérnyomás csökkentésére;

rendszeres testmozgás a vérkeringés javítása érdekében;

szükség esetén fogyás, hogy csökkenjen a vérnyomás, rendeződjön a koleszterinszint és a tesztoszterontermelés;

egészségesebb étrend, különösen cukorbetegség vagy szívbetegség esetén.

2. Medencefenék-gyakorlatok

A medencefenék izmai részt vesznek a vizelet visszatartásban és az ejakulációban is. A medencefenék-torna vagy más néven Kegel-gyakorlatok hatására javul a pénisz vérellátása, ezáltal könnyebbé válhat az erekció elérése és fenntartása. Ezen kívül hozzájárul a prosztata egészséges működéséhez, kezelhető vele a vizelet visszatartási probléma.