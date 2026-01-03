SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Orvosi konzultáció prosztatarák gyanúja miatt

Ez a súlyos betegség 10-ből 9 férfit érint

prosztatarák
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 03. 06:15
szűrővizsgálattünetekbetegségkezelés
Ha időben felismerjük, jó eséllyel kezelhető, de ehhez többet kellene beszélni róla. A prosztatarák súlyos betegség, amely előbb-utóbb szinte minden férfit elér.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A prosztatarák a férfiak egyik leggyakoribb daganatos betegsége, amely időben felismerve jól kezelhető.
  • A korai tünetek sokszor alig észrevehetők, ezért a rendszeres PSA-vizsgálat a legfontosabb.
  • Már 45 éves kortól ajánlott a szűrés, mert a korai diagnózis életet menthet.

A prosztata egy gesztenye alakú és méretű mirigy, amely a férfiak húgyhólyagja alatt helyezkedik el, és az ondó egyik összetevőjét termeli. Fontos szerepet játszik a férfi reproduktív rendszer működésében, 50 év fölött gyakran megnagyobbodik. Ez a megnagyobbodás lehet jóindulatú, ami önmagában nem betegség, de előfordulhat, hogy a prosztata sejtjei kórosan elkezdenek szaporodni – ekkor beszélünk prosztatarákról. Ez az egyik leggyakoribb daganattípus a férfiaknál. A statisztikák szerint 10-ből 9 férfinál valamilyen formában jelen van, még ha sok esetben nem is okoz tüneteket.

Prosztatarák gyanúja miatt orvosi váróban várakozó férfi
A prosztatarák korai felismerése életet menthet
Fotó: R Photography Background /  Shutterstock 

Súlyos betegség, ami nem csak időseket érint

Habár a prosztatarák leginkább az idősebb férfiaknál jelentkezik, nem ritka, hogy már 50 éves kor körül felüti a fejét. A rizikófaktorok közé tartozik az életkor mellett a betegség családban való előfordulása: ha a közvetlen rokonok között volt prosztatarákos, az növeli a kockázatot. Emellett a mozgásszegény életmód, a túlsúly, a zsíros, húsban gazdag étrend és bizonyos hormonális tényezők is hozzájárulhatnak a kór kialakulásához. A megelőzés szempontjából fontos a tudatosság és az, hogy eljárj szűrővizsgálatokra. 

A prosztatarák tünetei

A prosztatarák sokáig nem jár egyértelmű tünetekkel. Éppen ezért érdemes figyelni az apróbb változásokra, még akkor is, ha azok nem tűnnek komolynak. A következő panaszok esetén érdemes orvoshoz fordulni:

  • gyakori vizelési inger, főleg éjszaka;
  • gyenge, akadozó vizeletsugár;
  • nehézkes vagy fájdalmas vizelés;
  • vér a vizeletben vagy az ondóban;
  • medencetáji, csípő- vagy derékfájdalom;
  • merevedési zavar, csökkent nemi vágy.

Ezek önmagukban nem jelentik biztosan a rák jelenlétét, de figyelmeztető jelek lehetnek.

Hogyan történik a szűrés?

A súlyos betegség korai felismerésében a rendszeres szűrővizsgálatnak kulcsszerepe van. Az első lépés egy egyszerű vérvétel, amellyel a PSA-szintet (prosztata-specifikus antigén) ellenőrzik. Ez egy olyan fehérje, amelyet a prosztata termel. A magasabb PSA-érték nem jelenti automatikusan, hogy daganatról van szó, de további vizsgálatokat indokolhat. Szükség esetén az orvos tapintásos vizsgálatot, ultrahangot vagy szövettani mintavételt (biopsziát) javasolhat. Ezek a vizsgálatok segítenek pontosabban meghatározni, mi történik a szervezetben.

Mit lehet tenni, ha prosztatarákról van szó?

Ha valóban prosztatarákról van szó, a kezelés attól függ, milyen stádiumban van a betegség. Sok esetben, különösen, ha a daganat lassan növekszik, elegendő lehet a rendszeres orvosi megfigyelés. Súlyosabb esetben szóba jöhet:

Az eljárást az orvos a beteg általános egészségi állapota, életkora, valamint a daganat jellemzői alapján határozza meg. Szerencsére ha időben felismerik, a prosztatarák jól kezelhető, és sok esetben gyógyítható.

Ne halogasd a szűrést

A prosztatarák nem válogat. Lehetsz aktív, sportos, egészségtudatos, ez sem jelent teljes védelmet. Ha figyelsz a testedre, és évente egyszer elvégzed a szükséges vizsgálatokat, nagyon sokat tehetsz a saját egészségedért. Ha te már elmúltál 45, itt az idő, hogy lépj.

