Ez a súlyos betegség 10-ből 9 férfit érint

A prosztatarák a férfiak egyik leggyakoribb daganatos betegsége, amely időben felismerve jól kezelhető.

A korai tünetek sokszor alig észrevehetők, ezért a rendszeres PSA-vizsgálat a legfontosabb.

Már 45 éves kortól ajánlott a szűrés, mert a korai diagnózis életet menthet.

A prosztata egy gesztenye alakú és méretű mirigy, amely a férfiak húgyhólyagja alatt helyezkedik el, és az ondó egyik összetevőjét termeli. Fontos szerepet játszik a férfi reproduktív rendszer működésében, 50 év fölött gyakran megnagyobbodik. Ez a megnagyobbodás lehet jóindulatú, ami önmagában nem betegség, de előfordulhat, hogy a prosztata sejtjei kórosan elkezdenek szaporodni – ekkor beszélünk prosztatarákról. Ez az egyik leggyakoribb daganattípus a férfiaknál. A statisztikák szerint 10-ből 9 férfinál valamilyen formában jelen van, még ha sok esetben nem is okoz tüneteket.

A prosztatarák korai felismerése életet menthet

Súlyos betegség, ami nem csak időseket érint

Habár a prosztatarák leginkább az idősebb férfiaknál jelentkezik, nem ritka, hogy már 50 éves kor körül felüti a fejét. A rizikófaktorok közé tartozik az életkor mellett a betegség családban való előfordulása: ha a közvetlen rokonok között volt prosztatarákos, az növeli a kockázatot. Emellett a mozgásszegény életmód, a túlsúly, a zsíros, húsban gazdag étrend és bizonyos hormonális tényezők is hozzájárulhatnak a kór kialakulásához. A megelőzés szempontjából fontos a tudatosság és az, hogy eljárj szűrővizsgálatokra.

A prosztatarák tünetei

A prosztatarák sokáig nem jár egyértelmű tünetekkel. Éppen ezért érdemes figyelni az apróbb változásokra, még akkor is, ha azok nem tűnnek komolynak. A következő panaszok esetén érdemes orvoshoz fordulni:

gyakori vizelési inger, főleg éjszaka;

gyenge, akadozó vizeletsugár;

nehézkes vagy fájdalmas vizelés;

vér a vizeletben vagy az ondóban;

medencetáji, csípő- vagy derékfájdalom;

merevedési zavar, csökkent nemi vágy.

Ezek önmagukban nem jelentik biztosan a rák jelenlétét, de figyelmeztető jelek lehetnek.

Hogyan történik a szűrés?

A súlyos betegség korai felismerésében a rendszeres szűrővizsgálatnak kulcsszerepe van. Az első lépés egy egyszerű vérvétel, amellyel a PSA-szintet (prosztata-specifikus antigén) ellenőrzik. Ez egy olyan fehérje, amelyet a prosztata termel. A magasabb PSA-érték nem jelenti automatikusan, hogy daganatról van szó, de további vizsgálatokat indokolhat. Szükség esetén az orvos tapintásos vizsgálatot, ultrahangot vagy szövettani mintavételt (biopsziát) javasolhat. Ezek a vizsgálatok segítenek pontosabban meghatározni, mi történik a szervezetben.