Meddig bírja egy férfi az ágyban átlagosan? Elég a félrebeszélésből, most lerántjuk a lepedőt az igazságról

Mindannyiunk fejében él egy elképzelt ideális időtartam, ha szexről van szó. Embere válogatja, hogy ez milyen hosszúságú. Hogy a valóság ehhez képest több lesz vagy kevesebb, az már csak a hálószoba falai között derül ki. Azt viszont egy kutatásnak köszönhetően már biztosan tudjuk, az átlag hogyan teljesít. Mutatjuk, meddig bírja egy férfi az ágyban – átlagosan!

Egy kutatásból kiderült, meddig bírja egy férfi az ágyban átlagosan.

Fotó: 123RF

A férfiak átlagos ideje életkoronként változik.

Meglepő, de a leghosszabb együttlétek nem a húszas évek elejére tehetők.

Az évek múlásával rövidülhet az aktus ideje, de nőhet a minősége.

Meddig bírja egy férfi az ágyban?

Az ágytornász férfiak aranykora: hány évesen bírják a legtovább?

Egy 2025-ös felmérés szerint a 18–24 éves férfiak átlagosan valamivel több mint 16 perc alatt jutnak el a csúcsig. Ebben a korban nagy a lelkesedés, gyors a regeneráció, az izgalom pedig a tetőfokán pörög. Ami nem meglepő. Az viszont annál inkább, hogy a leghosszabb átlagot nem ebben az életkorban érték el a férfiak.

A harmincas éveikben hozzák csúcsformájukat a férfiak az ágyban.

A 25–34 éves korcsoportnál a szex átlagos hossza már közel 18 és fél perc. A tapasztalat és az önbizalom már sokat hozzátesz a férfiak szexuális teljesítményéhez. Illetve közrejátszik az is, hogy a párok 25 fölött már tudatosabban állnak a nemi élethez: jobban figyelnek egymásra, saját és párjuk igényeire és visszajelzéseire egyaránt. Ezek pedig értelemszerűen növelik az egyes légyottok hosszát – és nem mellesleg a minőségét is.

A tapasztalat, a ritmusérzék és a jobb kommunikáció általában jobbá teszi a szexuális együttléteket. Azonban a stressz és a kevesebb idővel járó nyomás le is faraghat a percekből

– mondja a kutatást végző Lovehoney szexuális egészségügyi szakértője, Sarah Mulindwa.

Meddig bírja egy negyvenes férfi az ágyban?

35 és 44 év között az átlag már kissé csökkenni kezd, nagyjából 17 perc körül alakul. Ez még nem jelentős változás. Sok pár ilyenkor több figyelmet fordít az előjátékra, a változatosságra és az érzelmi kapcsolat elmélyítésére. Mulindwa szerint ekkor már a hormonális változások és a korai merevedési problémák is befolyásolhatják a szex tempóját.