Meddig bírja egy férfi az ágyban átlagosan? Elég a félrebeszélésből, most lerántjuk a lepedőt az igazságról

Mindannyiunk fejében él egy elképzelt ideális időtartam, ha szexről van szó. Embere válogatja, hogy ez milyen hosszúságú. Hogy a valóság ehhez képest több lesz vagy kevesebb, az már csak a hálószoba falai között derül ki. Azt viszont egy kutatásnak köszönhetően már biztosan tudjuk, az átlag hogyan teljesít. Mutatjuk, meddig bírja egy férfi az ágyban – átlagosan!
Egy 2025-ös felmérés szerint a 18–24 éves férfiak átlagosan valamivel több mint 16 perc alatt jutnak el a csúcsig. Ebben a korban nagy a lelkesedés, gyors a regeneráció, az izgalom pedig a tetőfokán pörög. Ami nem meglepő. Az viszont annál inkább, hogy a leghosszabb átlagot nem ebben az életkorban érték el a férfiak.
A harmincas éveikben hozzák csúcsformájukat a férfiak az ágyban.
A 25–34 éves korcsoportnál a szex átlagos hossza már közel 18 és fél perc. A tapasztalat és az önbizalom már sokat hozzátesz a férfiak szexuális teljesítményéhez. Illetve közrejátszik az is, hogy a párok 25 fölött már tudatosabban állnak a nemi élethez: jobban figyelnek egymásra, saját és párjuk igényeire és visszajelzéseire egyaránt. Ezek pedig értelemszerűen növelik az egyes légyottok hosszát – és nem mellesleg a minőségét is.
A tapasztalat, a ritmusérzék és a jobb kommunikáció általában jobbá teszi a szexuális együttléteket. Azonban a stressz és a kevesebb idővel járó nyomás le is faraghat a percekből
– mondja a kutatást végző Lovehoney szexuális egészségügyi szakértője, Sarah Mulindwa.
35 és 44 év között az átlag már kissé csökkenni kezd, nagyjából 17 perc körül alakul. Ez még nem jelentős változás. Sok pár ilyenkor több figyelmet fordít az előjátékra, a változatosságra és az érzelmi kapcsolat elmélyítésére. Mulindwa szerint ekkor már a hormonális változások és a korai merevedési problémák is befolyásolhatják a szex tempóját.
A 45 és 54 éves kor közötti férfiaknál viszont már látványosabb a változás: az átlag nagyjából 14 perc. Gyakoribbá válhatnak a merevedési zavarok, és a csúcshoz vezető időtartam is változékonyabb, kiszámíthatatlanabb lesz.
55–64 éves korban az átlag már kb. 11 perc, 65 felett pedig 8 perc körülre tehető. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy az élvezetek is csökkennek! 60 felett is lehet igazán jó a szex. Csak általában szükség van hozzá egy hosszabb előjátékra, ráhangolódásra. Cserébe az intimitás és a közös tapasztalatok sok párnál ekkor mélyülnek el csak igazán.
Az eredmények szerint a legtöbb légyott – kortól függetlenül – a középtartományban mozog, ami nagyjából 10–15 perc. Az extrém hosszú nemi együttlétek ritkának számítanak, és nem is biztos, hogy nagyobb elégedettséget okoznak.
Amire viszont minden életkorban érdemes figyelmet fordítani, az a tempó, a kölcsönös figyelem, a kommunikáció és a visszajelzések!
A következő videóban arról hallhatsz, milyen hosszú együttlét ideális a nők számára:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.