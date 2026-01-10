Ideje, hogy ne tabusítsuk a témát, hanem beszéljünk róla. Lássuk, mik azok az apró szokások, amiket ha elkerülsz, a szex 50 felett jobb lehet mint valaha volt!

Mi rontja el a szexet 50 felett? Meglepő okok, amikre nem is gondolnál.

Fotó: wavebreakmedia / Shutterstock

Tedd el a telefonod és légy jelen!

Ne feledd az apró érintések jelentőségét!

A kommunikáció kulcsfontosságú.

Szex 50 felett – a vágygyilkos szokások, amiket jobb, ha észben tartasz

Nem a testi változásokkal van a baj

Az első és legmakacsabb akadály sokszor a gondolkodásunk. Az a belsőhang, amely szerint „ennyi idősen már illene visszavenni”, és a vágy kicsit kínossá válik. Pedig a test sokszor még bőven igényelné – csak épp nem kap zöld utat és győz a szégyen.

A fáradtság

Ötven felett egyre kimerültebbek vagyunk. Nem egy álmatlan éjszakáról van szó, hanem egy tartós „mindig van min aggódni” állapotról. A test folyamatosan készenlétben van. Idős szülők, munkahelyi bizonytalanság, egészségügyi gondok. Ez a fajta feszültség pedig az ágyban is megmutatkozhat.

A telefonod

Nehéz úgy kapcsolódni valakihez, ha közben az illető a telefonját bújja. Az intimitáshoz jelenlétre van szükség, felejtsd el a digitális világot egy időre és koncentrálj a partneredre, hogy meglegyen a kellő hangulat.

Érintés hiánya

Sok párnál nem a szex szűnik meg először, hanem az ölelés. A kézfogás. Az a futó puszi indulás ébredéskor, amitől jól indul na nap. Ha az intimitás kizárólag a szexre szűkül, akkor a vágy bizony hamarabb elillan, mint gondolnánk.

A jó szex 50 felett gyakran nem technika, hanem kommunikáció kérdése

Fotó: wavebreakmedia / Shutterstock

A rutin csapdája

A mi rontja el a szexet 50 felett témában a rutin szinte mindig előkerül. Ami fiatalon izgalmas volt, ma már automatikus. A test közben változik, lassabb lesz, érzékenyebb, másképp reagál. Ha ezt nem követi az együttlét módja, az élmény könnyen lapossá válik, sőt akár kényelmetlenné is. Próbáljatok ki új dolgokat, hangolódjatok újra egymásra!

Tipikus vágyromboló szokások:

ugyanaz a forgatókönyv minden alkalommal

beszéd helyett hallgatás, néma gyereknek...

lazulás alkohollal

a saját testünk folyamatos kritizálása

Elmaradt beszélgetések

Sokan évtizedek után sem tudják kimondani, mire vágynak most. Pedig ami húsz éve működött, nem biztos, hogy ma is fog. A jó szex 50 felett gyakran nem technika, hanem kommunikáció kérdése. Nem nagy vallomásokra van szükség, csak néhány őszinte mondatra.