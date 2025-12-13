Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Így lesz tökéletes az együttlét 60 felett

2025. december 13.
Sokan azt hiszik, hogy időskorban az intim együttlét már háttérbe szorul, pedig sok pár ilyenkor talál rá egy más minőségű közelségre. A szex 60 felett gyakran bensőségesebb és tudatosabb, mint fiatalon.
Szabó Szilvi
  • Hatvan felett sok pár új, mélyebb formáját fedezi fel az intimitásnak.
  • A testi közelség érzelmileg, fizikailag és mentálisan is erősíti a jóllétet.
  • Néhány életmódbeli változtatással az együttlétek ismét izgalmat és örömöt hozhatnak.

A szex 60 felett sokszor egészen más ritmusban van jelen, mint fiatalkorban, de ettől még ugyanúgy fontos része lehet az életnek. Intimebbé és érzelmileg gazdagabbá válik, miközben a test és a vágy természetes módon változik. Mivel utóbbi nem tűnik el teljesen, jó ha tudjuk, hogyan lehet ebben az életszakaszban is teljes értékű a szexuális élet.

A szex 60 felett is lehet bensőséges és örömteli
Szex 60 felett: mennyi az annyi?

Egy korábbi felmérés szerint a 65 és 80 év közöttiek 40 százaléka aktív szexuális életet él, és a többség elégedett is vele. A válaszadók kétharmada ma is érdeklődik a szex iránt, sokan pedig úgy érzik, hogy ez az életminőségük egyik meghatározó eleme. A szex időskorban nem feltétlenül jelenti az aktust. Sokan finomabb, gyengédebb formákat részesítenek előnyben, és az együttlétek minőségét jóval fontosabbnak tartják azok mennyiségénél. A párkapcsolatban élők jóval gyakrabban élnek szexuális életet, mint az egyedülállók. Időskorban ugyanakkor az intim együttléteket nagyban meghatározzák az esetleges egészségi problémák, a fáradtság mértéke, a különféle fájdalmak és a vágy szintje.

Miért tesz jót az időskori együttlét a testnek és a léleknek?

A szex időskorban érzelmileg, fizikailag és mentálisan is pozitív hatással jár.

Több életöröm 

A férfiaknál a szexuális elégedettség magasabb életöröm-érzéssel jár együtt, a nőknél pedig az érzelmi intimitás a legfontosabb tényező. A rendszeres testi közelség csökkenti a magányérzetet és erősíti az összetartozást, melyek különösen fontosak az idősebb korosztálynak.

Jobb egészségi állapot

A gyakoribb együttlétek összefüggésben állnak a jobb kardiovaszkuláris egészséggel, valamint a krónikus betegségek alacsonyabb előfordulási arányával. A hirtelen csökkenő vágy vagy változó szexuális funkció figyelmeztető jel lehet, hogy a háttérben valamilyen egészségügyi probléma húzódik meg.

Élesebb gondolkodás

A gyakoribb együttlétek időskorban jobb kognitív képességeket eredményezhetnek. Az aktívabb szexuális életet élő időseknek jobb a memóriájuk, rugalmasabb a gondolkodásuk és jobb a térbeli tájékozódásuk.

Hogyan frissíthető fel a szex időskorban?

Néhány tudatos lépéssel új lendületet kaphat az intimitás, időskorban ugyanolyan izgalmas és meghitt lehet, mint korábban. 

Egészséges étrend és mozgás

A jó minőségű táplálkozás és a rendszeres mozgás energiát ad, javítja a közérzetet és kihat a szexuális életre. A mediterrán étrend például csökkenti a merevedési zavar kialakulásának esélyét. A menopauza után pedig sokat segítenek a medencefenék-erősítő gyakorlatok.

Nyílt kommunikáció a partnerrel

A változások természetesek, mégis feszültséget okozhatnak. Érdemes nyíltan megbeszélni az érzéseket, igényeket vagy éppen a félelmeket. Sok pár ettől még közelebb kerül egymáshoz.

Biztonságos szex időskorban

A modern gyógyszerek miatt a szexuális aktivitás jóval tovább része az életnek, mint régen. Ezzel együtt azonban nőtt a nemi úton terjedő fertőzések előfordulása az idősek körében, ezért a védekezés és a szűrés továbbra is fontos.

