Így lesz tökéletes az együttlét 60 felett

Hatvan felett sok pár új, mélyebb formáját fedezi fel az intimitásnak.

A testi közelség érzelmileg, fizikailag és mentálisan is erősíti a jóllétet.

Néhány életmódbeli változtatással az együttlétek ismét izgalmat és örömöt hozhatnak.

A szex 60 felett sokszor egészen más ritmusban van jelen, mint fiatalkorban, de ettől még ugyanúgy fontos része lehet az életnek. Intimebbé és érzelmileg gazdagabbá válik, miközben a test és a vágy természetes módon változik. Mivel utóbbi nem tűnik el teljesen, jó ha tudjuk, hogyan lehet ebben az életszakaszban is teljes értékű a szexuális élet.

A szex 60 felett is lehet bensőséges és örömteli

Fotó: 123RF

Szex 60 felett: mennyi az annyi?

Egy korábbi felmérés szerint a 65 és 80 év közöttiek 40 százaléka aktív szexuális életet él, és a többség elégedett is vele. A válaszadók kétharmada ma is érdeklődik a szex iránt, sokan pedig úgy érzik, hogy ez az életminőségük egyik meghatározó eleme. A szex időskorban nem feltétlenül jelenti az aktust. Sokan finomabb, gyengédebb formákat részesítenek előnyben, és az együttlétek minőségét jóval fontosabbnak tartják azok mennyiségénél. A párkapcsolatban élők jóval gyakrabban élnek szexuális életet, mint az egyedülállók. Időskorban ugyanakkor az intim együttléteket nagyban meghatározzák az esetleges egészségi problémák, a fáradtság mértéke, a különféle fájdalmak és a vágy szintje.

Miért tesz jót az időskori együttlét a testnek és a léleknek?

A szex időskorban érzelmileg, fizikailag és mentálisan is pozitív hatással jár.

Több életöröm

A férfiaknál a szexuális elégedettség magasabb életöröm-érzéssel jár együtt, a nőknél pedig az érzelmi intimitás a legfontosabb tényező. A rendszeres testi közelség csökkenti a magányérzetet és erősíti az összetartozást, melyek különösen fontosak az idősebb korosztálynak.

Jobb egészségi állapot

A gyakoribb együttlétek összefüggésben állnak a jobb kardiovaszkuláris egészséggel, valamint a krónikus betegségek alacsonyabb előfordulási arányával. A hirtelen csökkenő vágy vagy változó szexuális funkció figyelmeztető jel lehet, hogy a háttérben valamilyen egészségügyi probléma húzódik meg.