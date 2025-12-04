Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
3 hiba, amit szinte minden nő elkövet az ágyban, pedig tönkreteszi az intimitást

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 21:15
Szokták mondani, hogy a kémia vagy megvan, vagy nincs. De a jól működő nemi életért, bizony szinte minden párnak dolgoznia kell. Sokszor a legkisebb apróságokon tud elcsúszni a dolog, olyan hibákon, amelyek nagy része könnyen orvosolható lenne, csak túl keveset beszélünk róla. Főleg, ha a női vágy és intimitás kerül terítékre. Nézzük, mik azok a tipikus bakik, amiket soha nem lenne szabad elkövetni a hálószobában.
Boncza Léda
Az intimitás nemcsak az örömszerzésről szól. Egyszerre kapcsolódás, önismeret, feszültségoldás. A legtöbb nő mégis olyan hibákat követ el, amelyek saját és párjuk élményét is negatívan befolyásolhatják. Ezeket azonban könnyen levetkőzhetik. Érdemes is megtenniük, hiszen így egy sokkal őszintébb, könnyedebb és feszélyezetlenebb nemi életet élhetnek.

3+1 női baki, ami könnyen negatívan hathat az intimitásra
  • A jól működő nemi élethez elengedhetetlen az őszinte és nyílt kommunikáció.
  • Az együttlét akkor élvezhető mindkét fél számára, ha képesek elengedni kötöttségeiket és aggodalmaikat magukkal kapcsolatban.
  • A színlelés hamis jeleket közvetít a partner felé, ami hosszú távon káros hatással van az intimitásra.

Ez a 3 hálószobai baki tönkreteszi az intimitást

Mutatjuk a leggyakoribb hibákat, és azt is, hogyan számolhatsz le velük!

1. Gyenge kommunikáció, kevés visszajelzés

Rengeteg nő tanulja meg azt a társadalmi beidegződést, hogy az intimitásról beszélni illetlenség, sőt egyenesen tilos. Pedig a jól működő nemi élethez elengedhetetlen, hogy megoszd partnereddel mit szeretsz, mire vágysz és mit nem. Nem kell túl komolyan venni. A együttlét alatt is jelezheted, de utána is elmondhatod, ha valami kedvedre való volt. Illetve arról is érdemes beszélgetnetek, mi az, amire vágysz, amit szívesen kipróbálnál.

2. Túlzott visszafogottság

A szégyenlősség komolyan akadályozhatja, hogy elégedett legyél a hálószobában töltött percekkel. Sokan azért csendesek vagy épp mozdulatlanok az ágyban, mert félnek a reakcióktól. Pedig a szenvedély épp arról szól, hogy elengedjük a kötöttségeket és hétköznapi aggodalmainkat.

Figyelj magadra, ismerd fel, mikor, milyen helyzetekben fogod vissza magadat. Ha megérted, mi váltja ki belőled ezt a fék-effektust, könnyebb lesz kioldanod is. Ha pedig úgy érzed mindez nehezedre esik, kezdheted kisebb lépésekben: egy-egy apró érintéssel vagy kezdeményező mozdulattal. Egy idő után fel fogsz engedni.

3. Színjáték

Talán a leggyakoribb, de egyben legnagyobb hiba, amit a nők elkövetnek az ágyban, hogy színlelik a gyönyörüket, elégedettségüket. Ez abban a percben jó ötletnek tűnhet, de hosszú távon negatívan befolyásolja a nemi életedet, hiszen ezzel hamis jelzéseket küldesz a partnerednek arról, hogy amit csinál, az jól működik. Így azonban egyre messzebb kerülsz a igényeid valódi kielégítésétől.

A gyönyör színlelésével a saját gyönyöröd és partnered intim teljesítményét is kudarcra ítéled
Soha ne színlelj! Ha már megtetted, próbálj őszintén beszélni róla a pároddal, a saját érzéseid és indíttatásaid fókuszba helyezésével, nem pedig az ő teljesítményét értékelve.

+1 Önbizalomhiány

Rengeteg nő aggódik a legintimebb pillanatokban is azon, hogy mutat éppen a teste bizonyos pózban, szögben, mozgás közben. De ha a fejedben folyton magadat kritizálod, és tele vagy gátlásokkal, akkor nem tudsz igazán jelen lenni az örömteli pillanatokban.
Gondolj arra, hogy te sem épp azt szugerálod, hogy a partnered hasa vagy bőre hogy néz ki, és hidd el, ezzel ő is pontosan így van. Legyél magabiztos, és mindketten elégedettebbek lesztek a nap végén!

