PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 21:15
Visszatérő probléma ez a párkapcsolatokban, ami – a sztereotípiák ellenére – nem csak nőknél üti fel a fejét. De mi állhat a háttérben akkor, amikor a férfi mond nemet az együttlétre? 
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Amikor a pár egyik fele visszautasítja az együttlét céljával történő közeledést, az fájhat a büszkeségnek, az egónak, az önbizalomnak. Hosszú távon még több konfliktus szülhet.

Együttlét hiányából fakadó konfliktus egy párkapcsolatban.
 5 ok, amiért a férfiak nemet mondanak az együttlétre 
Fotó: Perfect Wave /  Shutterstock 

A visszautasított fél a fennakadás miértjét keresi saját magában, a párkapcsolat dinamikájában, de gyakran csak az utolsó utáni gondolatban merül fel az lehetséges indokként, hogy a másikban zajlik valami, amit ő nem ért meg. 

A válasz általában tényleg nem a fejfájás vagy egyszerű álmosság. Most körüljárjuk a téma azon aspektusát, amikor a férfi ad kosarat a közeledő nőnek. 

5 ok, amiért férfiak nemet mondanak az együttlétre 

Hormonügyek 

Hiába asszociál mindenki már a hormon szónál a nőkre, bizony a férfiaknál is sokat nyom a latba ez a láthatatlan tényező. Ráadásul a legrosszabb az egészben, hogy az esetek túlnyomó többségében az érintett pasi nem is tudja, hogy miért történik vele az, ami. 

Mivel a férfiak vágyát a tesztoszteron nevű hormon hajtja, ha nincs belőle elegendő, gyújtást sem lehet adni a motorra. Ennek több oka is lehet. Például: 

  • életkori változások 
  • stressz 
  • egészségügyi problémák 

Akkor érdemes alacsony tesztoszteronszintre gyanakodni, ha a szóban forgó férfi korábban aktív volt az ágyban, és látszólag megmagyarázhatatlan a változás, ami beállt a párkapcsolat dinamikájába. 

A vonzalom megszűnése 

Igen, ez sokszor az első gondolat, ami felbukkan a pár egyik felének fejében, amikor a másik nem vevő az együttlétre. Vagy a második a „már nem szeret engem” után. Tényleg történhet olyan, hogy egy hosszú távú párkapcsolatban alább hagy a vonzalom, de ez nem feltétlen azért történik, mert külsőleg már nem rajong a férfi a nőért. Az intim vágy ennél sokkal összetettebb és sokrétűbb. Ilyenkor érdemes a kapcsolat mélyebb rétegeiről is beszélni, hátha felüti valami olyan a fejét a beszélgetés során, ami indukálhatja ezt az intim határhúzást a férfi részéről. 

Teljesítménypara

Együttlét hiányától stresszes férfi.
 Egy önbizalom-romboló élmény is visszavetheti az együttlétek számát.
Fotó: yourphotopie /  Shutterstock 

Ahogy már a cikk elején is említettük; az egó, az önbizalom és a büszkeség nagy urak. Ha egy pasi nem úgy teljesít az ágyban, ahogyan azt elvárják tőle, – pontosabban, ahogy azt ő elvárja magától – akkor a férfiassága szenved csorbát. Ezután sok férfi könnyen eljut oda, hogy az újabb ágyba bújós kudarcot kerülvén, inkább bele se kezd egy együttlétbe. 

De fontos leszögezni, hogy ilyen esetben sem a vágy hiánya, hanem a teljesítménykényszerből adódó szorongás, félelem jelenti a probléma gyökerét. Ennek megoldásához pedig újra csak az őszinte kommunikációt tudjuk javasolni. 

Elintézi egyedül 

Annak is különböző okai lehetnek, ha a férfi partner inkább az önkielégítést választja, mint a párjával való összebújást. Szerepelhet közte akár az előbb említett kudarckerülés vagy épp az elutasítástól való félelem. De indok lehet az egyszerűség vagy gyorsaság is. Ilyenkor jönnek képbe a felnőtt filmek és a „saját kezű” megoldások, amik egyszerűbbek és nem igényelnek előzetes beszélgetéseket, próbálkozásokat vagy érzelmi ráhangolódást. 

Bűntudat 

Nem kell egyből a legrosszabbra gondolni. De nem árt tudni, hogy fennáll az az eshetőség is, hogy a pasi hűtlen vagy hűtlenséget követett el korábban. Erre akkor érdemes csak gyanakodni, ha nincs egészségügyi probléma vagy stressz, amivel magyarázható lenne az intim vágy eltűnése, és nem juttok egyről a kettőre a problémamegoldást célzó beszélgetések során sem. 

Lehet, hogy a viszony még tart, és a visszautasítás oka egyszerűen az „intim jóllakottság” érzése. 

De egy lezárt viszony vagy az online flört is okozhat a partnerben olyan lelkiismeret-furdalást, aminek hatására kibújik az együttlét alól, mint be az ágyba. 

Sose feledd, hogy a megoldáshoz beszélgetésekre és megértésre van szükség mindkét fél részéről. A legtöbbször nem a szeretet vagy a vonzalom eltűnése a válasz.

