Amikor a pár egyik fele visszautasítja az együttlét céljával történő közeledést, az fájhat a büszkeségnek, az egónak, az önbizalomnak. Hosszú távon még több konfliktus szülhet.

5 ok, amiért a férfiak nemet mondanak az együttlétre

Fotó: Perfect Wave / Shutterstock

A visszautasított fél a fennakadás miértjét keresi saját magában, a párkapcsolat dinamikájában, de gyakran csak az utolsó utáni gondolatban merül fel az lehetséges indokként, hogy a másikban zajlik valami, amit ő nem ért meg.

A válasz általában tényleg nem a fejfájás vagy egyszerű álmosság. Most körüljárjuk a téma azon aspektusát, amikor a férfi ad kosarat a közeledő nőnek.

Hormonügyek

Hiába asszociál mindenki már a hormon szónál a nőkre, bizony a férfiaknál is sokat nyom a latba ez a láthatatlan tényező. Ráadásul a legrosszabb az egészben, hogy az esetek túlnyomó többségében az érintett pasi nem is tudja, hogy miért történik vele az, ami.

Mivel a férfiak vágyát a tesztoszteron nevű hormon hajtja, ha nincs belőle elegendő, gyújtást sem lehet adni a motorra. Ennek több oka is lehet. Például:

életkori változások

stressz

egészségügyi problémák

Akkor érdemes alacsony tesztoszteronszintre gyanakodni, ha a szóban forgó férfi korábban aktív volt az ágyban, és látszólag megmagyarázhatatlan a változás, ami beállt a párkapcsolat dinamikájába.

A vonzalom megszűnése

Igen, ez sokszor az első gondolat, ami felbukkan a pár egyik felének fejében, amikor a másik nem vevő az együttlétre. Vagy a második a „már nem szeret engem” után. Tényleg történhet olyan, hogy egy hosszú távú párkapcsolatban alább hagy a vonzalom, de ez nem feltétlen azért történik, mert külsőleg már nem rajong a férfi a nőért. Az intim vágy ennél sokkal összetettebb és sokrétűbb. Ilyenkor érdemes a kapcsolat mélyebb rétegeiről is beszélni, hátha felüti valami olyan a fejét a beszélgetés során, ami indukálhatja ezt az intim határhúzást a férfi részéről.

Teljesítménypara

Egy önbizalom-romboló élmény is visszavetheti az együttlétek számát.

Fotó: yourphotopie / Shutterstock

Ahogy már a cikk elején is említettük; az egó, az önbizalom és a büszkeség nagy urak. Ha egy pasi nem úgy teljesít az ágyban, ahogyan azt elvárják tőle, – pontosabban, ahogy azt ő elvárja magától – akkor a férfiassága szenved csorbát. Ezután sok férfi könnyen eljut oda, hogy az újabb ágyba bújós kudarcot kerülvén, inkább bele se kezd egy együttlétbe.