Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-9°C Székesfehérvár

Fábián, Sebestyén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szerelmespár együttlét előtt készül megcsókolni egymást.

Apró dolgok, amiktől egy férfi nemcsak randizna veled, hanem az ágyába akar csábítani

szex
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 20:45
együttlétpárkapcsolat
Vajon mi az, ami igazán felkelti egy férfi vágyát egy nő iránt? Hidd el, sokkal több rejlik mögötte, mint azt elsőre hinnéd. Cikkünkben ezért felfedjük a kendőzetlen igazságot, miszerint egy férfi nemcsak a kinézeted miatt ábrándozik az együttlétről, hanem valóban vágyik rád.
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

A legtöbb nő úgy gondolja, hogy egy pasi kizárólag a kinézete miatt szeretné ágyba vinni, ami azonban az igazságnak csupán egy kicsinyke szelete. De akkor vajon mitől kívánják a férfiak egy bizonyos partnerrel az együttlétet?

Egy szerelmespár együttlét után, összebújva.
Nemcsak a kinézeted miatt ábrándozik az együttlétről
Fotó: Martin Novak
  • Az érintés nagyon erős hatást tud gyakorolni a másik félre.
  • A hosszan tartó szemkontaktussal bizalmi köteléket alakíthatsz ki.
  • Ha páratlan humorérzékkel rendelkezel, nem lesz olyan férfi, aki neked ellenállna.
  • A csend nem mindig kellemetlen, bizonyos esetekben ugyanis segíti a köztetek lévő kötelék elmélyítését.

Az együttlét nemcsak a kinézetről szól: ezek a finom gesztusok növelik a nemi vágyat

Abban, hogy egy férfi mennyire kíván egy nőt, szerepet játszik a biológia, a pszichlógia, és persze a kémia is, és bár mindenki más, a vágy mögött álló tudomány kíméletlenül leplezi le a valóságot. Vegyük tehát sorra azokat az apró gesztusokat, amelyek után egy pasi azonnal elkezd vonzódni hozzád. Érd el, hogy vágyjon az együttlétre!

Az érintés mindent elsöprő ereje

Nem kell nagy dolgokra gondolnod, hiszen már egy gyengéd érintés vagy egy simogatás is óriási tüzet ébreszthet a másikban. Nem titok, hogy az érintés boldogsághormont szabadít fel, miközben hozzájárul a kötődés és a bizalom kialakításához.

A szemkontaktus lenyűgöző hatása

Nem véletlenül tartja a mondás, hogy a szem a lélek tükre, azok a hosszan tartó pillantások pedig hidd el, nem véletlenek. A szemkontaktus ugyanis olyan köteléket teremt két ember között, ami az intimitás érzetét kelti. Ha szeretnéd felkelteni egy férfi figyelmét, akkor lépj túl a szégyenlősségeden, és nézz mélyen a szemébe.

Egy boldog pár beszélget együttlét után.
A humorérzékkel pillanatok alatt le lehet kenyerezni egy pasit
Fotó: franckreporter

A humorérzék fékezhetetlen energiája

Ha tényleg azt szeretnéd, hogy egy férfi egyenesen kívánja az együttlétet, akkor vedd elő a humorérzéked. Jól tudjuk, hogy sok nőnek nehezére esik elengedni magát az első randik alkalmával, viszont ha mindent vagy semmit játékot játszol, ezt az ászt muszáj kijátszanod. A tréfálkozás ugyanis segít a harmonikus kapcsolat megteremtésében, ehhez persze szükség van arra, hogy azonos dolgokban találjátok meg a humort.

A hallgatás művészete

Ugye neked is ismerős az a kínos csend, ami az első találkozó alkalmával könnyedén közétek furakodhat? Bár nehéz elképzelni, bizonyos esetekben a hallgatás igazán vonzóvá tehet téged – itt persze nem arra gondolunk, hogy túl sokat fecsegnél. Tekints úgy a csendre, mint egy érzelmi hídra, melynek során mindkettőtök tudja, hogy mire gondol a másik.

Az alábbi videóban egy szakértő magyarázza el, hogy miért szeretünk bele bizonyos emberekbe, míg másokba nem:

Ezek az együttléttel kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu