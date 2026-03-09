Valóságos csoda: kamaszlánya mentette meg szívrohamot kapott édesanyja életét

Egy ohiói anyuka igazán büszke lehet gyermekére, miután szívrohama során tinédzser lányának sikerült visszahoznia őt az életbe – mindezt egy átlagos elsősegélyórának köszönhetően.

Szívrohamot szenvedő anyukáját mentette meg a tinédzser (Képünk illusztráció) Fotó: 123RF

Így cselekedett a tinédzser anyukája szívrohama közben

A 42 éves B'Lon Milton 2025 márciusában munkából hazajövet kezdte magát rosszul érezni, nem sokkal később pedig összeesett. Ekkor lépett közbe lánya, Mahogany Milton:

Azonnal hívtam a 911-et. Megkérdezték, lélegzik-e, de ő csak egy nagy levegőt vett, és utána abbahagyta a lélegzést. Bekékült és kezdett kihűlni a teste

– emlékezett vissza a 15 éves lány.

Mahogany, aki az édesanyjától és az Amerikai Szívgyógyászati Társaság 2023-as STEM Goes Red programján keresztül tanulta meg az újraélesztést, életmentő intézkedéseket kezdett végrehajtani. Miközben azért imádkozott, hogy anyja életben maradjon, a mentősök kiértek, majd kórházba szállították a nőt, ahol kiderült: szívrohamot kapott.

Akár egyedül is vezethettem volna az autóban. Isten engedte, hogy hazajussak, és érezte, hogy Mahogany elég erős, hogy ezt átvészelje

– mondta az anyuka.

Dr. Ryan Christofferson, a Harrington Egyetem Kórház szív- és érgyógyászati osztály intervenciós kardiológusa elmondta, hogy B'Lonnál ateroszklerotikus szívbetegséget diagnosztizáltak. Az ateroszklerózis az artériák megkeményedése a fokozatos plakklerakódás miatt. A kockázati tényezők közé tartozik a dohányzás, a magas vérnyomás és a magas koleszterinszint.

B'Lon egy hétig volt kórházban, majd hazaengedték, de orvosa, Dr. Michael Zacharias elmondta: nagyon kevesen élik túl ezt a helyzetet, és az, hogy a nő szívműködése teljesen helyreállt, határos a csodával – írja a People.