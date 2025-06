Szakértő leplezte le a titkot: ilyen naptejet ne használj!

A jó idő beköszöntével eljön a piknikek, homokvárépítések és – ha nem vagyunk óvatosak – a leégés időszaka is. De nem kell, hogy a nyár a bőrpír jegyében teljen! Egy bőrgyógyász most elárulta, mire érdemes figyelni a naptej kiválasztásakor, és hogy melyik az a két összetevő, amit mindenképp keresni kell a flakonon.

Naptej nélkül rémálom lehet a napozás Fotó: Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP/Andres Gutierrez

Nyáron nem feltétlenül kell megváltoztatni a bőrápolási rutint, de sokan ilyenkor a nehéz, zsíros krémek helyett a könnyedebb hidratálókhoz nyúlnak. A naptej pedig a nyári legjobb barátunk, hiszen kétféle káros UV-sugárzás ellen is védelmet nyújt. Az UVA sugarak a bőr öregedéséért, pigmentfoltokért és egyes bőrelváltozásokért felelősek, míg az UVB sugarak közvetlenül napégést és bőrrákot okozhatnak. A napi használathoz az SPF 30-as fényvédő is elegendő, de ha sok időt töltünk a szabadban, például strandon, akkor érdemesebb az SPF 50-es védelmet választani. És igen, a naptejet borús időben is használni kell!

Ha naptejet használunk, nem kell rejtőzködnünk a strandon Fotó: Unsplash

Naptej-kisokos: fizikai vagy kémiai fényvédelem a jobb?

Sokan kérdezik, melyik naptej a jobb: a kémiai vagy a fizikai. A válasz: amelyik neked jobban beválik! A két típus között az a különbség, hogy a kémiai változat elnyeli az UV-sugarakat és hővé alakítja, míg a fizikai, ásványi alapú verzió visszaveri és blokkolja azokat. A fizikai fényvédők kevésbé tömítik el a pórusokat, így kevésbé okoznak pattanásokat, míg a kémiaiak általában kellemesebb állagúak. Ha a kémiai változatot választod, keresd az avobenzone-t és az oxybenzone-t az összetevők között – ezek hatékony UV-védelmet biztosítanak.

A naptejválasztásnál két dolgot kell figyelembe venni: az SPF-számot és azt, hogy fizikai vagy kémiai védelmet alkalmaz Fotó: Forrás: Birol Bali/Pixabay

Szintén gyakori kérdés, hogy a sötétebb bőrű embereknek is szükségük van-e fényvédelemre. A válasz: igen. Minden bőrtípusnak szüksége van védelemre az UV-sugarak ellen. Lézeres vagy fényterápiás kezelések után óvatosabban kell bánni a napsütéssel: kalap, árnyék és minimum SPF 30-as naptej kötelező. A sminkek sokszor tartalmaznak SPF-et, de ez általában csak 10-15 – tehát nem elegendő. A naptej legyen az alap, a smink csak utána következzen! Ha tanácstalan vagy, japán vagy koreai naptejet is választhatsz – ezek gyakran magas színvonalú, széles spektrumú védelmet nyújtanak. De vásárlás előtt mindig nézd meg, hogy "non-comedogenic" szerepel-e a címkén ez azt jelzi, hogy nem tömíti el a pórusokat – írja a New York Post.