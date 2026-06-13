Gyümölcsös szépségápolás? Akár hiszed, akár nem, ez a nyár slágere!

Bodza, málna, áfonya, menta – ezekből a csodás alapanyagokból nemcsak mennyei szörpök, hanem különböző arc- és testápolók is készülhetnek. Ideje bevetni a gyümölcsöket, hogy felfrissülten várjuk a nyarat!
Fehér tea és bodzavirág testjoghurt The Body Shop, 5990 Ft
Tusfürdő bodza és rózsavíz illattal Baba, 859 Ft
Selymesítő bodza Q10 testvaj Ilcsi, 6999 Ft
Fátyolmaszk málna kivonattal Frudia/douglas.hu, 790 Ft
Málnás feszesítő testradít Beauty Jar, 2490 Ft
Gél testradír málnával és borsmentával Yves Rocher, 4999 Ft
Hámlasztó tusfürdő málna és szeder Illattal I Love…/dm, hu, 2099 Ft
Hidratáló nappali krém áfonyával Mossa, 5490 Ft
Málnás ajakbalzsam Yves Rocher, 1999 Ft
Hidratáló kézkrém cseresznye illattal Avon/notino.hu, 940 Ft
Intenzív hidratáló krém áfonyakivonattal Frudia/notino.hu, 2410 Ft
Arclemosó hab cseresznyemagolajjal Bielenda, 4599 Ft
Fekete ribizlis maszk skIN by Yamuna, 2860 Ft
Felfrissítő tusfürdő gél mentával Bottega Verde/notino.hu, 1150 Ft
Ragyogást adó arcradír áfonyával Apivita, 2499 Ft
Szeder illatú testvaj The Body Shop, 7990 Ft
(Fanny)
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