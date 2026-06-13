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Gyümölcsös szépségápolás? Akár hiszed, akár nem, ez a nyár slágere!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors testápoló
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 11:15
szépségápolásnyár
Ne a szörpbe, a kozmetikumba tedd a gyümölcsöt!

Bodza, málna, áfonya, menta – ezekből a csodás alapanyagokból nemcsak mennyei szörpök, hanem különböző arc- és testápolók is készülhetnek. Ideje bevetni a gyümölcsöket, hogy felfrissülten várjuk a nyarat!

Gyümölcsös testápolók és más szépségtermékek? Igen!
Gyümölcsös arcápolók és más szépségtermékek? Igen!
Fotó: Wabi.sabi

Gyümölcsökkel ápold a tested!

Fehér tea és bodzavirág testjoghurt The Body Shop, 5990 Ft 

Tusfürdő bodza és rózsavíz illattal Baba, 859 Ft

 

Selymesítő bodza Q10 testvaj Ilcsi, 6999 Ft

 

Fátyolmaszk málna kivonattal Frudia/douglas.hu, 790 Ft

Málnás feszesítő testradít Beauty Jar, 2490 Ft

Gél testradír málnával és borsmentával Yves Rocher, 4999 Ft

Hámlasztó tusfürdő málna és szeder Illattal I Love…/dm, hu, 2099 Ft

Hidratáló nappali krém áfonyával Mossa, 5490 Ft

Málnás ajakbalzsam Yves Rocher, 1999 Ft

Hidratáló kézkrém cseresznye illattal Avon/notino.hu, 940 Ft

Intenzív hidratáló krém áfonyakivonattal Frudia/notino.hu, 2410 Ft

Arclemosó hab cseresznyemagolajjal Bielenda, 4599 Ft

Fekete ribizlis maszk skIN by Yamuna, 2860 Ft

Felfrissítő tusfürdő gél mentával Bottega Verde/notino.hu, 1150 Ft

Ragyogást adó arcradír áfonyával Apivita, 2499 Ft

Szeder illatú testvaj The Body Shop, 7990 Ft

 

(Fanny)

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu