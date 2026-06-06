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A 6 leggyakoribb hajmosási tévhit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hajmosás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 18:15
hajtévhit
Hajat mosni egyszerű, gondolhatnánk, a szépség- és egészségiparban, például bőrgyógyászatban dolgozó szakemberek szerint azonban a férfiak és nők nagy hányada rosszul tisztítja a fejbőrét, valamint a tincseit. Mindez a megjelenésen túl a haj- és bőregészség szempontjából is gond lehet.

1. Az alkalmak gyakorisága

Az egyik legelterjedtebb hiba a hajmosások száma. Vannak, akik túl gyakran, akár naponta elvégzik a műveletet, mások hetekig nem kerítenek rá sort, ám mindegyik helytelen gyakorlat. Mindannyiunknak más a fejbőre, és az is eltérő, milyen ütemben zsírosodik a haj, de egy biztos: a napi szintű mosás fokozza a folyamatot, és akadályozza a természetes öntisztító folyamatokat.

Mit tegyünk?

A hajgyógyászok szerint amennyiben egészséges a fejbőrünk, elegendő az 5 naponkénti tisztítás. Ettől akkor tanácsos eltérni, ha olyan helyen élünk, dolgozunk, ahol nagyobb a légszennyezettség, vagy rendszeresen végzünk izzasztó sporttevékenységet. Célszerű ezen kívül megfigyelni, hogy mennyire hajlamos a fejbőrünk a zsírosodásra, és ehhez igazodni.

Hajmosás a sampon káros összetevőinek figyelmen kívül hagyásával
Illusztráció: TatianaKim / Shutterstock

2. Megfelelő a hőmérséklet?

A hajmosáshoz általában a zuhanyvizet használjuk, ez viszont probléma. A testünknek jóleső forróság ugyanis szárítja a hajat és a fejbőrt, ami érzékenyebbé válhat, ettől hamarabb irritálódhat. Következményként korpásodás, a haj külső rétegének, a kutikulának a sérülése, és töredezettség is kialakulhat. A magas hőfok az ekcéma és a pikkelysömör kialakulását, illetve meglévő tünetek súlyosbodását is magával hozhatja.

Mit tegyünk?

A legjobb, ha a fürdési hőmérséklettől valamivel langyosabbra állítjuk a fokozatot.

3. Rosszul használt samponok

Téveszme az is, hogy minél több a készítmény, annál tisztább lesz a haj. A szép korona azonban nem a sampon mennyiségén, hanem a hajmosás technikáján múlik, éppen ezért nem érdemes túlzásokba esni.

Mit tegyünk?

Nyomjunk a tenyerünkben 1-2 diónyi sampont, amit vízzel habosítsunk fel.

4. Koncentrált formában

Kevés szó esik arról, és a különféle termékek leírásai sem tartalmazzák, hogy a sampont nem szabad töményen használni. Ezek valójában koncentrátumok, melyeket fel kell oldani vízben, különben túl nagy dózisban juttatunk vegyszert a fejbőrre és a hajtövekre.

Mit tegyünk?

Hígítsuk a sampont kb. 4-5-szörös mennyiségű vízzel. Ezt megtehetjük közvetlenül a tusolás közben egy alkalmas pohárban, de előre is elkészíthetjük a mixet, és kiporciózhatjuk a hajtisztítószert flakonokba.

5. Hibásan balzsamozunk

A kondicionáló használata nemcsak lehetőség, de erősen ajánlott lépés a szálak egészségéért. Ám sokan egyáltalán nem alkalmazzák, vagy ha igen, a samponhoz hasonlóan egyenesen a fejbőrre teszik a sűrű szert, ami kifejezetten ártó. A balzsam a tüszőkbe jutva a fejbőr és a hajtövek gyorsabb zsírosodását idézheti elő.

Mit tegyünk?

A balzsamot kizárólag a haj hosszán és végeken oszlassuk el, és mindig alaposan öblítsük ki.

6. Nem jól és nem elégszer

Szintén tévedés, hogy csak egyszer szükséges a samponozást végrehajtani, a várt hatást viszont két, sőt, akár három mosás után érhetjük el. Az első körben a sampon a szennyeződéseket tünteti el, ezért nem habosodik fel igazán, és érezzük ragadósabbnak a szálakat. A másodiknál már nagy a hab, ez az, ami igazi tisztító hatással bír.

Mit tegyünk?

A sampont a fejbőrre vigyük fel, majd onnan oszlassuk el a hajszálak teljes hosszán. Törekedjünk a tövek gondos és alapos megtisztítására is, ezzel elejét vehetjük a zsírosodásnak. Masszírozzuk át a fejbőrt, így a vérkeringést is fokozhatjuk, ami pozitívan hat a hajnövekedésre.

Forrás: Fanny magazin

 

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