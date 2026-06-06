A 6 leggyakoribb hajmosási tévhit

1. Az alkalmak gyakorisága

Az egyik legelterjedtebb hiba a hajmosások száma. Vannak, akik túl gyakran, akár naponta elvégzik a műveletet, mások hetekig nem kerítenek rá sort, ám mindegyik helytelen gyakorlat. Mindannyiunknak más a fejbőre, és az is eltérő, milyen ütemben zsírosodik a haj, de egy biztos: a napi szintű mosás fokozza a folyamatot, és akadályozza a természetes öntisztító folyamatokat.

Mit tegyünk?

A hajgyógyászok szerint amennyiben egészséges a fejbőrünk, elegendő az 5 naponkénti tisztítás. Ettől akkor tanácsos eltérni, ha olyan helyen élünk, dolgozunk, ahol nagyobb a légszennyezettség, vagy rendszeresen végzünk izzasztó sporttevékenységet. Célszerű ezen kívül megfigyelni, hogy mennyire hajlamos a fejbőrünk a zsírosodásra, és ehhez igazodni.

Illusztráció: TatianaKim / Shutterstock

2. Megfelelő a hőmérséklet?

A hajmosáshoz általában a zuhanyvizet használjuk, ez viszont probléma. A testünknek jóleső forróság ugyanis szárítja a hajat és a fejbőrt, ami érzékenyebbé válhat, ettől hamarabb irritálódhat. Következményként korpásodás, a haj külső rétegének, a kutikulának a sérülése, és töredezettség is kialakulhat. A magas hőfok az ekcéma és a pikkelysömör kialakulását, illetve meglévő tünetek súlyosbodását is magával hozhatja.

Mit tegyünk?

A legjobb, ha a fürdési hőmérséklettől valamivel langyosabbra állítjuk a fokozatot.

3. Rosszul használt samponok

Téveszme az is, hogy minél több a készítmény, annál tisztább lesz a haj. A szép korona azonban nem a sampon mennyiségén, hanem a hajmosás technikáján múlik, éppen ezért nem érdemes túlzásokba esni.

Mit tegyünk?

Nyomjunk a tenyerünkben 1-2 diónyi sampont, amit vízzel habosítsunk fel.

4. Koncentrált formában

Kevés szó esik arról, és a különféle termékek leírásai sem tartalmazzák, hogy a sampont nem szabad töményen használni. Ezek valójában koncentrátumok, melyeket fel kell oldani vízben, különben túl nagy dózisban juttatunk vegyszert a fejbőrre és a hajtövekre.

Mit tegyünk?

Hígítsuk a sampont kb. 4-5-szörös mennyiségű vízzel. Ezt megtehetjük közvetlenül a tusolás közben egy alkalmas pohárban, de előre is elkészíthetjük a mixet, és kiporciózhatjuk a hajtisztítószert flakonokba.