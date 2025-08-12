AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tesztelve: ezek a rúzsok nem hagynak cserben – még egy háromfogásos vacsi után sem

sminktipp
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 10:15
drogériarúzsszépségápolásbazárajakápolás
Ha te sem szeretnéd az első randin ötpercenként újrakenni az ajkaidat, mutatjuk a megoldást. Ezek a rúzsok egész este állják a sarat – meg a kedvenc sajtoszószos tésztádat is. 
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Na jó, valljuk be; a legtöbbünkkel előfordult már, hogy kopott, elcsúszkált vagy retró sminket idéző kontúrok maradtak csak az ajkainkon, mire odaértünk a fürdőszobai tükörhöz. De nem kell feladni a próbálkozást, mert vannak rúzsok, amik tényleg nemcsak díszítenek, hanem a helyükön is maradnak. Akkor is, amikor már rég nem figyelsz, hogy elég nagyra nyisd a szádat egy-egy falathoz.

rúzs, autó, két, fiatal, nő, sminkelés
5 ultratartós rúzs, amit bármilyen eseményre bevethetsz. Fotó: jordisalas.net

A legtartósabb alternatíva: folyékony rúzs, ami mattra szárad 

A folyékony rúzs az, ami szinte odaragad az ajkaidhoz. Pár másodperc alatt mattra szárad, és onnantól fogva tök jól bírja a harcot az evéssel, ivással. Persze, ha nagyon kiszárít, akkor sajnos nem lesz jó barátod. Szóval, ha ezt használod legszívesebben, ügyelj rá, hogy a hidratálás ez esetben alap legyen. Viszont a dús ajkak garantáltak!

A legjobb drogériás választás:

rúzs, Maybelline Super Stay Matte Ink ajakrúzs
Maybelline Super Stay Matte Ink ajakrúzs 
Ár: 3 999 Ft
Fotó: Rossmann

Krémes, de fixálható rúzs 

Ezt azoknak ajánljuk, akik szeretnek kicsit természetesebb, fényesebb hatást elérni, és nem egyenesen a 80-as (és 2010-es) évek matt divatját követni. Ez a fajta rúzs krémes, de ha egy kis papírzsepibe belecsókolod a felesleget indulás előtt, és finoman megpúderezed (lehetőleg színtelen púderrel), akkor elképesztően tartós lesz.

A legjobb drogériás választás:

rúzs, MACximal Sleek Satin Lipstick Mini
MACximal Sleek Satin Lipstick Mini
Ár: 4 690Ft
Fotó: Notino

Színezett ajakbalzsam plusz pigmenttel

Ez egy igazi mindenes, ha nem akarsz állandóan a mosdóba járkálni újrakenegetni, de közben egy sima fényes ajakápolónál valami izgibbre vágysz. Picit több szín, ápolás, de tényleg könnyű felfrissíteni, akár evés közben is. Egy természetes, kevésbé feltűnő végeredményt ad majd, de ha neked ez a preferenciád, ne keresgélj tovább.

A legjobb drogériás választás:

rúzs, Iconic Lips berry színezett peptides ajakápoló
Iconic Lips berry színezett peptides ajakápoló
Ár: 3 799 Ft
Fotó: DM

Klasszikus, de hosszan tartó kiadásban: a kedvenc rúzsod + ajakprimer

Ezt sokan hanyagolják, pedig nagy kár! Az ajakprimer olyan, mint a bázisfesték az arcodon – lefekteti az alapokat, és a rúzsod sokkal szebben fog mutatni. Nem csúszik szét, nem gyűlik, csomósodik össze, nem mosódik el. Szóval, ha az estéd tartós sminket kíván, akkor ez egy plusz lépés, amit megéri beiktatni.

A legjobb drogériás választás:

rúzs, NYX Professional Makeup Lip Primer
NYX Professional Makeup Lip Primer
Ár: 3 160 Ft
Fotó: Notino

Tinta állagú ajakszínező 

A végére hagytuk a legjobbat. Ezzel a formulával egyszerűen nem tudsz mellé fogni! Nem egy klasszikus rúzs, inkább egy apró titkos fegyver, ami „beleivódik” az ajkaidba, de nem ad plusz textúrát sem. Szuper tartós, de elmehetsz az erősebb pirosak és a természetes nude-ok irányába is. Ha csókra készülsz az este végén, ez azt is garantálja, hogy sehol se maradjon ott a nyoma (az ajkaidon kívül), és még pirosítónak is használhatod!

A legjobb drogériás választás:

rúzs, Benetint Cheek & Lip Stain – Folyékony Tonizáló Az Arcra És A Szájra
Benefit Cosmetics: Benetint Cheek & Lip Stain 
Ár: 9 360 Ft 
Fotó: Douglas

Néhány Bors tipp, hogy a rúzsod tényleg túlélje a vacsizós randit: 

  1. Az ajkaidat ne hagyd kiszáradni! Ha egész estés kiképzése lesz, duplán hidratálj: balzsamok, ajakradír, ajakmaszk – bármi jöhet, ami neked beválik. 
  2. Tudjuk, hogy a zsíros ételek mennyei finomságok, de tényleg elbánnak az ajkaid színével. Itt kell a kompromisszum vagy a sminkfrissítés. 
  3. A rétegezés nem csak a ruháknál divat: primer + rúzs + balzsam – így marad tartós, ápolt és hidratált is. 
  4. Ha bizonytalan vagy az árnyalatban, válassz középtónusokat, amik kicsit elnézőbbek az étel-ital után, és nem szúrja ki azonnal a partner szemét a kopás. 

Válassz okosan, és élvezd ki a pillanatot!

Készítsd el otthon a saját ajakbalzsamodat:

További sminktippekért olvass tovább:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu