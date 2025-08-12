Tesztelve: ezek a rúzsok nem hagynak cserben – még egy háromfogásos vacsi után sem

Na jó, valljuk be; a legtöbbünkkel előfordult már, hogy kopott, elcsúszkált vagy retró sminket idéző kontúrok maradtak csak az ajkainkon, mire odaértünk a fürdőszobai tükörhöz. De nem kell feladni a próbálkozást, mert vannak rúzsok, amik tényleg nemcsak díszítenek, hanem a helyükön is maradnak. Akkor is, amikor már rég nem figyelsz, hogy elég nagyra nyisd a szádat egy-egy falathoz.

5 ultratartós rúzs, amit bármilyen eseményre bevethetsz. Fotó: jordisalas.net

A legtartósabb alternatíva: folyékony rúzs, ami mattra szárad

A folyékony rúzs az, ami szinte odaragad az ajkaidhoz. Pár másodperc alatt mattra szárad, és onnantól fogva tök jól bírja a harcot az evéssel, ivással. Persze, ha nagyon kiszárít, akkor sajnos nem lesz jó barátod. Szóval, ha ezt használod legszívesebben, ügyelj rá, hogy a hidratálás ez esetben alap legyen. Viszont a dús ajkak garantáltak!

A legjobb drogériás választás:

Maybelline Super Stay Matte Ink ajakrúzs

Ár: 3 999 Ft

Fotó: Rossmann

Krémes, de fixálható rúzs

Ezt azoknak ajánljuk, akik szeretnek kicsit természetesebb, fényesebb hatást elérni, és nem egyenesen a 80-as (és 2010-es) évek matt divatját követni. Ez a fajta rúzs krémes, de ha egy kis papírzsepibe belecsókolod a felesleget indulás előtt, és finoman megpúderezed (lehetőleg színtelen púderrel), akkor elképesztően tartós lesz.

A legjobb drogériás választás:

MACximal Sleek Satin Lipstick Mini

Ár: 4 690Ft

Fotó: Notino

Színezett ajakbalzsam plusz pigmenttel

Ez egy igazi mindenes, ha nem akarsz állandóan a mosdóba járkálni újrakenegetni, de közben egy sima fényes ajakápolónál valami izgibbre vágysz. Picit több szín, ápolás, de tényleg könnyű felfrissíteni, akár evés közben is. Egy természetes, kevésbé feltűnő végeredményt ad majd, de ha neked ez a preferenciád, ne keresgélj tovább.

A legjobb drogériás választás:

Iconic Lips berry színezett peptides ajakápoló

Ár: 3 799 Ft

Fotó: DM

Klasszikus, de hosszan tartó kiadásban: a kedvenc rúzsod + ajakprimer

Ezt sokan hanyagolják, pedig nagy kár! Az ajakprimer olyan, mint a bázisfesték az arcodon – lefekteti az alapokat, és a rúzsod sokkal szebben fog mutatni. Nem csúszik szét, nem gyűlik, csomósodik össze, nem mosódik el. Szóval, ha az estéd tartós sminket kíván, akkor ez egy plusz lépés, amit megéri beiktatni.