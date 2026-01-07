5 olcsó drogériás termék, amikkel pénzt és időt spórolhatsz magadnak 

A mindennapokban gyakran keresünk egyszerű, gyors megoldásokat, amelyek megkönnyítik a szépségápolási rutinunkat. Ezek az olcsó drogériás termékek megérik az árukat – mutatjuk, miért érdemes őket kipróbálni!

Ezek az olcsó drogériás termékek megkönnyítik a mindennapjaidat és a pénztárcádat is.

Fotó: triocean / Shutterstock

5 olcsó drogériás termék, amivel rengeteg időt és pénzt spórolhatsz

1. Fényvédő spray smink fölé – Az új kedvenced ráncok ellen

A fényvédelem alap, ezt mindenki tudja. De azt már kevesebben, hogy a reggel felvitt krémet napközben újra fel kellene frissíteni. Ez viszont sokunknak macerás, – főleg, ha smink is van rajtunk.

Erre nyújt tökéletes megoldást egy fényvédő spray, amit akár a smink fölé is fújhatsz. Nem helyettesíti a nappali krémet, de megújítja a védelmet, hidratál, nem hagy zsíros réteget, nem maszatol, és teljesen láthatatlan marad a bőrön. Ha a napközbeni frissítés eddig gyakran kimaradt, próbáld ki, mert elég fontos lenne.

Fényvédős sminkfixáló spray Protect & Set, FF50 magas fényvédelemmel, 50 ml

1 699 Ft

Fotó: dm.hu

2. Három az egyben termékek – Praktikus, helytakarékos

Azoknak, akik szeretik a gyors, egyszerű sminket; ez egy jolly joker! Egyetlen termék, amivel az arcodat pirosíthatod és kontúrozhatod, az ajkaidat kiemelheted és hidratálhatod, de még a szemhéjadat is színezheted vele.

Ez különösen utazáskor vagy rohanós napokon előnyös, mert kevesebb dolgot kell magaddal vinni, mégis könnyedén elérhetsz vele egy üde, egészséges hatást.

Rimmel Kind & Free multifunkcionális smink a szemre, az ajkakra és az arcra

3 040 Ft

Fotó: Notino.hu

3. Utazó parfümszóró – Az illatod kitarthat egész nap

A parfümöd a forró nyári napokon, szinte biztos, hogy nem marad tartós. Egy apró parfümszóróval viszont bárhova magaddal viheted a kedvenc illatodat – biztonságosan. Nem csak a nyaralásokon vetheted be!

Egyszerűen átöntöd a nagyobb üvegből, és már használhatod is. Így bármikor gyorsan felfrissítheted magad.

Utazó méretű üres szórófejes parfümtartó

3 590 Ft

Fotó: douglas.hu

4. Száraz sampon – Gyors volumen víz nélkül

Az egyik legpraktikusabb termék, amikor kevés az idő, vagy nincs lehetőség hajmosásra. A száraz sampon felszívja a felesleges zsírt a hajtöveknél, így a frizura tisztábbnak és frissebbnek tűnik.

Kifejezetten nyáron, vagy olyan napokon, amikor rohanásban vagy, életmentő lehet. De nem csak arra, hogy tisztábbnak tűnjön a hajad. Egy jó száraz sampon képes hihetetlen volument, és életet lehelni a frizurádba.