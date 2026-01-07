Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

5 olcsó drogériás termék, amikkel pénzt és időt spórolhatsz magadnak 

szépségápolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 15:15
drogériaolcsóhajápolássminktrükkparfüm
Nem is gondolnád, milyen hasznosak, amíg ki nem próbáltad őket! Fogadunk, hogy ezek az olcsó drogériás termékek mostantól állandó helyet bérelnek majd a táskádban.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A mindennapokban gyakran keresünk egyszerű, gyors megoldásokat, amelyek megkönnyítik a szépségápolási rutinunkat. Ezek az olcsó drogériás termékek megérik az árukat  – mutatjuk, miért érdemes őket kipróbálni!

olcsó drogériás termékek, spray, arc, fúj, fényvédő
Ezek az olcsó drogériás termékek megkönnyítik a mindennapjaidat és a pénztárcádat is.
Fotó: triocean / Shutterstock 
  • A fényvédő sprayt a sminkre is fújhatod.
  • A 3 az 1-ben termékek praktikus és helytakarékosak.
  • Egy utazó parfümszóróval egész nap kitarthat az illatod.
  • A száraz samponnal bármikor felfrissítheted a frizurádat.
  • Egy gyengéd arclemosó kendővel bárhol eltávolídhatod a festéket arcodról, hogy új sminket készíthess magadnak.

5 olcsó drogériás termék, amivel rengeteg időt és pénzt spórolhatsz 

1. Fényvédő spray smink fölé – Az új kedvenced ráncok ellen 

A fényvédelem alap, ezt mindenki tudja. De azt már kevesebben, hogy a reggel felvitt krémet napközben újra fel kellene frissíteni. Ez viszont sokunknak macerás, – főleg, ha smink is van rajtunk. 

Erre nyújt tökéletes megoldást egy fényvédő spray, amit akár a smink fölé is fújhatsz. Nem helyettesíti a nappali krémet, de megújítja a védelmet, hidratál, nem hagy zsíros réteget, nem maszatol, és teljesen láthatatlan marad a bőrön. Ha a napközbeni frissítés eddig gyakran kimaradt, próbáld ki, mert elég fontos lenne.

A fényvédős sminkfixáló egy olcsó dorgésriás temrék.
Fényvédős sminkfixáló spray Protect & Set, FF50 magas fényvédelemmel, 50 ml 
1 699 Ft
Fotó: dm.hu

2. Három az egyben termékek – Praktikus, helytakarékos 

Azoknak, akik szeretik a gyors, egyszerű sminket; ez egy jolly joker! Egyetlen termék, amivel az arcodat pirosíthatod és kontúrozhatod, az ajkaidat kiemelheted és hidratálhatod, de még a szemhéjadat is színezheted vele. 
Ez különösen utazáskor vagy rohanós napokon előnyös, mert kevesebb dolgot kell magaddal vinni, mégis könnyedén elérhetsz vele egy üde, egészséges hatást.

Három az egyben olcsó drogériás termék.
Rimmel Kind & Free multifunkcionális smink a szemre, az ajkakra és az arcra
3 040 Ft
Fotó: Notino.hu  

3. Utazó parfümszóró – Az illatod kitarthat egész nap 

A parfümöd a forró nyári napokon, szinte biztos, hogy nem marad tartós. Egy apró parfümszóróval viszont bárhova magaddal viheted a kedvenc illatodat – biztonságosan. Nem csak a nyaralásokon vetheted be!
Egyszerűen átöntöd a nagyobb üvegből, és már használhatod is. Így bármikor gyorsan felfrissítheted magad.

A prfümszűrő praktikus és olcsó drogériás termék.
Utazó méretű üres szórófejes parfümtartó 
3 590 Ft
Fotó: douglas.hu

4. Száraz sampon – Gyors volumen víz nélkül 

Az egyik legpraktikusabb termék, amikor kevés az idő, vagy nincs lehetőség hajmosásra. A száraz sampon felszívja a felesleges zsírt a hajtöveknél, így a frizura tisztábbnak és frissebbnek tűnik.  
Kifejezetten nyáron, vagy olyan napokon, amikor rohanásban vagy, életmentő lehet. De nem csak arra, hogy tisztábbnak tűnjön a hajad. Egy jó száraz sampon képes hihetetlen volument, és életet lehelni a frizurádba. 

Utazó kiszerelésben bárhova magaddal tudod vinni, mert nem foglal sok helyet.  Így mindegy milyen hosszú lesz a napod: a hajadat bárhol, bármikor, bármilyen találka előtt úgy felfrissítheted, mintha otthonról indultál volna 20 perccel azelőtt.

A száraz sampon egy lcsó drogériás termék.
Golden green száraz sampon
1 650 Ft
Fotó: szepseglabor.hu

5. Kendős sminklemosó – Ha napközben szorulsz sminkfrissítésre

Minden nő táskájában ott a helye egy sminklemosó kendőnek. Ha munka után rögtön pénteki programodra indulsz, a kendővel gyengéden és gyorsan távolídhatod el az festéket arcodról, és már készítheted is az esti sminket!

Az arctisztító kendő egy olcsó drogériás termék.
Hidratáló arctisztító kendő
412 Ft
Fotó: helia-d.hu

Ezek az drogériás termékek nemcsak olcsók, de hiánypótló megoldások is. Mindegyik hozzájárul ahhoz, hogy könnyebb, gyorsabb és élvezetesebb legyen a napi rutinunk. 
Próbáld ki őket! Fogadunk, hogy hamar a kedvenceiddé válnak!

Mennyit és milyen gyakran kell naptejet használni egy nap?

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu