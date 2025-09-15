Így leszel minden reggel gyönyörű – Gyors és egyszerű smink ötletek, ha mindig késésben vagy

Mindenki szeretne jól kinézni még egy sima hétköznap is, de a reggeli rohanásban talán nem az a legfontosabb, hogy mennyire szabályosan húzzuk ki a szemünket, vagy tökéletesen áll-e a frizuránk. Sokak számára a reggeli készülődés maga a luxus, a tökéletes én idő! Pedig a tükör előtt eltöltött percek segítenek a töltekezésben, és közben azt is átgondolhatjuk, mi vár majd ránk a nap során. Ebben a cikkben a Fanny magazin elhozott néhány gyors és egyszerű smink ötletet, ami a rohanós őszi reggeleken remekül jönnek majd.
A gyerekek útnak indítása mellett már nem sok időd jut saját magadra? Netán elaludtál? A gyors zuhanyozáshoz használj bőrtápláló összetevővel (például olajokkal, shea vagy kakaóvajjal) gazdagított tusfürdőt. Utána töröld át micellás vízzel átitatott vattapamaccsal az arcod, majd ütögető mozdulatokkal dolgozz némi korrektort a bőrödbe a szemed alatt. Színezett nappali krém vagy alapozó felvitelével a fáradtságot frissességre cserélheted. Elég egy egyszerű sminket készíteni, azaz a szempillaspirált, az arcpirosítót, majd a kedvenc szájfényedet használni. Végül permetezz magadra egy üde, citrusos parfümöt.
Fanny-tanács: A hajmosást estére halaszthatod, ha reggel a hajszínednek megfelelő száraz sampont fújsz a hajtőre. Alaposan keféld át a tincseidet, majd rögzítsd lakkal, vagy fogd össze egy kendővel, díszes csattal.
Zuhanyozás után ne hagyd ki a testápoló, illetve a nappali arckrém használatát sem. Utóbbi bemasszírozását követően várj egy-két percet, utána jöhet a korrektor és az alapozó. A szemhéjadra hétköznap nem kell nagy műgonddal, például füstös festést készítened, elég egy bézs vagy szürke szemhéjpúder, majd a tussal vagy szemceruzával meghúzott keret. Ez az egyszerű smink tökéletes lehet a mindennapokra. A szemöldök igazítását, a spirálozást, a pirosítást és az ajakfestést követően rakd rendbe a frizurádat. Ha rövid a hajad, borzold fel, és rögzítsd kevés lakkal, illetve zselével. Hosszú fürtjeidet fogd össze, például egy egyszerű kontyba.
Fanny-tanács: Időt spórolhatsz, ha este fonásokat készítesz, vagy elhelyezel pár szivacsos csavarót a hajadba. Reggel bontsd ki, az ujjaiddal lazítsd meg, majd rögzítsd.
Ennyi magadra fordított időt igazán megérdemelsz egy hétvégi napon! Zuhanyozás közben dörzsöld át a bőrödet egy finom testradírral vagy luffaszivaccsal, ez segít majd felpörgetni a vérkeringésed. Miután végeztél, kend be olajokkal dúsított testvajjal a tested, különös tekintettel a könyök, a térd és a sarok kiszáradásra hajlamos bőrre. Amennyiben hajat is mostál, ne maradjon el a balzsam használata, de alkalmazhatsz nedves vagy száraz hajra fújható, kiöblítést nem igénylő ápolópermetet is. Az alapos szárítás után talán még egy gyors hajvasalás vagy -göndörítés is belefér! Sminkedet ahhoz igazítsd, milyen teendők várnak még rád a nap folyamán. Ha csak otthon teszel-veszel, akkor az arcfestés helyett mindenképpen megérdemelsz egy 15-20 perces tápláló arcpakolást.
Fanny-tanács: Amennyiben valamilyen programra vagy hivatalos, és ezért kisminkelted magát, vigyél fel rá fixálópúdert vagy -spray-t, így a továbbiakban nem lesz gondod vele.
Színezett BB krém SPF15 Balea/dm.hu, 1199 Ft
Matt színezett hidratáló arckrém Mossa, 6490 Ft
Krémtusfürdő kakaóvajjal Baba, 955 Ft
Mélyen hidratáló krémtusfürdő Dove, 1745 Ft
Színezett ajakápoló olaj Catrice, 1699 Ft
Rózsás ajakápoló Vaseline, 1099 Ft
Ha kíváncsi vagy hogy hozhatod ki magadból a legtöbbet 5 perc alatt, ezt a videót feltétlenül nézd meg:
