Így leszel minden reggel gyönyörű – Gyors és egyszerű smink ötletek, ha mindig késésben vagy

Mindenki szeretne jól kinézni még egy sima hétköznap is, de a reggeli rohanásban talán nem az a legfontosabb, hogy mennyire szabályosan húzzuk ki a szemünket, vagy tökéletesen áll-e a frizuránk. Sokak számára a reggeli készülődés maga a luxus, a tökéletes én idő! Pedig a tükör előtt eltöltött percek segítenek a töltekezésben, és közben azt is átgondolhatjuk, mi vár majd ránk a nap során. Ebben a cikkben a Fanny magazin elhozott néhány gyors és egyszerű smink ötletet, ami a rohanós őszi reggeleken remekül jönnek majd.

Egyszerű smink percek alatt – lenyűgöző hatás kevés eszközzel

Fotó: Lifestyle and Wedding ph / Shutterstock

Egyszerű smink ötletek, amik jól jönnek, ha késésben vagy

Turbófokozaton: 15 perc

A gyerekek útnak indítása mellett már nem sok időd jut saját magadra? Netán elaludtál? A gyors zuhanyozáshoz használj bőrtápláló összetevővel (például olajokkal, shea vagy kakaóvajjal) gazdagított tusfürdőt. Utána töröld át micellás vízzel átitatott vattapamaccsal az arcod, majd ütögető mozdulatokkal dolgozz némi korrektort a bőrödbe a szemed alatt. Színezett nappali krém vagy alapozó felvitelével a fáradtságot frissességre cserélheted. Elég egy egyszerű sminket készíteni, azaz a szempillaspirált, az arcpirosítót, majd a kedvenc szájfényedet használni. Végül permetezz magadra egy üde, citrusos parfümöt.

Fanny-tanács: A hajmosást estére halaszthatod, ha reggel a hajszínednek megfelelő száraz sampont fújsz a hajtőre. Alaposan keféld át a tincseidet, majd rögzítsd lakkal, vagy fogd össze egy kendővel, díszes csattal.

Normál üzemmódban: 25 perc

Zuhanyozás után ne hagyd ki a testápoló, illetve a nappali arckrém használatát sem. Utóbbi bemasszírozását követően várj egy-két percet, utána jöhet a korrektor és az alapozó. A szemhéjadra hétköznap nem kell nagy műgonddal, például füstös festést készítened, elég egy bézs vagy szürke szemhéjpúder, majd a tussal vagy szemceruzával meghúzott keret. Ez az egyszerű smink tökéletes lehet a mindennapokra. A szemöldök igazítását, a spirálozást, a pirosítást és az ajakfestést követően rakd rendbe a frizurádat. Ha rövid a hajad, borzold fel, és rögzítsd kevés lakkal, illetve zselével. Hosszú fürtjeidet fogd össze, például egy egyszerű kontyba.