Így leszel minden reggel gyönyörű – Gyors és egyszerű smink ötletek, ha mindig késésben vagy

2025. szeptember 15.
Ha okosan osztod be a készülődéssel töltött időt, akkor csupán pár perc alatt is ki tudod hozni a külsődből a maximumot. Az alábbiakban mutatunk pár gyors és egyszerű smink tippet lépésről-lépésre, melyeket rohanós reggeleken is bevethetsz.
Mindenki szeretne jól kinézni még egy sima hétköznap is, de a reggeli rohanásban talán nem az a legfontosabb, hogy mennyire szabályosan húzzuk ki a szemünket, vagy tökéletesen áll-e a frizuránk. Sokak számára a reggeli készülődés maga a luxus, a tökéletes én idő! Pedig a tükör előtt eltöltött percek segítenek a töltekezésben, és közben azt is átgondolhatjuk, mi vár majd ránk a nap során. Ebben a cikkben a Fanny magazin elhozott néhány gyors és egyszerű smink ötletet, ami a rohanós őszi reggeleken remekül jönnek majd.

Egyszerű smink, fiatal nő piros rúzzsal sminkeli az ajkait.
Egyszerű smink percek alatt – lenyűgöző hatás kevés eszközzel
Fotó: Lifestyle and Wedding ph /  Shutterstock 

Egyszerű smink ötletek, amik jól jönnek, ha késésben vagy

  • Turbófokozaton: 15 perc

A gyerekek útnak indítása mellett már nem sok időd jut saját magadra? Netán elaludtál? A gyors zuhanyozáshoz használj bőrtápláló összetevővel (például olajokkal, shea vagy kakaóvajjal) gazdagított tusfürdőt. Utána töröld át micellás vízzel átitatott vattapamaccsal az arcod, majd ütögető mozdulatokkal dolgozz némi korrektort a bőrödbe a szemed alatt. Színezett nappali krém vagy alapozó felvitelével a fáradtságot frissességre cserélheted. Elég egy egyszerű sminket készíteni, azaz a szempillaspirált, az arcpirosítót, majd a kedvenc szájfényedet használni. Végül permetezz magadra egy üde, citrusos parfümöt.

Fanny-tanács: A hajmosást estére halaszthatod, ha reggel a hajszínednek megfelelő száraz sampont fújsz a hajtőre. Alaposan keféld át a tincseidet, majd rögzítsd lakkal, vagy fogd össze egy kendővel, díszes csattal.

  • Normál üzemmódban: 25 perc

Zuhanyozás után ne hagyd ki a testápoló, illetve a nappali arckrém használatát sem. Utóbbi bemasszírozását követően várj egy-két percet, utána jöhet a korrektor és az alapozó. A szemhéjadra hétköznap nem kell nagy műgonddal, például füstös festést készítened, elég egy bézs vagy szürke szemhéjpúder, majd a tussal vagy szemceruzával meghúzott keret. Ez az egyszerű smink tökéletes lehet a mindennapokra. A szemöldök igazítását, a spirálozást, a pirosítást és az ajakfestést követően rakd rendbe a frizurádat. Ha rövid a hajad, borzold fel, és rögzítsd kevés lakkal, illetve zselével. Hosszú fürtjeidet fogd össze, például egy egyszerű kontyba.

Fanny-tanács: Időt spórolhatsz, ha este fonásokat készítesz, vagy elhelyezel pár szivacsos csavarót a hajadba. Reggel bontsd ki, az ujjaiddal lazítsd meg, majd rögzítsd.

Egyszerű smink, gyönyörű fiatal nő sminket készít a fürdőszobai tükör előtt.
Egy kis szempillaspirál és pirosító csodákra képes – egy egyszerű smink ragyogó tekintet varázsol azonnal
Fotó: MilanMarkovic78 /  Shutterstock 
  • Extrákkal: 45 perc

Ennyi magadra fordított időt igazán megérdemelsz egy hétvégi napon! Zuhanyozás közben dörzsöld át a bőrödet egy finom testradírral vagy luffaszivaccsal, ez segít majd felpörgetni a vérkeringésed. Miután végeztél, kend be olajokkal dúsított testvajjal a tested, különös tekintettel a könyök, a térd és a sarok kiszáradásra hajlamos bőrre. Amennyiben hajat is mostál, ne maradjon el a balzsam használata, de alkalmazhatsz nedves vagy száraz hajra fújható, kiöblítést nem igénylő ápolópermetet is. Az alapos szárítás után talán még egy gyors hajvasalás vagy -göndörítés is belefér! Sminkedet ahhoz igazítsd, milyen teendők várnak még rád a nap folyamán. Ha csak otthon teszel-veszel, akkor az arcfestés helyett mindenképpen megérdemelsz egy 15-20 perces tápláló arcpakolást.

Fanny-tanács: Amennyiben valamilyen programra vagy hivatalos, és ezért kisminkelted magát, vigyél fel rá fixálópúdert vagy -spray-t, így a továbbiakban nem lesz gondod vele.

  • Termékek:

Színezett BB krém SPF15 Balea/dm.hu, 1199 Ft

Egyszerű sminkhez: Színezett BB krém SPF15, Balea, Ára: 1.199 Ft
Színezett BB krém SPF15, Balea/dm.hu, Ára: 1.199 Ft
Forrás: dm.hu

Matt színezett hidratáló arckrém Mossa, 6490 Ft

Egyszerű sminkhez: Matt színezett hidratáló arckrém, Mossa
Matt színezett hidratáló arckrém, Mossa, Ára: 6.490 Ft

Krémtusfürdő kakaóvajjal Baba, 955 Ft

Egyszerű sminkhez: Krémtusfürdő kakaóvajjal, Baba
Krémtusfürdő kakaóvajjal, Baba, Ára: 955 Ft

Mélyen hidratáló krémtusfürdő Dove, 1745 Ft

Egyszerű sminkhez: Mélyen hidratáló krémtusfürdő, Dove
Mélyen hidratáló krémtusfürdő, Dove, Ára: 1745 Ft

Színezett ajakápoló olaj Catrice, 1699 Ft

Egyszerű sminkhez: Színezett ajakápoló olaj, Catrice
Színezett ajakápoló olaj, Catrice, Ára: 1.699 Ft

Rózsás ajakápoló Vaseline, 1099 Ft

Egyszerű sminkhez: Rózsás ajakápoló, Vaseline
Rózsás ajakápoló, Vaseline, Ára: 1.099 Ft

Ha kíváncsi vagy hogy hozhatod ki magadból a legtöbbet 5 perc alatt, ezt a videót feltétlenül nézd meg:

