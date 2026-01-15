Be mered vállalni? 2026-os frizurák, amik 50 felett állnak a legjobban

Mivel 2026-ban a simább, egészségesebb és a fényesebb haj lesz a divat, az 50 felettiek rengeteg nőies frizura közül válogathatnak, amelyek fiatalító hatással bírnak. Ints búcsút végre a túlságosan beállított, merev hajkoronának, és üdvözöld az év kedvenc stílusát!
Ahogyan a divatban, úgy a 2026-os hajtrendek terén is visszatérünk a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb kedvenceihez, a kontyokhoz, a dúsan beszárított frizurákhoz és a gazdag barna árnyalatokhoz. Ha 50 felett is szeretnél frissességet és magabiztosságot árasztani magadból, illetve fiatalabbnak tűnni a korodnál, kérj a fodrászodtól az alábbiak közül egy újra divatos, sikkes frizurát! Lássuk, te melyik mellett tennéd le a voksodat!
Az idei évben hatalmas népszerűségnek fognak örvendeni az oldalfrufruk, amelyek rövid és hosszú hajjal is nagyon mutatósak és feldobják a frizurát. Ez a fazon ideális azok számára, akik félnek a rövidebb frufrutól, illetve akik értékelik a változatosságot és a könnyedséget.
Ahogy szokták mondani, minden jó egyszer véget ér, így történt ez a klasszikus francia bobbal is, helyét azonban átvette a lépcsőzetes bob frizura, ami sokkal vagányabb, mint az elődje. Az élesebb váltásoknak köszönhetően ugyanis ez a frizura felturbózza a megjelenésed, és 50 felett is elképesztően áll.
A kontyokat egészen eddig inkább a merevség jellemezte, viszont ez most megváltozik, ugyanis a hátrafésült hajat leváltják a kósza tincsek, amelyek miatt sokkal lazábbnak fog tűnni a megjelenésed. A frizura persze megtartja elegáns mivoltát, ezért bármilyen stílussal kombinálhatod majd.
Idén a legtrendibb hajszínt a gazdag, ragyogó barna tónusok viszik, amelyek nemcsak a téli hónapokban pezsdítik fel a megjelenésedet. Tedd le a voksodat egy mokka árnyalat mellett, vagy válassz hasonlót, ami nem túl jeges, de nem is túl meleg.
Amennyiben a barna haj távol áll tőled, gondold végig a búza árnyalatú hajat, ami frissességet és könnyedséget lop a megjelenésedbe. Kérj a fodrászodtól napcsókolta hatású frizurát a természetesség érdekében, amitől évekkel fiatalabbnak tűnsz majd.
