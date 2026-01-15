Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
50 feletti nő nézi a tükörben a frizuráját.

Be mered vállalni? 2026-os frizurák, amik 50 felett állnak a legjobban

haj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 13:15
trendfrizura50 felett
Szeretnél fiatalabbnak tűnni a korodnál, és bevállalnál akár egy kicsit extrább frizurát is? Akkor ne menj sehova, mert elhoztuk 2026 legnagyobb trendjeit, amikkel 50 felett is tarolni fogsz!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Mivel 2026-ban a simább, egészségesebb és a fényesebb haj lesz a divat, az 50 felettiek rengeteg nőies frizura közül válogathatnak, amelyek fiatalító hatással bírnak. Ints búcsút végre a túlságosan beállított, merev hajkoronának, és üdvözöld az év kedvenc stílusát!

50 feletti nő csinálja a tükörben a haját.
Ha bevállalod, 50 felett is ragyogni fogsz! 
Fotó: Shutterstock
  • Az oldalfrufrut bármilyen hosszúságú hajjal kipróbálhatod.
  • Ha merészebb vagy, vállalj be egy lépcsőzetes bob frizurát.
  • Ha egy egyszerűbb frizurára vágysz, amihez nincs szükséged nagy változtatásra, akkor próbálj ki egy kontyot.
  • Idén a gazdag barna árnyalatok és az aranyszőke tónusok viszik majd a prímet.

Semmiképp se hagyd ki 50 felett ezeket a 2026-os frizuratrendeket

Ahogyan a divatban, úgy a 2026-os hajtrendek terén is visszatérünk a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb kedvenceihez, a kontyokhoz, a dúsan beszárított frizurákhoz és a gazdag barna árnyalatokhoz. Ha 50 felett is szeretnél frissességet és magabiztosságot árasztani magadból, illetve fiatalabbnak tűnni a korodnál, kérj a fodrászodtól az alábbiak közül egy újra divatos, sikkes frizurát! Lássuk, te melyik mellett tennéd le a voksodat!

Az oldalfrufru csodákra képes

Az idei évben hatalmas népszerűségnek fognak örvendeni az oldalfrufruk, amelyek rövid és hosszú hajjal is nagyon mutatósak és feldobják a frizurát. Ez a fazon ideális azok számára, akik félnek a rövidebb frufrutól, illetve akik értékelik a változatosságot és a könnyedséget.

A bob frizura az új kedvenc

Ahogy szokták mondani, minden jó egyszer véget ér, így történt ez a klasszikus francia bobbal is, helyét azonban átvette a lépcsőzetes bob frizura, ami sokkal vagányabb, mint az elődje. Az élesebb váltásoknak köszönhetően ugyanis ez a frizura felturbózza a megjelenésed, és 50 felett is elképesztően áll.

A konty az új legjobb barátod

A kontyokat egészen eddig inkább a merevség jellemezte, viszont ez most megváltozik, ugyanis a hátrafésült hajat leváltják a kósza tincsek, amelyek miatt sokkal lazábbnak fog tűnni a megjelenésed. A frizura persze megtartja elegáns mivoltát, ezért bármilyen stílussal kombinálhatod majd.

Válassz gazdag, barna árnyalatot

Idén a legtrendibb hajszínt a gazdag, ragyogó barna tónusok viszik, amelyek nemcsak a téli hónapokban pezsdítik fel a megjelenésedet. Tedd le a voksodat egy mokka árnyalat mellett, vagy válassz hasonlót, ami nem túl jeges, de nem is túl meleg.

Tedd le a voksodat egy lágy, aranyszőke árnyalat mellett

Amennyiben a barna haj távol áll tőled, gondold végig a búza árnyalatú hajat, ami frissességet és könnyedséget lop a megjelenésedbe. Kérj a fodrászodtól napcsókolta hatású frizurát a természetesség érdekében, amitől évekkel fiatalabbnak tűnsz majd.

Az alábbi videóból megtudhatod, miért tűnik laposnak a vékonyszálú haj:  

Ezek az 50 feletti témájú cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
