Be mered vállalni? 2026-os frizurák, amik 50 felett állnak a legjobban

Mivel 2026-ban a simább, egészségesebb és a fényesebb haj lesz a divat, az 50 felettiek rengeteg nőies frizura közül válogathatnak, amelyek fiatalító hatással bírnak. Ints búcsút végre a túlságosan beállított, merev hajkoronának, és üdvözöld az év kedvenc stílusát!

Ha bevállalod, 50 felett is ragyogni fogsz!

Fotó: Shutterstock

Az oldalfrufrut bármilyen hosszúságú hajjal kipróbálhatod.

Ha merészebb vagy, vállalj be egy lépcsőzetes bob frizurát.

Ha egy egyszerűbb frizurára vágysz, amihez nincs szükséged nagy változtatásra, akkor próbálj ki egy kontyot.

Idén a gazdag barna árnyalatok és az aranyszőke tónusok viszik majd a prímet.

Semmiképp se hagyd ki 50 felett ezeket a 2026-os frizuratrendeket

Ahogyan a divatban, úgy a 2026-os hajtrendek terén is visszatérünk a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb kedvenceihez, a kontyokhoz, a dúsan beszárított frizurákhoz és a gazdag barna árnyalatokhoz. Ha 50 felett is szeretnél frissességet és magabiztosságot árasztani magadból, illetve fiatalabbnak tűnni a korodnál, kérj a fodrászodtól az alábbiak közül egy újra divatos, sikkes frizurát! Lássuk, te melyik mellett tennéd le a voksodat!

Az oldalfrufru csodákra képes

Az idei évben hatalmas népszerűségnek fognak örvendeni az oldalfrufruk, amelyek rövid és hosszú hajjal is nagyon mutatósak és feldobják a frizurát. Ez a fazon ideális azok számára, akik félnek a rövidebb frufrutól, illetve akik értékelik a változatosságot és a könnyedséget.

A bob frizura az új kedvenc

Ahogy szokták mondani, minden jó egyszer véget ér, így történt ez a klasszikus francia bobbal is, helyét azonban átvette a lépcsőzetes bob frizura, ami sokkal vagányabb, mint az elődje. Az élesebb váltásoknak köszönhetően ugyanis ez a frizura felturbózza a megjelenésed, és 50 felett is elképesztően áll.

A konty az új legjobb barátod

A kontyokat egészen eddig inkább a merevség jellemezte, viszont ez most megváltozik, ugyanis a hátrafésült hajat leváltják a kósza tincsek, amelyek miatt sokkal lazábbnak fog tűnni a megjelenésed. A frizura persze megtartja elegáns mivoltát, ezért bármilyen stílussal kombinálhatod majd.