Így mondd el a fodrásznak, milyen hajat szeretnél, hogy ne legyen csalódás a végeredmény

A jó frizura érdekében kiemelten fontos, hogy jól tudjunk kommunikálni a fodrászunkkal.

Bizonyos lépések mentén tökéletesen leírhatjuk, mit szeretnénk valójában.

A klasszikus mondatok helyett konkrét dolgokat érdemes megfogalmazni.

Érdemes a fodrász véleményét is kikérni és megfogadni a tanácsait.

Sokan egészen egyszerűen elvárják a fodrászoktól, hogy jó frizurát készítsenek, azt gondolva, hogy szakemberként az ő dolguk csodát művelni. Ennél azonban nem is létezik nagyobb tévhit. Mindenki szeretne olyan végeredményt látni a tükörben, ami a lehető legjobban tükrözi a személyiségét és a stílusát. Ez azonban többnyire akkor valósulhat meg, ha mi is teszünk érte, és kialakul a megfelelő a kommunikáció a fodrásszal.

A jó kommunikáció a fodrásszal akár egy életre nézve jövedelmező lehet.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Ezért fontos a jó kommunikáció a fodrásszal

Mindennapi életünk során a legfontosabb eszközünk a kommunikáció, hiszen lépten-nyomon emberek vesznek körül, akikkel különböző okokból különféle diskurzusokat folytatunk. Ahhoz, hogy képesek legyünk megérteni egymást, nem árt a tiszta és egyenes beszéd. Például a fodrásznál, akinek szó szerint a kezébe adjuk a megjelenésünket. Annak érdekében, hogy elégedettek legyünk és boldogan, a vágyott külsővel távozhassunk, tudnunk kell pontosan és világosan fogalmazni. Az sem baj, ha ez a kelleténél több energiát vesz igénybe, idővel ugyanis kialakul a bizalom, és félszavakból is érteni fogjuk egymást.

Hogyan mondjuk el a fodrásznak, milyen hajat szeretnénk?

Legyen konkrét elképzelésünk

Az első és legfontosabb, hogy pontosan tudjuk, mit szeretnénk. Ha csak a fejünkben él egy kép, az nem fog segíteni abban, hogy megkapjuk, amire vágyunk. Keressünk képeket, akár videókat, amelyeket mutassunk meg a fodrászunknak. Azt is megoszthatjuk vele, ha találtunk egy nekünk tetsző, konkrét, nevesített színárnyalatot.

Fogalmazzunk precízen

Egy fodrásznak nem elég, ha csak annyit mondunk, „olyan Jennifer Anistonos hajra vágyok!”. Hiszen ez olyan, mintha azt mondanánk egy építésznek, hogy olyan házat szeretnénk, mint amilyet a hollywoodi filmekben látunk. Ha jót akarunk magunknak, járjunk egy picit utána a témának, határozzunk meg egy stílust, majd térjünk ki minden apró részletre a hosszúságtól kezdve a fazonon át a színig és a beszárításig.

Fejezzük ki magunkat a következőképpen! „Csak egy kicsit szeretnék vágatni a végéből” helyett – „Kb. 5 centit vágjunk a végéből”. „Nem szeretnék túl rövidet” helyett – „Érjen a vállam alá a hajam”. „Csak egy kis fazonigazítást kérnék” helyett – „Ritkítsunk egy kicsit, de hátul maradjon meg a hajam hosszúsága”. „Szeretnék frufrut, de nem túl rövidet” helyett – Érjen a szemöldököm magasságáig a frufrum”. „Természetes hatást szeretnék” helyett – „Olyan fazont szeretnék, amely beszárítás nélkül is jól néz ki”.

Hallgassunk a fodrász tanácsaira

Miután elmondtuk az elképzeléseinket, fontos, hogy nyitottak maradjunk a fodrász véleményére és szakmai tanácsaira. Válaszoljunk az esetleges kérdéseire és hallgassunk rá, ha azt mondja, egy adott fazon kevésbé megvalósítható a mi adottságainkkal. Elképzelhető ugyanis, hogy a kinézett frizura nem illik az arcformánkhoz, vagy nem megfelelő hozzá a hajunk szerkezete.

Az is előfordulhat, hogy bizonytalanok vagyunk. Ilyenkor kérjünk a fodrásztól javaslatokat, és ne csak a készülő frizura, de a későbbiekre vonatkozó hajformázás és hajápolás kapcsán is.

Mindemellett az is fontos, hogy sose sértődjünk meg! A fodrász jó esetben több ezer munkát tudhat a háta mögött, így tökéletesen ismeri a különféle hajtípusokat, hajszerkezeteket és hajminőségeket, fej- és arcformákat, és persze a különböző fodrásztrükköket, ezért ha azt mondja, „ez a frizura nem állna jól neked”, higgyünk neki. Sok frizura éppen attól lesz rossz, hogy az emberek nem hallgatnak a fodrászra, és a hozzájuk nem illő fazont erőszakolják ki.