Időpontod van a fodrászodhoz? Íme a legdögösebb frizura, amelynek egyetlen férfi sem tud ellenállni

A legvonzóbb női frizura, amit neked is ki kellene próbálj! Nincs ugyanis ahhoz fogható érzés, mint amikor távozunk a fodrásztól egy vadonatúj frizurával. Tökéletesen áll, isteni az illata és valahogy az egész megjelenésünk egészen más lesz tőle. Üde, fiatalos és nőies. Ha te is mostanában tervezel időpontot foglalni kedvenc szalonodba, ne habozz lejjebb görgetni, mutatjuk a legvonzóbb női frizurákat, amikért oda-vissza lesznek a pasik!

Ez a 3 legvonzóbb női frizura a férfiak szerint / Fotó: Andrii Medvediuk / Shutterstock

A bob frizura egyszerre klasszikus, vagány és fiatalos.

A magasra kötött copf nemcsak egyszerű, de csábító is.

A beach waves, egy igazi romantikus frizura.

A 3 legvonzóbb női frizura, amitől szinte megőrülnek a pasik

Ezek a frizurák nemcsak azért működnek jól, mert a fazonjuk nőies vagy vagány. A legjobb bennük, hogy mind könnyen személyre szabható. A megfelelő stílus megtalálásával pedig, te is magabiztosabb leszel, ami a kisugárzásodon is egyértelműen érződni fog.

1. Klasszikus bob

Ez a hajvágás a modern nők örök kedvence, hiszen tökéletesen kiemeli az arc karakterét. Lehet fülig vagy vállig érő, de aszimmetrikus is. Ráadásul a stílus is alakítható a klasszikus formáktól a vagány, tépett fazonokig.

2. Egyenesen vágott, magasra tűzött konty vagy copf

A sietős elegancia igazi csodafegyvere. Egy egyszerű egészségügyi hajvágással megoldható, de mindig jól működik és bármilyen alkalomra bevethető. Egy magas, laza konty igazán finom és csajos hatást kelt. Egy feszesebb, rendezettebb fazon pedig igazán határozottá és femininné varázsolja a megjelenésed.

3. Réteges fazon, laza hullámokkal

Ezért „beach waves-nek” is nevezett, természetes és kicsit bohém stílusú hajért minden férfi rajong. Ellágyítja a tekintetet, a finoman vállra omló fürtök pedig, egyszerre keltenek romantikus és fiatalos hatást. Mindegy, hogy a derékig érő, hosszú fazonokat vagy a szigorúbb éleket és áll alatt lecsapott hajvágásokat pártolod, a hullámok biztosan feldobják majd az arcodat.

Az egyik legvonzóbb női frizura, ami ráadásul egy hajsütővassal vagy laza fonással is könnyen elkészíthető.