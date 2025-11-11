Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ezt nem is hinnéd a kövirózsáról: nem csak a sebeket gyógyítja

gyógynövény
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 09:15
Az apró, húsos levelű növény nem csupán a kertedet díszíti. A kövirózsa évszázadok óta természetes gyógyszerként is kiválóan működik, nem véletlen, hogy az ősi gyógyítók is alkalmazták hűsítő, fertőtlenítő és bőrnyugtató hatása miatt.
Bata Kata
A kövirózsa nemcsak a kisebb sebek és horzsolások kezelésében segít, hanem a bőrödet is szebbé varázsolja, a fejfájásodat is elmulasztja, és még számos panaszra bevetheted. Sokoldalúsága miatt egyre többen fedezik fel újra, és nem hiába tartják a házipatika igazi kincsének.

Kövirózsa kézben
A kövirózsa elképesztően sokoldalú gyógynövény. Fotó: Jovan Vidakovic /  Shutterstock 

A kövirózsa gyógyhatásai

A kövirózsa valóságos aduász az otthonodban: ha eddig nem tetted, ültess néhány tövet, akár a kertedbe, akár az erkélyeden. Gyorsan szaporodik és rendkívül hálás növény, a gyógyhatása pedig elképesztő.

  • Vírus- és baktériumölő – természetes fertőtlenítőként segít megelőzni a kórokozók elszaporodását. 
  • Sebgyógyító – gyorsítja a kisebb vágások, horzsolások, sérülések regenerációját. Kiválóan gyógyítja a herpeszt, de használhatod orbáncra és övsömörre is. 
  • Bőrápoló – halványítja a májfoltokat, bőrszíneződéseket, kisimítja és üdévé teszi a bőrt.
  • Kiváló rovarcsípésre – hűsít, csökkenti a viszketést és a duzzanatot.
  • Égési sérülésekre – enyhíti a fájdalmat, elősegíti a bőr gyógyulását.
  • Szájnyálkahártya problémákra – aftákra, kisebesedett szájra, gyulladásra.
  • Bőrnyugtató – irritációra, kipirosodásra, napégésre hűsítő balzsamként hat.
  • Lázcsillapító – a levelek leve hagyományosan belsőleg is alkalmazható enyhe láz esetén.
  • Fejfájás ellen – borogatásként a halántékra helyezve enyhítheti a lüktetést.
  • Torokgyulladásra – a leve hígítottan gargalizálva csökkenti a gyulladást.
  • Antioxidáns forrás – védi a szervezetet a szabad gyökök károsító hatásaitól.
  • Fülfájásra – a friss levéből pár cseppet a fülbe csöppentve a népi gyógyászat régóta használja.
Kövirózsa leve mézbe keverve
A kövirózsa és a méz együttes erővel gyógyít. Fotó: V.Dr /  Shutterstock 

Így használd otthon a kövirózsát

  • Egy kis üveg mézbe csepegtess a kövirózsa nedvéből, keverd el alaposan, és kanalazz belőle, ha fáj a torkod, vagy antioxidáns löketre van szükséged.
  • Tinktúra: apróra vágott leveleket önts le pálinkával vagy vodkával, érleld 2-3 hétig, majd szűrd le. Külsőleg fertőtlenítő, belsőleg immunerősítő.
Kövirózsa tinktúra
A kövirózsa tinktúrát alkalmazhatod májfoltok halványítására is. Fotó: Ledo /  Shutterstock 
  • Tea: a leveleket forrázd le, és a főzetet kortyold torokfájásra vagy belső tisztításra.
  • Arckrémbe keverve: bőrápoló, folthalványító, hidratáló hatású.
  • Sebkezelésre: a friss levelet közvetlenül a sérült felületre helyezheted.
  • Fülbe: a friss léből 1-2 cseppet cseppents a hallójáratba fülfájás enyhítésére.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Ha szeretnél többet megtudni a kövirózsa gondozásáról és felhasználásáról, nézd meg az alábbi videót!

 

