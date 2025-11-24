5 étel, ami segít a női hormonegyensúly visszaállításában

A női hormonegyensúly visszaállítása érdekében nem kell feltétlenül azonnal gyógyszerekhez nyúlnod, vagy méregdrága kezelésekre járnod, kezdd inkább azzal, hogy az alábbi ételeket beépíted az étrendedbe, az étkezésen ugyanis nagyon sok múlik!

A csicseriborsó támogatja a női hormonegyensúlyt fitösztrogén tartalmának köszönhetően.

Néhány növényi alapanyag kifejezetten gazdag fitösztrogénekben, amelyek szerkezetüknél fogva hasonlítanak az emberi ösztrogénre, így képesek „rásegíteni” a női hormonrendszer működésére.

Nem csodaszer, de sok nő számolt be arról, hogy az alábbi ételek rendszeres fogyasztása mellet csökkentek a menopauzával vagy ciklus-ingadozással járó kellemetlenségek.

5 étel a hormonegyensúly visszaállításáért:

1. Szója

A szója az egyik legismertebb növényi étel, nem csak a vegánok de a húsevők között is népszerű. Tudtad, hogy isoflavon-tartalma miatt gyakran ajánlják menopauza alatt, amikor a hőhullámok vagy az éjszakai izzadás kezd az ember idegeire menni?

Igyekezd kerülni az ultrafeldolgozott változatát, fogyaszd inkább tofu, temphe, natúr szójatej vagy edamame (éretlen szójabab) formájában.

2. Lenmag

A lenmag tele van lignánokkal, amelyek az egyik legerősebb növényi fitösztrogénnek számítanak. Rosttartalma is magas, plusz az Omega-3 miatt a szívnek is jót tesz. Szórd meg vele a salátád vagy tedd akár a reggeli zabkásába.

Bors-tipp: a lengmagot őrölve érdemes fogyasztani, mert úgy tudja az emberi szervezet igazán hasznosítani.

3. Csicseriborsó

A csicseriborsó nem csak isteni finom hummuszként elfogyasztva, de igen tápláló alapanyag fitösztrogén tartalma miatt. A csicseriborsó fehérjeforrásként is megállja a helyét. Kell ennél több?

Készíts olvasztott vajjal és fokhagymával szendvicskrémet, hogy erősítsd a hormonháztartásod.

4. Szezámmag

A szezámmag a lenmaghoz hasonlóan jót tesz a női hormonháztartás számára, hiszen szintén gazdag lignánokban, ráadásul kalciumforrásként sem utolsó. Menopauza idején a csontoknak különösen fontos a kálcium-pótlás. Pirítsd le a szezámmagot, szórd a salátádra, keverd turmixba, ahogy gondolod.