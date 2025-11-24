5 étel, ami segít a női hormonegyensúly visszaállításában

A női hormonegyensúly visszaállítása érdekében nem kell feltétlenül azonnal gyógyszerekhez nyúlnod, vagy méregdrága kezelésekre járnod, kezdd inkább azzal, hogy az alábbi ételeket beépíted az étrendedbe, az étkezésen ugyanis nagyon sok múlik!
Néhány növényi alapanyag kifejezetten gazdag fitösztrogénekben, amelyek szerkezetüknél fogva hasonlítanak az emberi ösztrogénre, így képesek „rásegíteni” a női hormonrendszer működésére.
Nem csodaszer, de sok nő számolt be arról, hogy az alábbi ételek rendszeres fogyasztása mellet csökkentek a menopauzával vagy ciklus-ingadozással járó kellemetlenségek.
A szója az egyik legismertebb növényi étel, nem csak a vegánok de a húsevők között is népszerű. Tudtad, hogy isoflavon-tartalma miatt gyakran ajánlják menopauza alatt, amikor a hőhullámok vagy az éjszakai izzadás kezd az ember idegeire menni?
Igyekezd kerülni az ultrafeldolgozott változatát, fogyaszd inkább tofu, temphe, natúr szójatej vagy edamame (éretlen szójabab) formájában.
A lenmag tele van lignánokkal, amelyek az egyik legerősebb növényi fitösztrogénnek számítanak. Rosttartalma is magas, plusz az Omega-3 miatt a szívnek is jót tesz. Szórd meg vele a salátád vagy tedd akár a reggeli zabkásába.
Bors-tipp: a lengmagot őrölve érdemes fogyasztani, mert úgy tudja az emberi szervezet igazán hasznosítani.
A csicseriborsó nem csak isteni finom hummuszként elfogyasztva, de igen tápláló alapanyag fitösztrogén tartalma miatt. A csicseriborsó fehérjeforrásként is megállja a helyét. Kell ennél több?
A szezámmag a lenmaghoz hasonlóan jót tesz a női hormonháztartás számára, hiszen szintén gazdag lignánokban, ráadásul kalciumforrásként sem utolsó. Menopauza idején a csontoknak különösen fontos a kálcium-pótlás. Pirítsd le a szezámmagot, szórd a salátádra, keverd turmixba, ahogy gondolod.
A fokhagymára a legtöbben ízesítőként, vagy mézzel fogyasztva torokfertőtlenítőként tekintenek, pedig ez a növény sokkal többet tud ennél. A fokhagyma szintén tartalmaz fitösztrogéneket, aminek köszönhetően képes a hormonális működés támogatására.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
