Ezt rontják el a legtöbben - Profi sminkes árulta el hogyan készíthető el otthon a tökéletes szemöldök

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 10:15
A szemöldök az arcunk egyik legerősebb vizuális eleme: keretet ad és kiemeli a tekintetet. Ha jól formázod, egészen látványos változást érhetsz el. Most egy szakértő tippjeivel mutatjuk meg, hogyan készíthetsz magadnak tökéletes, mégis természetes szemöldöksminket!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Sokszor látunk túl hangsúlyos, sötét vagy láthatatlan, hiányos szemöldöksminkeket. Nem csoda, hiszen ezt a területet egyértelműen nem lehet az arcfestés könnyű terepének nevezni. Most egy profi sminkszakembert, Gaszt Violettát kérdeztük a szemöldökformázás pontos szabályairól.

Szemöldöksmink készítés ceruzával.
Ez a profi szemöldöksmink titka! / Fotó: Nicoleta Ionescu /  Shutterstock 
  • A megfelelő forma kimérése elengedhetetlen a szép eredmény érdekében.
  • Több terméktípus is használható a szemöldök sminkeléséhez.
  • A technika és a helyes sorrend kulcsfontosságú.

Így készíthetsz tökéletes szemöldöksminket otthon

Violetta szerint a szemöldöksmink nagyban függ a természetes alaptól, amellyel dolgozunk:

„A tökéletes szemöldök alapjai a szépen formázott szemöldökszálak” – mondja a szakértő. A smink nem pótolja a hiányzó struktúrát; arra épít, ami adott.

Szemöldökformázás

A sminkes a következő technikát javasolja a szemöldökformázáshoz:

„A helyes méretet és elhelyezkedést ezzel a módszerrel mérhetjük ki” – mondja, majd hozzáteszi: „Érdemes a legmagasabb pontra fókuszálni, illetve figyelni, hogy ne íveljen túlságosan lefelé a szemöldök vége.”

Termékek az ideális szemöldöksminkhez

Ha van megfelelő alap, a korrekció visszafogott maradhat.

„Ha van elegendő szál és így egy szép alap, akkor egy kis szemöldökceruza segítségével szépen ki lehet tölteni a hiányos részeket” – mondja Violetta. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy: „Egyéni preferencia, ki melyik fajta szemöldökceruzát használja”.

A termékválaszték nem véletlenül sokrétű:

„Vannak vékonyabbak, vastagabbak, tekerősek és hegyezősek, filcesek, gélesek illetve zselések is.” 

Amennyiben az átlátszó szemöldökzselé mellett tesszük le a voksunkat, a sminkes szerint ezt vegyük először a kezünkbe:

Ha zselét használunk, akkor érdemes ezzel kezdeni a formázást. Miután megszáradt, a formázást lehet folytatni egy filces termékkel. Ellenkező esetben a szemöldöktermék elcsúszhat a zselés állag hatására.”

A vékonyszálú, hiányos szemöldök sminkelése:

„Abban az esetben, ha valakinek nincs sok szemöldökszála, inkább a gél állagú termékeket ajánlom, illetve a filces verziókat.” 

Termékek, funkciók, finomítás

„A géles textúrával olyan formát rajzolhatunk, amilyet csak szeretnénk, a filces változat pedig nagyon jó a természetesebb, szálazó technikához.”

A szemöldöksmink akkor marad igazán természetes, ha a túl erős sminkvonalak nem maradnak meg. Violetta ehhez egy szemöldökkefe beszerzését javasolja.

Sminkes szemöldöksminket készít
„Egy szemöldökkefével könnyedén be tudjuk állítani a szálakat, az éles határvonalakat pedig finom mozdulatok segítségével eloszlathatjuk” –  Gaszt Violetta, Professional Makeup Artist / Forrás: Gaszt Violetta

Néhány profi sminktipp a szakértőtől:

  • „Ha hegyezős ceruzát választunk, akkor mindig hegyezzük ki, így lehet precíz eredményt elérni.”
  • Géles vagy tégelyes termék esetén: „egy vékony, ferde fejű ecsettel érdemes dolgozni”.
  • Filces terméknél pedig „mindig rázzuk fel a terméket, így lesz egységes a pigmentek eloszlása”.

A sminkrutinod megkezdése előtt végezd el az alábbi videóban látható arcjóga-gyakorlatokat:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
