Ezt rontják el a legtöbben - Profi sminkes árulta el hogyan készíthető el otthon a tökéletes szemöldök

Sokszor látunk túl hangsúlyos, sötét vagy láthatatlan, hiányos szemöldöksminkeket. Nem csoda, hiszen ezt a területet egyértelműen nem lehet az arcfestés könnyű terepének nevezni. Most egy profi sminkszakembert, Gaszt Violettát kérdeztük a szemöldökformázás pontos szabályairól.
Violetta szerint a szemöldöksmink nagyban függ a természetes alaptól, amellyel dolgozunk:
„A tökéletes szemöldök alapjai a szépen formázott szemöldökszálak” – mondja a szakértő. A smink nem pótolja a hiányzó struktúrát; arra épít, ami adott.
A sminkes a következő technikát javasolja a szemöldökformázáshoz:
„A helyes méretet és elhelyezkedést ezzel a módszerrel mérhetjük ki” – mondja, majd hozzáteszi: „Érdemes a legmagasabb pontra fókuszálni, illetve figyelni, hogy ne íveljen túlságosan lefelé a szemöldök vége.”
Ha van megfelelő alap, a korrekció visszafogott maradhat.
„Ha van elegendő szál és így egy szép alap, akkor egy kis szemöldökceruza segítségével szépen ki lehet tölteni a hiányos részeket” – mondja Violetta. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy: „Egyéni preferencia, ki melyik fajta szemöldökceruzát használja”.
A termékválaszték nem véletlenül sokrétű:
„Vannak vékonyabbak, vastagabbak, tekerősek és hegyezősek, filcesek, gélesek illetve zselések is.”
Amennyiben az átlátszó szemöldökzselé mellett tesszük le a voksunkat, a sminkes szerint ezt vegyük először a kezünkbe:
„Ha zselét használunk, akkor érdemes ezzel kezdeni a formázást. Miután megszáradt, a formázást lehet folytatni egy filces termékkel. Ellenkező esetben a szemöldöktermék elcsúszhat a zselés állag hatására.”
„Abban az esetben, ha valakinek nincs sok szemöldökszála, inkább a gél állagú termékeket ajánlom, illetve a filces verziókat.”
„A géles textúrával olyan formát rajzolhatunk, amilyet csak szeretnénk, a filces változat pedig nagyon jó a természetesebb, szálazó technikához.”
A szemöldöksmink akkor marad igazán természetes, ha a túl erős sminkvonalak nem maradnak meg. Violetta ehhez egy szemöldökkefe beszerzését javasolja.
