Ezt rontják el a legtöbben - Profi sminkes árulta el hogyan készíthető el otthon a tökéletes szemöldök

Sokszor látunk túl hangsúlyos, sötét vagy láthatatlan, hiányos szemöldöksminkeket. Nem csoda, hiszen ezt a területet egyértelműen nem lehet az arcfestés könnyű terepének nevezni. Most egy profi sminkszakembert, Gaszt Violettát kérdeztük a szemöldökformázás pontos szabályairól.

Ez a profi szemöldöksmink titka! / Fotó: Nicoleta Ionescu / Shutterstock

A megfelelő forma kimérése elengedhetetlen a szép eredmény érdekében.

Több terméktípus is használható a szemöldök sminkeléséhez.

A technika és a helyes sorrend kulcsfontosságú.

Így készíthetsz tökéletes szemöldöksminket otthon

Violetta szerint a szemöldöksmink nagyban függ a természetes alaptól, amellyel dolgozunk:

„A tökéletes szemöldök alapjai a szépen formázott szemöldökszálak” – mondja a szakértő. A smink nem pótolja a hiányzó struktúrát; arra épít, ami adott.

Szemöldökformázás

A sminkes a következő technikát javasolja a szemöldökformázáshoz:

„A helyes méretet és elhelyezkedést ezzel a módszerrel mérhetjük ki” – mondja, majd hozzáteszi: „Érdemes a legmagasabb pontra fókuszálni, illetve figyelni, hogy ne íveljen túlságosan lefelé a szemöldök vége.”

Termékek az ideális szemöldöksminkhez

Ha van megfelelő alap, a korrekció visszafogott maradhat.

„Ha van elegendő szál és így egy szép alap, akkor egy kis szemöldökceruza segítségével szépen ki lehet tölteni a hiányos részeket” – mondja Violetta. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy: „Egyéni preferencia, ki melyik fajta szemöldökceruzát használja”.

A termékválaszték nem véletlenül sokrétű:

„Vannak vékonyabbak, vastagabbak, tekerősek és hegyezősek, filcesek, gélesek illetve zselések is.”

Amennyiben az átlátszó szemöldökzselé mellett tesszük le a voksunkat, a sminkes szerint ezt vegyük először a kezünkbe:

„Ha zselét használunk, akkor érdemes ezzel kezdeni a formázást. Miután megszáradt, a formázást lehet folytatni egy filces termékkel. Ellenkező esetben a szemöldöktermék elcsúszhat a zselés állag hatására.”

A vékonyszálú, hiányos szemöldök sminkelése:

„Abban az esetben, ha valakinek nincs sok szemöldökszála, inkább a gél állagú termékeket ajánlom, illetve a filces verziókat.”